Хам-Кам
2:3
Конец матча
Стадион: Брискеби
Конгсвингер
1:0
2' ГолПедерсен Маркус
16' Желтая карточкаChristian Roeer
34' Желтая карточкаЙонсен Ларс-Гуннар
47' Желтая карточкаVictor Grodaas
1:1
56' ГолAdem Gueven
62' Желтая карточкаПедерсен Маркус
81' Желтая карточкаHarald Holter
2:1
82' ГолМатланд Йо-Нимо
2:2
90' Гол в свои воротаSteffen Skogvang Pedersen
90' Желтая карточкаRuben Alegre Guerro
2:3
90' ГолSimon Marklund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Emil SildnesЗащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 MarlinhoНападающий
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
2'
1:0
16'
47'
56'
1:1
62'
81'
82'
2:1
90'
90'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матланд Йо-Нимо
|1
|0.03
|2.
|Педерсен Маркус
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|1
|0.03
|2.
|Simon Marklund
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|1
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Victor Grodaas
|1
|0
|2.
|Harald Holter
|1
|0
|3.
|Christian Roeer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Конгсвингер
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам
Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Дьерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =2 -8Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер
Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Улленсакер-Киса
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Согндаль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Конгсвингер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Санднес
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Тромсё
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|КФУМ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Дьерв
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Рёуфосс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нест-Сотра
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Стрёммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0