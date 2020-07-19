  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хальмстад
2:1
Второй тайм: 64'
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
8' Гол
Chidi Dauda Omeje
1:1
12' Гол
Samuel Kroon
35' Желтая карточка
Adnan Kojic
2:1
61' Гол в свои ворота
 64'
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
14
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
18
Emil
Tot
Wikstroem
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
9
Боман
Микаэль
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
10
Ferid
Ali
18
Francis
Jno-Baptiste
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
Хальмстад
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Chidi Dauda Omeje
(Samuel Nnamani)
12'
Samuel Kroon
(Rasmus Wiedesheim-Paul)
1:1
35'
 
Adnan Kojic
61'
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Wiedesheim-Paul 7 (3) 0.28
2. Джурич Душан 1 0.04
3. Emil Tot Wikstroem 1 0.04
4. Samuel Kroon 1 0.04
5. Thomas Boakye 1 0.04
6. Боман Микаэль 0 0
7. Алланссон Йоэль 0 0
8. Karim Sadat 0 0
9. Erik Ahlstrand 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 2 0.07
2. Francis Jno-Baptiste 2 0.07
3. Chidi Dauda Omeje 1 0.04
4. Govend Haidar 1 0.04
5. Wilhelm Loeper 0 0
6. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Jonathan Svedberg 1 0
2. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0
3. Edvin Kurtulus 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Росси Карим 3 0
2. Ismet Lushaku 1 1
3. Маннс Йеспер 2 0
4. Adnan Kojic 2 0
5. Abdel Diarra 2 0
6. Wille Jakobsson 2 0
7. Gustav Jarl 1 0
8. Де Са Лесли 1 0
9. Ferid Ali 1 0
10. Wilhelm Loeper 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3) 10% (1)
 Сирианска Эскильстуна 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: + = -
Умео 0:1 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Браге 0:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг
Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 2:1 Хальмстад Кубок Сирианска Эскильстуна 2:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Хальмстад 1:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан
Сирианска Эскильстуна 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Сундсвалль 7 4 3 0 12 - 5 15
3. Хальмстад 1:1 7 4 2 1 11 - 2 14
4. Браге 7 4 1 2 11 - 10 13
5. Эстер 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Вестерос СК 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Йёнчёпинг 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Норрбю 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Треллеборг 7 2 2 3 6 - 7 8
10. ГАИС 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Акрополис 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Далкурд 7 1 4 2 11 - 8 7
13. Эргрюте ФФ 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Умео 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Юнгшиле 7 1 2 4 11 - 14 5
16. Сирианска Эскильстуна 1:1 7 1 1 5 7 - 16 4
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - [player1] уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Adnan Kojic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Чиди Дауда Омейе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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