Хальмстад
2:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0:1
8' ГолChidi Dauda Omeje
1:1
12' ГолSamuel Kroon
35' Желтая карточкаAdnan Kojic
2:1
60' Гол в свои воротаAbdel Diarra
77' Желтая карточкаIsmet Lushaku
87' Желтая карточкаСоми Габриэль
87' Желтая карточкаGovend Haidar
14
Баффо
Джозеф
11
Samuel
Kroon
23
Джурич
Душан
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баффо ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
8'
12'
35'
60'
2:1
77'
87'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|7 (3)
|0.28
|2.
|Джурич Душан
|1
|0.04
|3.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0.04
|4.
|Samuel Kroon
|1
|0.04
|5.
|Thomas Boakye
|1
|0.04
|6.
|Боман Микаэль
|0
|0
|7.
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|8.
|Karim Sadat
|0
|0
|9.
|Erik Ahlstrand
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|2
|0.07
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.07
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0.04
|4.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|5.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|6.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Svedberg
|1
|0
|2.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0
|3.
|Edvin Kurtulus
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|2
|1
|2.
|Росси Карим
|3
|0
|3.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|4.
|Adnan Kojic
|2
|0
|5.
|Abdel Diarra
|2
|0
|6.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|7.
|Соми Габриэль
|1
|0
|8.
|Gustav Jarl
|1
|0
|9.
|Govend Haidar
|1
|0
|10.
|Де Са Лесли
|1
|0
|11.
|Ferid Ali
|1
|0
|12.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Сирианска Эскильстуна
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -Умео 0:1 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Браге 0:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг
Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|7
|5
|1
|1
|12 - 2
|16
|2.
|Дегерфорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|3.
|Сундсвалль
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Браге
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|5.
|Эстер
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Вестерос СК
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Йёнчёпинг
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Норрбю
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Треллеборг
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|ГАИС
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Акрополис
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Далкурд
|7
|1
|4
|2
|11 - 8
|7
|13.
|Эргрюте ФФ
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Умео
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Юнгшиле
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0