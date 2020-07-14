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Санднес
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Лиллестрём
0'
14' Желтая карточка
Ольсен Томас
19' Желтая карточка
Ifeanyi Mathew
34' Желтая карточка
Грёдем Магнус
39' Желтая карточка
Микальсен Симен
51'
1
Хейгре
Пол
23
Tord
Johnsen
Salte
6
Christian
Landu
Landu
2
Espen
Hammer
Berger
25
Sander
Ringberg
3
Vidar
Ari
Jonsson1
8
Грёдем
Магнус
11
Horenus
Taddese
21
Сёдлунн
Андре
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
12
Mads
Hedenstand
33
Aleksander
Melgalvis
23
Амундсен
Мариус
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
6
Кайринен
Каан
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
90
Густавссон
Даниэль
10
Ольсен
Томас
18
Moses
Ebiye
Санднес
3-5-2
Лиллестрём
4-3-3

Ход матча

14'
 
Ольсен Томас
19'
 
Ifeanyi Mathew
34'
Грёдем Магнус
 
39'
 
Микальсен Симен

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 2 0.07
2. Грёдем Магнус 2 0.07
3. Эффьом Максвелл 1 0.03
4. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aleksander Melgalvis 1 0.03
2. Крогстад Фредрик 1 0.03
3. Moses Ebiye 1 0.03

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 2 0
2. Грёдем Магнус 2 0
3. Kevin Jablinski 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Ольсен Томас 2 0
2. Ifeanyi Mathew 2 0
3. Микальсен Симен 1 0
4. Torbjoern Kallevaag 1 0
5. Кайринен Каан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Лиллестрём 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds
Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам
Лиллестрём Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём
Лиллестрём 3:0 Дьерв Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Санднес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лиллестрём: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Санднес 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:1 Санднес Типпелиген Санднес 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Санднес Типпелиген
Санднес 0:1 Лиллестрём Типпелиген Санднес 3:1 Лиллестрём Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Лиллестрём 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Согндаль 3 2 0 1 11 - 5 6
5. КФУМ 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Санднес 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Улленсакер-Киса 3 1 1 1 7 - 8 4
8. Схьёрдал-Блинк 3 1 0 2 8 - 8 3
9. Рёуфосс 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Гроруд 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Нест-Сотра 3 1 0 2 7 - 9 3
12. Стрёммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Конгсвингер 3 1 0 2 5 - 9 3
14. Осане 3 1 0 2 3 - 7 3
15. Дьерв 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Хам-Кам 3 0 0 3 5 - 9 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Микальсен Симен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Грёдем Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Ifeanyi Matthew получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Ольсен Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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