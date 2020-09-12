Юргорден
1:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Эльфсборг
0:1
21' ГолJesper Karlsson1
1:1
47' ГолЧилуфя Эдвард
53' Желтая карточкаRasmus Alm
82' Желтая карточкаХольст Фредерик
85' Желтая карточкаРадетинац Харис
90' Желтая карточкаВяйсянен Лео
12
Бротвейт
Пер
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
30 Jeppe OkkelsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
21'
0:1
47'
53'
82'
85'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.32
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.21
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.16
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.16
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.11
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.11
|7.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.11
|8.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.11
|9.
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|10.
|Банда Эммануэль
|1
|0.05
|11.
|Уокер Кевин
|1
|0.05
|12.
|Oscar Pettersson
|1
|0.05
|13.
|Радетинац Харис
|0
|0
|14.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|15.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|16.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|17.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|10 (2)
|0.53
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.32
|3.
|Rasmus Alm
|5
|0.26
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.11
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.05
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.05
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.05
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|5
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|4
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Радетинац Харис
|1
|0
|7.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|8.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|9.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|10.
|Уокер Кевин
|1
|0
|11.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|4
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|4
|0
|3.
|Фрик Пер
|4
|0
|4.
|Вяйсянен Лео
|4
|0
|5.
|Окуму Джозеф
|4
|0
|6.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|7.
|Кайб Рами
|1
|1
|8.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|9.
|Rasmus Alm
|2
|0
|10.
|Хуммет Денис
|2
|0
|11.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|12.
|Ольссон Симон
|2
|0
|13.
|Jesper Karlsson1
|2
|0
|14.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|15.
|Robert Gojani
|1
|0
|16.
|Gustav Henriksson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|21.43% (6)
|Эльфсборг
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден
Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|11
|6
|2
|38 - 20
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Юргорден
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|5.
|Норрчёпинг
|19
|8
|5
|6
|40 - 30
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|8.
|Эстерсунд
|19
|6
|7
|6
|19 - 21
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|14.
|Гётеборг
|19
|2
|11
|6
|21 - 32
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|10.50
|1.03
|5.50
|1.12
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.72
|2.05
|1.94
|1.86
|1.71
|2.17
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.22
|4.00
|1.11
|5.80
|1.06
|8.30
|1.02
|8.50
|9.80
|1.01
|8.90
|1.04
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.80
|1.15
|4.65
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.27
|1.14
|3.17
|1.38
|2.74
|1.49
|2.65
|1.51
|2.20
|1.72
|1.74
|2.16
|1.45
|2.84
|1.36
|3.25
|—
|—
|1.15
|5.79
|—
|—
|—
|—