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Юргорден
1:1
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
21' Гол
Jesper Karlsson1
1:1
47' Гол
Чилуфя Эдвард
53' Желтая карточка
Rasmus Alm
82' Желтая карточка
Хольст Фредерик
85' Желтая карточка
Радетинац Харис
90' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
90'+6
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
23
Ульвестад
Фредрик
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Юргорден
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Jesper Karlsson1
(Ларссон Юхан)
47'
Чилуфя Эдвард
(Карлстрём Йеспер)
1:1
53'
 
Rasmus Alm
59'
 
Хольст Фредерик
Robert Gojani
59'
 
Jeppe Okkels
Rasmus Alm
71'
Ринг Джонатан
Чилуфя Эдвард
 
82'
 
Хольст Фредерик
85'
Радетинац Харис
 
86'
Куйович Эмир
Хольмберг Карл
 
86'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
90'
 
Вяйсянен Лео

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.32
2. Хольмберг Карл 4 0.21
3. Куйович Эмир 3 0.16
4. Йоханссон Эрик 3 0.16
5. Витри Аслак Фонн 2 0.11
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.11
7. Эдвардс Кертис 2 0.11
8. Чилуфя Эдвард 2 0.11
9. Беркрот Никлас 1 0.05
10. Банда Эммануэль 1 0.05
11. Уокер Кевин 1 0.05
12. Oscar Pettersson 1 0.05
13. Радетинац Харис 0 0
14. Ринг Джонатан 0 0
15. Ларссон Якоб 0 0
16. Карлстрём Йеспер 0 0
17. Кёкк Эллиот 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 10 (2) 0.53
2. Фрик Пер 6 0.32
3. Rasmus Alm 5 0.26
4. Gustav Henriksson 2 0.11
5. Ларссон Юхан 1 0.05
6. Ольссон Симон 1 0.05
7. Нильсен Сиверт 1 0.05
8. Холмен Самуэль 1 0.05
9. Хольст Фредерик 1 0.05
10. Jacob Ondrejka 1 0.05
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 5 0
4. Ларссон Якоб 4 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Радетинац Харис 1 0
7. Хольмберг Карл 1 0
8. Витри Аслак Фонн 1 0
9. Аугустинссон Йонатан 1 0
10. Уокер Кевин 1 0
11. Oscar Pettersson 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Хольст Фредерик 4 0
3. Фрик Пер 4 0
4. Вяйсянен Лео 4 0
5. Окуму Джозеф 4 0
6. Холмен Самуэль 1 1
7. Кайб Рами 1 1
8. Нильсен Сиверт 2 0
9. Rasmus Alm 2 0
10. Хуммет Денис 2 0
11. Ларссон Юхан 2 0
12. Ольссон Симон 2 0
13. Jesper Karlsson1 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 21.43% (6) 3.57% (1) 21.43% (6)
 Эльфсборг 20.69% (6) 17.24% (5) 24.14% (7) 6.9% (2) 20.69% (6) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден
Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эльфсборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эльфсборг Кубок
Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 19 7 7 5 28 - 26 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 19 2 11 6 21 - 32 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Йеспер Карлссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 1.62 6.20
3.70 1.60 5.40
2.04 3.34 3.80
2.66 2.10 5.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 10.50 1.03 5.50 1.12 3.30 1.30 1.72 2.05 1.94 1.86 1.71 2.17 1.09 6.50 1.22 4.00 1.11 5.80 1.06 8.30 1.02 8.50
9.80 1.01 8.90 1.04 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.74 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.80 1.15 4.65 1.05 7.50
6.27 1.14 3.17 1.38 2.74 1.49 2.65 1.51 2.20 1.72 1.74 2.16 1.45 2.84 1.36 3.25 1.15 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.15 1.70 1.60 2.25 1.16 4.80 1.07 7.50
3.04 1.38 2.01 1.80 1.54 2.48 1.19 4.75 1.13 5.85
3.32 1.35 2.74 1.48 2.15 1.75 1.69 2.24 1.29 3.78 1.15 5.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.30 1.86 1.88 1.41 2.75
4.60 1.20 3.30 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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