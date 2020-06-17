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Хёугесунн
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Бранн
0'
45' Желтая карточка
Kevin Martin Krygaard
0:1
50' Гол
Тейлор Роберт
57' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
59' Желтая карточка
Кумсан Джилберт
1:1
60' Пенальти
Niklas Sandberg I
65' Желтая карточка
Акоста Бисмарк
71' Желтая карточка
Тенисте Тайо
1:2
90' Гол
Daniel A. Pedersen
90'+10
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Benjamin
Hansen1
4
Кнудсен
Фредрик
23
Thore
Pedersen
16
Bruno
Leite2
7
Гринхейм
Кристиан
8
Kevin
Martin
Krygaard
10
Niklas
Sandberg
I
9
Benjamin
Kaellman
11
Alexander
Ammitzboell
30
Аамада
Али
2
Тенисте
Тайо
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
23
Daniel
A.
Pedersen
10
Ордагич
Амер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Хёугесунн
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

45'
Kevin Martin Krygaard
 
48'
 
Акоста Бисмарк
Форрен Вегард
50'
0:1
Тейлор Роберт
(Бармен Кристоффер)
57'
 
Бармен Кристоффер
59'
 
Кумсан Джилберт
60'
Niklas Sandberg I
1:1
65'
 
Акоста Бисмарк
68'
 
Странд Петтер
Бармен Кристоффер
71'
 
Тенисте Тайо
73'
Kristoffer Velde
Benjamin Kaellman
 
86'
 
Daouda Bamba
Ole Kolskogen
86'
 
Хауген Фредрик
Erland Hustad
90'
Фредриксен Ульрик
Thore Pedersen
 
90'
1:2
Daniel A. Pedersen
(Хауген Фредрик)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 1 (1) 0.03
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel A. Pedersen 1 0.03
2. Тейлор Роберт 1 0.03
3. Хауген Фредрик 0 0
4. Бармен Кристоффер 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kevin Martin Krygaard 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Тенисте Тайо 1 0
2. Бармен Кристоффер 1 0
3. Кумсан Джилберт 1 0
4. Акоста Бисмарк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 0 0 100% (1) 0 0
 Бранн 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн
Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Бранн Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра
Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хёугесунн 3:0 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи
Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волеренга 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Русенборг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мьёндален 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Стрёмсгодсет 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кристиансунд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Старт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хёугесунн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Одд 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сарпсборг-08 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Олесунн 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Kevin Martin Krygaard получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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