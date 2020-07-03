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  3. Норвегия
Хам-Кам
2:3
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
1:0
2' Гол
Педерсен Маркус
16' Желтая карточка
Christian Roeer
34' Желтая карточка
Йонсен Ларс-Гуннар
47' Желтая карточка
Victor Grodaas
1:1
56' Гол
Adem Gueven
62' Желтая карточка
Педерсен Маркус
81' Желтая карточка
Harald Holter
2:1
82' Гол
Матланд Йо-Нимо
2:2
90' Гол в свои ворота
Steffen Skogvang Pedersen
90' Желтая карточка
Ruben Alegre Guerro
2:3
90' Гол
Simon Marklund
90'+5
33
Mathias
Eriksen
II
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
16
Anders
Dieserud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
21
Свендсен
Тобиас
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Педерсен
Маркус
1
Сальгрен
Саку-Пекка
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Christian
Roeer
25
Скагестад
Эдвард
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
7
Gyu-Hwan
Lee
11
Simon
Marklund
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
Хам-Кам
4-4-2
Конгсвингер
4-2-3-1

Ход матча

2'
Педерсен Маркус
1:0
16'
 
Christian Roeer
34'
Йонсен Ларс-Гуннар
 
47'
 
Victor Grodaas
56'
1:1
Adem Gueven
62'
Педерсен Маркус
 
63'
Ahmed Daghim
Педерсен Маркус
 
63'
Emil Sildnes
Kristian Loenstad Onsrud
 
71'
 
Ludvig Langrekken
Adem Gueven
72'
William Moan Mikalsen
Anders Dieserud
 
79'
 
Mathias Berg Gjerstroem
Gyu-Hwan Lee
81'
 
Harald Holter
82'
Матланд Йо-Нимо
2:1
87'
 
Ridouan Boulahuane Essaeh
Markus Aanesland
88'
 
Marlinho
Martin Tangen Vinjor
88'
Jarmund Oeyen Kvernstuen
Свендсен Тобиас
 
90'
2:2
Steffen Skogvang Pedersen
90'
Ruben Alegre Guerro
 
90'
2:3
Simon Marklund

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
2. Педерсен Маркус 1 0.03
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 1 0.03
2. Simon Marklund 1 0.03

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 1 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Victor Grodaas 1 0
2. Harald Holter 1 0
3. Christian Roeer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Конгсвингер 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам
Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Дьерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер
Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион
Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 3:4 Конгсвингер Второй дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Хам-Кам Кубок НМ Хам-Кам 0:5 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Улленсакер-Киса 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Согндаль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ранхейм 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Конгсвингер 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Санднес 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Тромсё 1 1 0 0 1 - 0 3
8. КФУМ 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Дьерв 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Схьёрдал-Блинк 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Гроруд 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Рёуфосс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нест-Сотра 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Осане 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Стрёммен 1 0 0 1 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Йонсен Ларс-Гуннар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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