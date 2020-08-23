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АИК
2:0
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
19' Гол
Ларссон Себастьян
2:0
52' Гол
Метс Кароль
79' Желтая карточка
Бауи Набиль
90'+5
31
Хаугор
Якоб
15
Лундстрём
Роберт
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
14
Paulos
Abraham
9
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
26
Jakob
Voelkerling-Persson
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
АИК
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

19'
Ларссон Себастьян
(Сигторссон Колбейнн)
1:0
52'
Метс Кароль
(Ларссон Себастьян)
2:0
65'
Гранли Даниэль
Лундстрём Роберт
 
65'
 
Ravy Tsouka Dozi
Эрикссон Адам
69'
Бауи Набиль
Сигторссон Колбейнн
 
79'
Бауи Набиль
 
82'
 
Rasmus Joensson
Ольсен Брандур
82'
 
Noel Mbo
Ван ден Хурк Антони
87'
Офори Эбенезер
Paulos Abraham
 
88'
Димитриадис Панайотис
Ларссон Себастьян
 
88'
 
Erik Figueroa
Сисей Йозеф

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.24
2. Гойтом Хенок 4 0.24
3. Paulos Abraham 2 0.12
4. Хуссейн Билаль 2 0.12
5. Асани Ясир 1 0.06
6. Метс Кароль 1 0.06
7. Robin Tihi 1 0.06
8. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.06
9. Сигторссон Колбейнн 0 0
10. Хаугор Якоб 0 0
11. Сильва Стефан 0 0
12. Рашиди Херади 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 5 (2) 0.29
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.12
3. Max Svensson 2 0.12
4. Ольсен Брандур 1 0.06
5. Assad Al Hamlawi 1 0.06
6. Линдегор Андерс 1 0.06
7. Дискеруд Миккел 1 0.06
8. Rasmus Joensson 1 0.06
9. Жигович Армин 1 0.06
10. Ольссон Мартин 0 0
11. Геро Альхаджи 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Сисей Йозеф 0 0
14. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Бауи Набиль 4 0
3. Eric Kahl 4 0
4. Ларссон Себастьян 3 0
5. Офори Эбенезер 3 0
6. Хуссейн Билаль 3 0
7. Карлссон Пер II 1 1
8. Гранли Даниэль 2 0
9. Мишель Феликс 2 0
10. Enock Kofi Adu1 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Димитриадис Панайотис 1 0
15. Линдквист Расмус 1 0
16. Tom Strannegaard 1 0
17. Paulos Abraham 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 5 1
2. Абубакари Мохаммед 6 0
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Alexander Timossi Andersson 2 0
10. Жигович Армин 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Rasmus Joensson 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Max Svensson 1 0
15. Filip Sjoeberg1 1 0
16. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4)
 Хельсинборг 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 20% (3) 40% (6)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг
Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хельсинборг 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи
АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Эстерсунд 17 5 6 6 15 - 18 21
9. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
10. Варберг БоИС 17 5 5 7 25 - 26 20
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 17 4 5 8 16 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Фалькенберг 17 2 7 8 19 - 28 13
16. Хельсинборг 17 2 7 8 15 - 29 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ларссон Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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