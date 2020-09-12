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Юргорден
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
21' Гол
Jesper Karlsson1
1:1
47' Гол
Чилуфя Эдвард
53' Желтая карточка
Rasmus Alm
58'
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
23
Ульвестад
Фредрик
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Юргорден
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Jesper Karlsson1
(Ларссон Юхан)
47'
Чилуфя Эдвард
(Карлстрём Йеспер)
1:1
53'
 
Rasmus Alm

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.32
2. Хольмберг Карл 4 0.21
3. Куйович Эмир 3 0.16
4. Йоханссон Эрик 3 0.16
5. Витри Аслак Фонн 2 0.11
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.11
7. Эдвардс Кертис 2 0.11
8. Чилуфя Эдвард 2 0.11
9. Беркрот Никлас 1 0.05
10. Банда Эммануэль 1 0.05
11. Уокер Кевин 1 0.05
12. Oscar Pettersson 1 0.05
13. Радетинац Харис 0 0
14. Ринг Джонатан 0 0
15. Ларссон Якоб 0 0
16. Карлстрём Йеспер 0 0
17. Кёкк Эллиот 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 10 (2) 0.53
2. Фрик Пер 6 0.32
3. Rasmus Alm 5 0.26
4. Gustav Henriksson 2 0.11
5. Ларссон Юхан 1 0.05
6. Ольссон Симон 1 0.05
7. Нильсен Сиверт 1 0.05
8. Холмен Самуэль 1 0.05
9. Хольст Фредерик 1 0.05
10. Jacob Ondrejka 1 0.05
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 5 0
4. Ларссон Якоб 4 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Витри Аслак Фонн 1 0
8. Аугустинссон Йонатан 1 0
9. Уокер Кевин 1 0
10. Oscar Pettersson 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Фрик Пер 4 0
3. Окуму Джозеф 4 0
4. Хольст Фредерик 3 0
5. Вяйсянен Лео 3 0
6. Холмен Самуэль 1 1
7. Кайб Рами 1 1
8. Нильсен Сиверт 2 0
9. Rasmus Alm 2 0
10. Хуммет Денис 2 0
11. Ларссон Юхан 2 0
12. Ольссон Симон 2 0
13. Jesper Karlsson1 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6) 18.52% (5) 3.7% (1) 22.22% (6)
 Эльфсборг 21.43% (6) 14.29% (4) 25% (7) 7.14% (2) 21.43% (6) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден
Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эльфсборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эльфсборг Кубок
Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 1:1 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 1:1 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 19 7 7 5 28 - 26 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 19 2 11 6 21 - 32 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Rasmus Alm получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Йеспер Карлссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Эльфсборг
4.63
3.54
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 1:1 Эльфсборг онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.95 3.35 1.95
4.20 3.30 1.85
2.04 3.34 3.80
4.63 3.37 1.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 10.50 1.03 5.50 1.12 3.30 1.30 2.11 1.68 1.94 1.86 1.71 2.17 1.33 3.15 1.22 4.00 1.09 6.50 1.06 8.30 1.02 8.50
9.80 1.01 8.90 1.04 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.74 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.80 1.15 4.65 1.05 7.50
6.27 1.14 3.17 1.38 2.74 1.49 2.15 1.75 1.88 2.00 1.60 2.43 1.45 2.84 1.36 3.25 1.15 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.15 1.70 1.60 2.25 1.16 4.80 1.07 7.50
3.04 1.38 2.01 1.80 1.54 2.48 1.19 4.75 1.13 5.85
3.32 1.35 2.74 1.48 2.15 1.75 1.69 2.24 1.29 3.78 1.15 5.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.30 1.86 1.88 1.41 2.75
4.60 1.20 3.30 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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