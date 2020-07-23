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  2. Матчи
  3. Швеция
Гётеборг
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
9' Гол
Хараишвили Георгий
12' Желтая карточка
Матисен Маркус
48' Желтая карточка
Айеш Хосам
2:0
54' Гол
Айеш Хосам
2:1
73' Гол
Edi Sylisufaj
90' Желтая карточка
Эрикссон Якоб
90'+4
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
19
August
Erlingmark
30
Бьярсмюр
Маттиас
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
22
Хараишвили
Георгий
16
Sargon
Abraham
16
Норинг
Виктор
33
Юза
Тибор
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
25
Tobias
Englund
22
Бьёркенгрен
Йон
13
Матисен
Маркус
12
Кристоффер
Карлссон
11
Чибуйке
Джон
6
Веде
Антон
17
Edi
Sylisufaj
Гётеборг
4-2-3-1
Фалькенберг
4-2-3-1

Ход матча

9'
Хараишвили Георгий
(Карлссон-Лагемюр Патрик)
1:0
12'
 
Матисен Маркус
48'
Айеш Хосам
 
54'
Айеш Хосам
(Sargon Abraham)
2:0
61'
Emil Holm
Victor Wernersson
 
68'
Юханссон Якоб
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
70'
 
Эрикссон Якоб
Tobias Englund
70'
 
Karl Soederstroem
Веде Антон
70'
 
Lorik Ademi
Кристоффер Карлссон
73'
2:1
Edi Sylisufaj
77'
 
Matthew Garbett
Edi Sylisufaj
90'
 
Эрикссон Якоб
90'
Kristopher Da Graca
Sargon Abraham
 
90'
Oscar Vilhelmsson
Хараишвили Георгий
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.11
2. Айеш Хосам 3 (2) 0.11
3. Хараишвили Георгий 2 0.07
4. Сана Тобиас 1 0.04
5. Sargon Abraham 1 0.04
6. Фарнеруд Александер 1 0.04
7. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 4 0.15
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 3 0
2. August Erlingmark 0 1
3. Jesper Tolinsson 0 1
4. Фарнеруд Александер 1 0
5. Калисир Андре 1 0
6. Бьярсмюр Маттиас 1 0
7. Яллоу Александр 1 0
8. Alhassan Yusuf 1 0
9. Emil Holm 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Матисен Маркус 3 0
2. Tobias Englund 1 1
3. Ван Лой Сандер 2 0
4. Tobias Karlsson1 2 0
5. Johan Brattberg 0 1
6. Кристоффер Карлссон 1 0
7. Чибуйке Джон 1 0
8. Nsima Peter 1 0
9. Эрикссон Якоб 1 0
10. Юханссон Карл II 1 0
11. Edi Sylisufaj 1 0
12. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Фалькенберг 16.67% (1) 50% (3) 0 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг
Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Гётеборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Гётеборг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Гётеборг Шведский кубок Фалькенберг 0:3 Гётеборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 10 7 2 1 24 - 11 23
2. Мальмё 3:0 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Эльфсборг 10 5 4 1 14 - 11 19
4. Хеккен 10 4 5 1 21 - 9 17
5. Сириус 1:1 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Эребру 1:0 10 4 3 3 9 - 9 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Варберг БоИС 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
10. Гётеборг 2:1 10 3 4 3 13 - 14 13
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Хаммарбю 0:3 10 3 3 4 9 - 14 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Кальмар 1:1 10 2 1 7 12 - 17 7
15. Хельсинборг 0:1 10 1 4 5 7 - 15 7
16. Фалькенберг 1:2 10 1 3 6 8 - 15 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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