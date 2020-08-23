АИК
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Френдс Арена
Хельсинборг
1:0
19' ГолЛарссон Себастьян
31
Хаугор
Якоб
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Robin Tihi
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
19'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|4
|0.24
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.18
|3.
|Paulos Abraham
|2
|0.12
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.12
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.06
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.06
|7.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.06
|8.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|9.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|10.
|Сильва Стефан
|0
|0
|11.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|5 (2)
|0.29
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.12
|3.
|Max Svensson
|2
|0.12
|4.
|Ольсен Брандур
|1
|0.06
|5.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.06
|6.
|Линдегор Андерс
|1
|0.06
|7.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.06
|8.
|Rasmus Joensson
|1
|0.06
|9.
|Жигович Армин
|1
|0.06
|10.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|11.
|Геро Альхаджи
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Eric Kahl
|4
|0
|3.
|Ларссон Себастьян
|3
|0
|4.
|Бауи Набиль
|3
|0
|5.
|Офори Эбенезер
|3
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|7.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|8.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|9.
|Мишель Феликс
|2
|0
|10.
|Enock Kofi Adu1
|2
|0
|11.
|Robin Tihi
|2
|0
|12.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|13.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|14.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|15.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|16.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|17.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|5
|1
|2.
|Абубакари Мохаммед
|6
|0
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|6.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|8.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|10.
|Жигович Армин
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Max Svensson
|1
|0
|15.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|16.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Хельсинборг
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|0
|20% (3)
|40% (6)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Сириус
|17
|7
|7
|3
|32 - 27
|28
|6.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Эстерсунд
|17
|5
|6
|6
|15 - 18
|21
|9.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|10.
|Эребру
|1:0
|17
|5
|5
|7
|16 - 21
|20
|11.
|Варберг БоИС
|0:1
|17
|4
|5
|8
|23 - 26
|17
|12.
|АИК
|1:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 24
|17
|13.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Фалькенберг
|17
|2
|7
|8
|19 - 28
|13
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0