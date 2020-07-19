  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хальмстад
2:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
8' Гол
Chidi Dauda Omeje
1:1
12' Гол
Samuel Kroon
35' Желтая карточка
Adnan Kojic
2:1
60' Гол в свои ворота
Abdel Diarra
77' Желтая карточка
Ismet Lushaku
87' Желтая карточка
Соми Габриэль
87' Желтая карточка
Govend Haidar
90'+5
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
14
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
18
Emil
Tot
Wikstroem
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
9
Боман
Микаэль
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
10
Ferid
Ali
18
Francis
Jno-Baptiste
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
Хальмстад
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Chidi Dauda Omeje
(Samuel Nnamani)
12'
Samuel Kroon
(Rasmus Wiedesheim-Paul)
1:1
35'
 
Adnan Kojic
60'
Abdel Diarra
2:1
63'
 
Росси Карим
Chidi Dauda Omeje
71'
 
Govend Haidar
Francis Jno-Baptiste
77'
 
Ismet Lushaku
80'
 
Pontus Roedin
Ferid Ali
81'
 
Christian Ljungberg
Ismet Lushaku
87'
 
Соми Габриэль
87'
 
Govend Haidar
87'
Karim Sadat
Боман Микаэль
 
87'
Thomas Boakye
Samuel Kroon
 
90'
Бернтссон Александер
Rasmus Wiedesheim-Paul
 
90'
Jonathan Svedberg
Джурич Душан
 

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Wiedesheim-Paul 7 (3) 0.28
2. Джурич Душан 1 0.04
3. Emil Tot Wikstroem 1 0.04
4. Samuel Kroon 1 0.04
5. Thomas Boakye 1 0.04
6. Боман Микаэль 0 0
7. Алланссон Йоэль 0 0
8. Karim Sadat 0 0
9. Erik Ahlstrand 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 2 0.07
2. Francis Jno-Baptiste 2 0.07
3. Chidi Dauda Omeje 1 0.04
4. Govend Haidar 1 0.04
5. Wilhelm Loeper 0 0
6. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Jonathan Svedberg 1 0
2. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0
3. Edvin Kurtulus 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 2 1
2. Росси Карим 3 0
3. Маннс Йеспер 2 0
4. Adnan Kojic 2 0
5. Abdel Diarra 2 0
6. Wille Jakobsson 2 0
7. Соми Габриэль 1 0
8. Gustav Jarl 1 0
9. Govend Haidar 1 0
10. Де Са Лесли 1 0
11. Ferid Ali 1 0
12. Wilhelm Loeper 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Сирианска Эскильстуна 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: + = -
Умео 0:1 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Браге 0:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг
Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 2:1 Хальмстад Кубок Сирианска Эскильстуна 2:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Хальмстад 1:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан
Сирианска Эскильстуна 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 7 5 1 1 12 - 2 16
2. Дегерфорс 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Сундсвалль 7 4 3 0 12 - 5 15
4. Браге 7 4 1 2 11 - 10 13
5. Эстер 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Вестерос СК 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Йёнчёпинг 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Норрбю 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Треллеборг 7 2 2 3 6 - 7 8
10. ГАИС 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Акрополис 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Далкурд 7 1 4 2 11 - 8 7
13. Эргрюте ФФ 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Умео 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Юнгшиле 7 1 2 4 11 - 14 5
16. Сирианска Эскильстуна 7 1 0 6 7 - 17 3
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Adnan Kojic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Чиди Дауда Омейе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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