Хальмстад
2:1
Второй тайм: 64'
Сирианска Эскильстуна
0:1
8' ГолChidi Dauda Omeje
1:1
12' ГолSamuel Kroon
35' Желтая карточкаAdnan Kojic
14
Баффо
Джозеф
11
Samuel
Kroon
23
Джурич
Душан
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баффо ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
8'
12'
35'
61'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|7 (3)
|0.28
|2.
|Джурич Душан
|1
|0.04
|3.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0.04
|4.
|Samuel Kroon
|1
|0.04
|5.
|Thomas Boakye
|1
|0.04
|6.
|Боман Микаэль
|0
|0
|7.
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|8.
|Karim Sadat
|0
|0
|9.
|Erik Ahlstrand
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|2
|0.07
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.07
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0.04
|4.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|5.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|6.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Svedberg
|1
|0
|2.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0
|3.
|Edvin Kurtulus
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси Карим
|3
|0
|2.
|Ismet Lushaku
|1
|1
|3.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|4.
|Adnan Kojic
|2
|0
|5.
|Abdel Diarra
|2
|0
|6.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|7.
|Gustav Jarl
|1
|0
|8.
|Де Са Лесли
|1
|0
|9.
|Ferid Ali
|1
|0
|10.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|Сирианска Эскильстуна
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -Умео 0:1 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Браге 0:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг
Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Сундсвалль
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Хальмстад
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 2
|14
|4.
|Браге
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|5.
|Эстер
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Вестерос СК
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Йёнчёпинг
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Норрбю
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Треллеборг
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|ГАИС
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Акрополис
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Далкурд
|7
|1
|4
|2
|11 - 8
|7
|13.
|Эргрюте ФФ
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Умео
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Юнгшиле
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0