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АИК
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
19' Гол
Ларссон Себастьян
29'
31
Хаугор
Якоб
15
Лундстрём
Роберт
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
14
Paulos
Abraham
9
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
26
Jakob
Voelkerling-Persson
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
АИК
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

19'
Ларссон Себастьян
(Сигторссон Колбейнн)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.24
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.18
3. Paulos Abraham 2 0.12
4. Хуссейн Билаль 2 0.12
5. Асани Ясир 1 0.06
6. Robin Tihi 1 0.06
7. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.06
8. Сигторссон Колбейнн 0 0
9. Хаугор Якоб 0 0
10. Сильва Стефан 0 0
11. Рашиди Херади 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 5 (2) 0.29
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.12
3. Max Svensson 2 0.12
4. Ольсен Брандур 1 0.06
5. Assad Al Hamlawi 1 0.06
6. Линдегор Андерс 1 0.06
7. Дискеруд Миккел 1 0.06
8. Rasmus Joensson 1 0.06
9. Жигович Армин 1 0.06
10. Ольссон Мартин 0 0
11. Геро Альхаджи 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Сисей Йозеф 0 0
14. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Eric Kahl 4 0
3. Ларссон Себастьян 3 0
4. Бауи Набиль 3 0
5. Офори Эбенезер 3 0
6. Хуссейн Билаль 3 0
7. Карлссон Пер II 1 1
8. Гранли Даниэль 2 0
9. Мишель Феликс 2 0
10. Enock Kofi Adu1 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Димитриадис Панайотис 1 0
15. Линдквист Расмус 1 0
16. Tom Strannegaard 1 0
17. Paulos Abraham 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 5 1
2. Абубакари Мохаммед 6 0
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Alexander Timossi Andersson 2 0
10. Жигович Армин 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Rasmus Joensson 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Max Svensson 1 0
15. Filip Sjoeberg1 1 0
16. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Хельсинборг 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 20% (3) 40% (6)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг
Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хельсинборг 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи
АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Эстерсунд 17 5 6 6 15 - 18 21
9. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
10. Эребру 1:0 17 5 5 7 16 - 21 20
11. Варберг БоИС 0:1 17 4 5 8 23 - 26 17
12. АИК 1:0 17 4 5 8 15 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Фалькенберг 17 2 7 8 19 - 28 13
16. Хельсинборг 0:1 17 2 7 8 15 - 28 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хельсинборг
1.75
3.60
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:0 Хельсинборг онлайн

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1.22 5.40 13.00
1.75 3.60 4.80
1.20 5.50 19.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.80
Букмекер Да Нет
4.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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