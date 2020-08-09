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Олесунн
2:2
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
1:0
6' Гол
Ларсен Петер-Орри
1:1
24' Гол
Бериша Ветон
37' Желтая карточка
Parfait Bizoza
40' Желтая карточка
Shaquill Sno
1:2
41' Пенальти
Бериша Ветон
75' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
78' Желтая карточка
Бериша Ветон
79' Желтая карточка
Торстейнбё Фредерик
2:2
80' Пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
85' Желтая карточка
Белл Джо
90'+5
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
2
Shaquill
Sno
19
Ларсен
Петер-Орри
20
Parfait
Bizoza
11
Simen
Bolkan
Nordli
38
Isak
Dybvik
10
Фридьонссон
Хольмберт
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
Олесунн
3-5-2
Викинг
4-3-3

Ход матча

6'
Ларсен Петер-Орри
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
1:0
13'
Узочакву Арнест
Ларсен Петер-Орри
 
24'
1:1
Бериша Ветон
(Бютюки Зюмер)
37'
Parfait Bizoza
 
40'
Shaquill Sno
 
41'
1:2
Бериша Ветон
62'
 
Андрессон Аксель
Johnny Furdal
67'
 
Хёйланд Томми
Бютюки Зюмер
69'
Оулафссон Давид-Кристьян
Isak Dybvik
 
69'
Клинкенберг Фредерикус
Oddbjoern Lie
 
75'
Карлсен Фредрик
Parfait Bizoza
 
75'
Хеуген Сигурд
Simen Bolkan Nordli
 
75'
 
Kristoffer Loekberg
78'
 
Бериша Ветон
79'
 
Торстейнбё Фредерик
80'
Niklas Fernando Nygaard Castro
2:2
84'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Kristoffer Loekberg
85'
 
Белл Джо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 8 (1) 0.62
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.23
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.23
4. Parfait Bizoza 1 0.08
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.08
6. Хеуген Сигурд 1 0.08
7. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
8. Клинкенберг Фредерикус 0 0
9. Shaquill Sno 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 5 (2) 0.38
2. Бютюки Зюмер 2 0.15
3. Adrian Pereira 2 0.15
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.15
5. Kristoffer Loekberg 2 0.15
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.08
7. Viljar Vevatne 1 0.08
8. Even Oestensen 1 0.08
9. Белл Джо 0 0
10. Johnny Furdal 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гретарссон Даниэль 2 0
8. Узочакву Арнест 2 0
9. Фридьонссон Хольмберт 1 0
10. Ли Андреас 1 0
11. Гроннер Йонас 1 0
12. Oddbjoern Lie 1 0
13. Joergen Hatlehol 1 0
14. Gudmund Taksdal Kongshavn 1 0
15. Клинкенберг Фредерикус 1 0
16. Simen Bolkan Nordli 1 0
17. Isak Dybvik 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Бериша Ветон 2 0
3. Викстёль Рольф 2 0
4. Хёйланд Томми 2 0
5. Торстейнбё Фредерик 2 0
6. Белл Джо 2 0
7. Even Oestensen 2 0
8. Эстбе Арилд 1 0
9. Эустбё Ивен 1 0
10. Kristoffer Loekberg 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 5.88% (1) 35.29% (6) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3)
 Викинг 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек
Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг
Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн 1:1 Викинг Кубок Олесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Викинг Первый дивизион Викинг 0:2 Олесунн Первый дивизион
Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
6. Русенборг 1:1 13 5 4 4 18 - 11 19
7. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Сарпсборг-08 1:1 13 4 3 6 15 - 13 15
11. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
12. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
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