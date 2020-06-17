45' Желтая карточкаKevin Martin Krygaard
0:1
50' ГолТейлор Роберт
57' Желтая карточкаБармен Кристоффер
59' Желтая карточкаКумсан Джилберт
1:1
60' ПенальтиNiklas Sandberg I
65' Желтая карточкаАкоста Бисмарк
71' Желтая карточкаТенисте Тайо
1:2
90' ГолDaniel A. Pedersen
16
Bruno
Leite2
30
Аамада
Али
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Frank Stople
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
50'
59'
60'
65'
71'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.03
|2.
|Тейлор Роберт
|1
|0.03
|3.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|4.
|Бармен Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|2.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|3.
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|4.
|Акоста Бисмарк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Бранн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн
Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Бранн Последние 20 матчей: +4 =7 -9Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Кристиансунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Старт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хёугесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0