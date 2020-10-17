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  3. Швеция
Фалькенберг
0:0
Перерыв

Стадион:
Эребру
0'
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
27
Сковгор
Андреас
14
Michael
Almebaeck
6
Benjamin
Hjertstrand
16
David
Seger
25
Герзич
Нордин
17
Мартенссон
Йохан
28
Галль
Ромен
19
Бесара
Нахир
99
Хуммет
Денис
Фалькенберг
4-3-3
Эребру
4-4-2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.29
2. Веде Антон 3 0.13
3. Karl Soederstroem 3 0.13
4. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.08
5. Tobias Englund 2 0.08
6. Nsima Peter 2 0.08
7. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
8. Юханссон Карл II 1 0.04
9. Axel Noren 1 0.04
10. Tobias Karlsson1 1 0.04
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 9 (3) 0.38
2. Мехмети Агон 4 0.17
3. David Seger 3 0.13
4. Хуммет Денис 3 0.13
5. Карялайнен Расмус 3 0.13
6. Jake Larsson 2 0.08
7. Erik Bjoerndahl 2 0.08
8. Robin Book 2 0.08
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Лане Джек 0 0
15. Колландер Деннис 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Нильссон Хокан 3 0
7. Ван Лой Сандер 3 0
8. Edi Sylisufaj 3 0
9. Юза Тибор 2 0
10. Чибуйке Джон 2 0
11. Норинг Виктор 2 0
12. Nsima Peter 2 0
13. Эрикссон Якоб 2 0
14. Johan Brattberg 0 1
15. Кристоффер Карлссон 1 0
16. Веде Антон 1 0
17. Karl Soederstroem 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 7 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Гранлунд Альбин 5 0
4. Kevin Wright 5 0
5. David Seger 4 0
6. Бесара Нахир 3 0
7. Хуммет Денис 3 0
8. Герзич Нордин 2 0
9. Michael Almebaeck 2 0
10. Erik Bjoerndahl 2 0
11. Jake Larsson 2 0
12. Колландер Деннис 2 0
13. Али Хусейн 1 0
14. Мехмети Агон 1 0
15. Robin Book 1 0
16. Benjamin Hjertstrand 1 0
17. Simon Amin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5)
 Эребру 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг
Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру
Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эребру 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эребру 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Эребру Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Эребру 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 0:1 Фалькенберг Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Сириус 22 9 8 5 38 - 34 35
6. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
7. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эребру 0:0 24 8 7 9 28 - 32 31
10. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 23 4 7 12 25 - 41 19
16. Фалькенберг 0:0 24 3 8 13 24 - 41 17
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Эребру
2.41
3.50
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.20 3.35
2.37 2.55 3.75
2.41 3.50 2.88
2.30 3.19 3.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.05 1.20 9.80 1.03 1.75 2.01 3.55 1.33 1.20 4.20 1.97 1.78 1.79 2.02 1.04 9.00 1.23 3.75 1.02 11.00 1.05 7.50 1.01 12.60
10.75 1.01 9.70 1.03 3.98 1.20 3.30 1.33 2.16 1.77 1.82 1.99 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.60 1.06 7.00
2.79 1.47 2.45 1.59 2.11 1.78 1.81 2.08 1.62 2.37 1.46 2.81 1.80 2.08 1.63 2.37 1.22 4.53 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.28 1.65 1.03 10.00 1.18 4.50 1.03 10.00
3.20 1.35 2.30 1.62 1.59 2.36 1.20 4.55 1.13 5.95
1.81 2.08 1.50 2.69 1.20 4.83 1.74 2.16 1.52 2.62 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.29 1.92 1.82 1.44 2.75
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Фалькенберг 0:0 Эребру онлайн

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