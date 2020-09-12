Юргорден
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Теле2 Арена
Эльфсборг
0:1
21' ГолJesper Karlsson1
1:1
47' ГолЧилуфя Эдвард
53' Желтая карточкаRasmus Alm
12
Бротвейт
Пер
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
30 Jeppe OkkelsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
21'
0:1
47'
53'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.32
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.21
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.16
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.16
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.11
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.11
|7.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.11
|8.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.11
|9.
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|10.
|Банда Эммануэль
|1
|0.05
|11.
|Уокер Кевин
|1
|0.05
|12.
|Oscar Pettersson
|1
|0.05
|13.
|Радетинац Харис
|0
|0
|14.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|15.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|16.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|17.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|10 (2)
|0.53
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.32
|3.
|Rasmus Alm
|5
|0.26
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.11
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.05
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.05
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.05
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|5
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|4
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|9.
|Уокер Кевин
|1
|0
|10.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|4
|3
|2.
|Фрик Пер
|4
|0
|3.
|Окуму Джозеф
|4
|0
|4.
|Хольст Фредерик
|3
|0
|5.
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|6.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|7.
|Кайб Рами
|1
|1
|8.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|9.
|Rasmus Alm
|2
|0
|10.
|Хуммет Денис
|2
|0
|11.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|12.
|Ольссон Симон
|2
|0
|13.
|Jesper Karlsson1
|2
|0
|14.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|15.
|Robert Gojani
|1
|0
|16.
|Gustav Henriksson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|Эльфсборг
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|25% (7)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден
Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|11
|6
|2
|38 - 20
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|1:1
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Юргорден
|1:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|5.
|Норрчёпинг
|19
|8
|5
|6
|40 - 30
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|8.
|Эстерсунд
|19
|6
|7
|6
|19 - 21
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|14.
|Гётеборг
|19
|2
|11
|6
|21 - 32
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|10.50
|1.03
|5.50
|1.12
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.11
|1.68
|1.94
|1.86
|1.71
|2.17
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.22
|4.00
|1.09
|6.50
|1.06
|8.30
|1.02
|8.50
|9.80
|1.01
|8.90
|1.04
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.80
|1.15
|4.65
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.27
|1.14
|3.17
|1.38
|2.74
|1.49
|2.15
|1.75
|1.88
|2.00
|1.60
|2.43
|1.45
|2.84
|1.36
|3.25
|—
|—
|1.15
|5.79
|—
|—
|—
|—