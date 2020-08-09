  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Олесунн
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
6' Гол
Ларсен Петер-Орри
1:1
24' Гол
Бериша Ветон
38' Желтая карточка
Parfait Bizoza
40' Желтая карточка
Shaquill Sno
1:2
41' Пенальти
Бериша Ветон
65'
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
2
Shaquill
Sno
19
Ларсен
Петер-Орри
20
Parfait
Bizoza
11
Simen
Bolkan
Nordli
38
Isak
Dybvik
10
Фридьонссон
Хольмберт
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
Олесунн
3-5-2
Викинг
4-3-3

Ход матча

6'
Ларсен Петер-Орри
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
1:0
13'
Узочакву Арнест
Ларсен Петер-Орри
 
24'
1:1
Бериша Ветон
(Бютюки Зюмер)
38'
Parfait Bizoza
 
40'
Shaquill Sno
 
41'
1:2
Бериша Ветон
61'
 
Андрессон Аксель
Johnny Furdal

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 8 (1) 0.62
2. Simen Bolkan Nordli 3 0.23
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.15
4. Parfait Bizoza 1 0.08
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.08
6. Хеуген Сигурд 1 0.08
7. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
8. Клинкенберг Фредерикус 0 0
9. Shaquill Sno 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 5 (2) 0.38
2. Бютюки Зюмер 2 0.15
3. Adrian Pereira 2 0.15
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.15
5. Kristoffer Loekberg 2 0.15
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.08
7. Viljar Vevatne 1 0.08
8. Even Oestensen 1 0.08
9. Белл Джо 0 0
10. Johnny Furdal 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гретарссон Даниэль 2 0
8. Узочакву Арнест 2 0
9. Фридьонссон Хольмберт 1 0
10. Ли Андреас 1 0
11. Гроннер Йонас 1 0
12. Oddbjoern Lie 1 0
13. Joergen Hatlehol 1 0
14. Gudmund Taksdal Kongshavn 1 0
15. Клинкенберг Фредерикус 1 0
16. Simen Bolkan Nordli 1 0
17. Isak Dybvik 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Викстёль Рольф 2 0
3. Хёйланд Томми 2 0
4. Even Oestensen 2 0
5. Бериша Ветон 1 0
6. Эстбе Арилд 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0
8. Торстейнбё Фредерик 1 0
9. Ylldren Ibrahimaj 1 0
10. Белл Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 0 40% (6) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Викинг 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек
Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг
Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн 1:1 Викинг Кубок Олесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Викинг Первый дивизион Викинг 0:2 Олесунн Первый дивизион
Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 1:0 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 1:1 13 4 7 2 24 - 17 19
6. Русенборг 12 5 3 4 17 - 10 18
7. Стабек 0:1 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Стрёмсгодсет 3:3 13 4 4 5 19 - 26 16
9. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Хёугесунн 0:1 13 4 3 6 10 - 18 15
11. Сарпсборг-08 12 4 2 6 14 - 12 14
12. Викинг 2:1 13 4 2 7 16 - 24 14
13. Саннефьёрд 3:3 13 4 2 7 14 - 23 14
14. Мьёндален 1:0 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 1:1 14 1 7 6 14 - 25 10
16. Олесунн 1:2 13 1 3 9 17 - 40 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Олесунн 1:2 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный