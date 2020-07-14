Санднес
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Санднес
Лиллестрём
14' Желтая карточкаОльсен Томас
19' Желтая карточкаIfeanyi Mathew
34' Желтая карточкаГрёдем Магнус
39' Желтая карточкаМикальсен Симен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
18 Moses EbiyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
14'
19'
34'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kent Haavard Eriksen
|2
|0.07
|2.
|Грёдем Магнус
|2
|0.07
|3.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|4.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aleksander Melgalvis
|1
|0.03
|2.
|Крогстад Фредрик
|1
|0.03
|3.
|Moses Ebiye
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|2
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|2
|0
|3.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольсен Томас
|2
|0
|2.
|Ifeanyi Mathew
|2
|0
|3.
|Микальсен Симен
|1
|0
|4.
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|5.
|Кайринен Каан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds
Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам
Лиллестрём Последние 20 матчей: + = -Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём
Лиллестрём 3:0 Дьерв Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Санднес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лиллестрём: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Согндаль
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|5.
|КФУМ
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Санднес
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Улленсакер-Киса
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|9.
|Рёуфосс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Гроруд
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Нест-Сотра
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|12.
|Стрёммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|14.
|Осане
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Дьерв
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Хам-Кам
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0