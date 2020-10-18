Ильвес
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Таммела
Интер Турку
15' Желтая карточкаТомас Диого
5
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руан КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛилиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Ход матча
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скюття Наатан
|6
|0.3
|2.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|6 (2)
|0.3
|3.
|Меттяля Илари
|5
|0.25
|4.
|Томас Диого
|3
|0.15
|5.
|Жаир
|2
|0.1
|6.
|Fofana Tiemoko
|2
|0.1
|7.
|Ветели Йоона
|2
|0.1
|8.
|Алмен Микаэль
|2
|0.1
|9.
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|10.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0.05
|11.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|12.
|Саксела Янне
|0
|0
|13.
|Райттинен Ээмели
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|9
|0.45
|2.
|Кагаяма Таики
|4
|0.2
|3.
|Руан Коннор
|3 (2)
|0.15
|4.
|Кялльман Беньямин
|3
|0.15
|5.
|Паананен Алекси
|2
|0.1
|6.
|Кеттинг Рик
|2
|0.1
|7.
|Мастокангас Элиас
|2
|0.1
|8.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.05
|9.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|10.
|Лилиу
|1
|0.05
|11.
|Аннан Энтони
|1
|0.05
|12.
|Ойяла Матиас
|1
|0.05
|13.
|Муньис Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Диого
|5
|0
|2.
|Миеттунен Тату
|3
|1
|3.
|Жаир
|4
|0
|4.
|Fofana Tiemoko
|3
|0
|5.
|Мёммё Ээту
|3
|0
|6.
|Ветели Йоона
|1
|1
|7.
|Хиландер Мика
|2
|0
|8.
|Сийра Тууре
|2
|0
|9.
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|10.
|Тамминен Ээро
|2
|0
|11.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|12.
|Скюття Наатан
|2
|0
|13.
|Саксела Янне
|1
|0
|14.
|Менса Баба
|1
|0
|15.
|Iiro Jaervinen
|1
|0
|16.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0
|17.
|Emile Paul Tendeng
|1
|0
|18.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|19.
|Janne-Pekka Laine
|1
|0
|20.
|Арифи Дони
|1
|0
|21.
|Miska Rautiola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|2.
|Паананен Алекси
|4
|0
|3.
|Кеттинг Рик
|4
|0
|4.
|Муньис Альваро
|4
|0
|5.
|Руан Коннор
|4
|0
|6.
|Фурухольм Тимо
|3
|0
|7.
|Аннан Энтони
|2
|0
|8.
|Хосконен Артту
|2
|0
|9.
|Марттинен Аати
|2
|0
|10.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|11.
|Нурми Ноа
|2
|0
|12.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|13.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|14.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|15.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|16.
|Кагаяма Таики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|10% (3)
|10% (3)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|20% (6)
|30% (9)
|Интер Турку
|10% (3)
|23.33% (7)
|3.33% (1)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|43.33% (13)
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: + = -ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 1:1 Ильвес Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка
Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Ильвес 1:0 Интер Турку Вейккауслига Ильвес 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:1 Ильвес Вейккауслига Интер Турку 2:0 Ильвес Кубок Интер Турку 2:2 Ильвес Вейккауслига Интер Турку 1:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 Ильвес Вейккауслига Интер Турку 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Интер Турку Кубок лиги Ильвес 1:1 Интер Турку Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0
|20
|12
|6
|2
|44 - 16
|42
|2.
|КуПС
|0:0
|20
|12
|6
|2
|35 - 18
|42
|3.
|Интер Турку
|0:0
|20
|10
|5
|5
|30 - 16
|35
|4.
|Хонка
|0:0
|20
|7
|11
|2
|21 - 12
|32
|5.
|Ильвес
|0:0
|20
|8
|7
|5
|30 - 25
|31
|6.
|Лахти
|19
|7
|7
|5
|30 - 27
|28
|7.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|8.
|ХИФК
|0:0
|20
|7
|5
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Мариехамн
|0:1
|20
|5
|5
|10
|26 - 36
|20
|10.
|Хака
|19
|4
|6
|9
|22 - 38
|18
|11.
|ТПС
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|12.
|РоПС
|19
|1
|2
|16
|12 - 43
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.50
|1.18
|7.30
|1.07
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.46
|1.55
|2.01
|1.80
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.07
|7.50
|1.10
|6.10
|1.03
|10.00
|1.01
|12.50
|8.20
|1.04
|7.20
|1.07
|—
|—
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|6.00
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|5.51
|1.16
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.14
|1.76
|1.85
|2.03
|1.55
|2.55
|1.41
|3.02
|1.33
|3.49
|1.54
|2.57
|1.45
|2.90
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.11
|7.37
|—
|—