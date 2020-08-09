Олесунн
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Колор Лайн
Викинг
1:0
6' ГолЛарсен Петер-Орри
1:1
24' ГолБериша Ветон
38' Желтая карточкаParfait Bizoza
40' Желтая карточкаShaquill Sno
1:2
41' ПенальтиБериша Ветон
38
Isak
Dybvik
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Isak DybvikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
24'
1:1
38'
40'
41'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|8 (1)
|0.62
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0.23
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2 (1)
|0.15
|4.
|Parfait Bizoza
|1
|0.08
|5.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.08
|6.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.08
|7.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|8.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|9.
|Shaquill Sno
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|5 (2)
|0.38
|2.
|Бютюки Зюмер
|2
|0.15
|3.
|Adrian Pereira
|2
|0.15
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0.15
|5.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.15
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.08
|7.
|Viljar Vevatne
|1
|0.08
|8.
|Even Oestensen
|1
|0.08
|9.
|Белл Джо
|0
|0
|10.
|Johnny Furdal
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4
|0
|3.
|Shaquill Sno
|4
|0
|4.
|Parfait Bizoza
|4
|0
|5.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|7.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|8.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|9.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|10.
|Ли Андреас
|1
|0
|11.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|12.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|13.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|14.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|1
|0
|15.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|16.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0
|17.
|Isak Dybvik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|4.
|Even Oestensen
|2
|0
|5.
|Бериша Ветон
|1
|0
|6.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|7.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|9.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
|10.
|Белл Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|0
|40% (6)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Викинг
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек
Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|11
|2
|0
|45 - 17
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|3.
|Одд
|1:0
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Кристиансунд
|1:1
|13
|4
|7
|2
|24 - 17
|19
|6.
|Русенборг
|12
|5
|3
|4
|17 - 10
|18
|7.
|Стабек
|0:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Стрёмсгодсет
|3:3
|13
|4
|4
|5
|19 - 26
|16
|9.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|12.
|Викинг
|2:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|13.
|Саннефьёрд
|3:3
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|14.
|Мьёндален
|1:0
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|15.
|Старт
|1:1
|14
|1
|7
|6
|14 - 25
|10
|16.
|Олесунн
|1:2
|13
|1
|3
|9
|17 - 40
|6