ХИФК
0:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Telia 5G-areena
Лахти
3' Желтая карточкаRiku Selander
0:1
18' ГолКунингас Микко
0:2
30' ГолVahid Hambo
14
Tiquinho2
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Tiquinho2Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Jabar SharzaПолузащитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
18'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.06
|2.
|Jani Baeckman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vahid Hambo
|1
|0.07
|2.
|Кунингас Микко
|1
|0.07
|3.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|4.
|Dimitry Imbongo Boele
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патронен Ханну
|1
|0
|2.
|Jukka Halme
|1
|0
|3.
|Riku Selander
|1
|0
|4.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|5.
|Jani Baeckman
|1
|0
|6.
|Маттссон Йоэль
|1
|0
|7.
|Jabar Sharza
|1
|0
|8.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|2.
|Вийтикко Микко
|1
|0
|3.
|Кунингас Микко
|1
|0
|4.
|Altin Zeqiri
|1
|0
|5.
|Valdrin Rashica
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Лахти
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: + = -РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК
Лахти Последние 20 матчей: + = -Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 1
Лахти 2:1 ХИФК Вейккауслига Лахти 4:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 2:2 ХИФК Вейккауслига Лахти 1:0 ХИФК Кубок лиги ХИФК 3:3 Лахти Вейккауслига Лахти 0:5 ХИФК Вейккауслига Лахти 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Лахти Икконен Лахти 1:0 ХИФК Икконен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|КуПС
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ильвес
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|ХИК
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Хонка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|СЯК Сейнайоки
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Мариехамн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Лахти
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|ХИФК
|0:2
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|Хака
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|11.
|РоПС
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|ТПС
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0