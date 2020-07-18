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  3. Финляндия
ХИФК
0:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Лахти
0'
3' Желтая карточка
Riku Selander
0:1
18' Гол
Кунингас Микко
0:2
30' Гол
Vahid Hambo
47'
77
Ориджи
Арнольд
34
Tuukka
Andberg
4
Патронен
Ханну
3
Маттила
Сакари
18
Matias
Haenninen
6
Riku
Selander
7
Ягуби
Моштаг
17
Jani
Baeckman
99
Маттссон
Йоэль
11
Тукиайнен
Сакари
14
Tiquinho2
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
8
Клинга
Матти
20
Энинфул
Анри
25
Кунингас
Микко
9
Vahid
Hambo
28
Dimitry
Imbongo
Boele
11
Jasin
Assenhoun
ХИФК
Лахти

Ход матча

3'
Riku Selander
 
18'
0:1
Кунингас Микко
(Кубронн Жан-Кристоф)
30'
0:2
Vahid Hambo
(Dimitry Imbongo Boele)

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тукиайнен Сакари 1 0.06
2. Jani Baeckman 0 0
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vahid Hambo 1 0.07
2. Кунингас Микко 1 0.07
3. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
4. Dimitry Imbongo Boele 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Патронен Ханну 1 0
2. Jukka Halme 1 0
3. Riku Selander 1 0
4. Тукиайнен Сакари 1 0
5. Jani Baeckman 1 0
6. Маттссон Йоэль 1 0
7. Jabar Sharza 1 0
8. Eero-Matti Auvinen 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
2. Вийтикко Микко 1 0
3. Кунингас Микко 1 0
4. Altin Zeqiri 1 0
5. Valdrin Rashica 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 0 0 0 0 100% (1) 0
 Лахти 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК
Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ
Лахти Последние 20 матчей: + = -
Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти
ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти КуПС 1:0 Лахти Лахти 1:2 Ильвес ХИК 2:2 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Лахти 1:4 Коккола ПВ Лахти 2:2 ХИФК ВПС 1:2 Лахти Лахти 3:0 РоПС Лахти 0:1 Мариехамн

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 1
Лахти 2:2 ХИФК Вейккауслига Лахти 0:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Лахти Вейккауслига Лахти 2:1 ХИФК Кубок
Лахти 2:1 ХИФК Вейккауслига Лахти 4:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 2:2 ХИФК Вейккауслига Лахти 1:0 ХИФК Кубок лиги ХИФК 3:3 Лахти Вейккауслига Лахти 0:5 ХИФК Вейккауслига Лахти 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Лахти Икконен Лахти 1:0 ХИФК Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 4 3 0 1 9 - 3 9
2. КуПС 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ильвес 4 2 1 1 6 - 8 7
4. ХИК 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Хонка 4 1 3 0 5 - 3 6
6. СЯК Сейнайоки 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Мариехамн 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Лахти 2:0 3 1 1 1 2 - 4 4
9. ХИФК 0:2 3 1 0 2 1 - 5 3
10. Хака 3 0 2 1 4 - 6 2
11. РоПС 3 0 1 2 3 - 6 1
12. ТПС 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Vahid Hambo бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Кунингас Микко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Riku Selander получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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