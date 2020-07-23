Гётеборг
2:2
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Фалькенберг
1:0
9' ГолХараишвили Георгий
12' Желтая карточкаМатисен Маркус
48' Желтая карточкаАйеш Хосам
2:0
54' ГолАйеш Хосам
2:1
73' ГолEdi Sylisufaj
90' Желтая карточкаЭрикссон Якоб
2:2
90' ГолЮханссон Карл II
90' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
89
Сана
Тобиас
33
Юза
Тибор
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
31 Tom Amos
-
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Lorik Ademi
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
12'
48'
54'
2:0
73'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|3
|0.11
|2.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.11
|3.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.07
|4.
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|5.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|6.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.04
|7.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|8.
|Яллоу Александр
|0
|0
|9.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|10.
|Emil Holm
|0
|0
|11.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|4
|0.15
|2.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|3.
|Nsima Peter
|1
|0.04
|4.
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|5.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|6.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|7.
|Tobias Englund
|0
|0
|8.
|Karl Soederstroem
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айеш Хосам
|3
|0
|2.
|August Erlingmark
|0
|1
|3.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|4.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|5.
|Калисир Андре
|1
|0
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|7.
|Яллоу Александр
|1
|0
|8.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
|9.
|Emil Holm
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матисен Маркус
|3
|0
|2.
|Tobias Englund
|1
|1
|3.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|4.
|Ван Лой Сандер
|2
|0
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|6.
|Tobias Karlsson1
|2
|0
|7.
|Johan Brattberg
|0
|1
|8.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|9.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|10.
|Nsima Peter
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл II
|1
|0
|12.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Фалькенберг
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг
Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Гётеборг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Гётеборг Шведский кубок Фалькенберг 0:3 Гётеборг Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Мальмё
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|5.
|Сириус
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|7.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|12.
|Гётеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|16.
|Фалькенберг
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0