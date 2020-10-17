Фалькенберг
0:0
Перерыв
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Эребру
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
28
Галль
Ромен
19
Бесара
Нахир
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
-
19 Бесара НахирНападающий
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Jake McGuire
-
21 Simon Amin
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.29
|2.
|Веде Антон
|3
|0.13
|3.
|Karl Soederstroem
|3
|0.13
|4.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.08
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.08
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.08
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|9.
|Axel Noren
|1
|0.04
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|9 (3)
|0.38
|2.
|Мехмети Агон
|4
|0.17
|3.
|David Seger
|3
|0.13
|4.
|Хуммет Денис
|3
|0.13
|5.
|Карялайнен Расмус
|3
|0.13
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.08
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.08
|8.
|Robin Book
|2
|0.08
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Лане Джек
|0
|0
|15.
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|7.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|8.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|9.
|Юза Тибор
|2
|0
|10.
|Чибуйке Джон
|2
|0
|11.
|Норинг Виктор
|2
|0
|12.
|Nsima Peter
|2
|0
|13.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|14.
|Johan Brattberg
|0
|1
|15.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|16.
|Веде Антон
|1
|0
|17.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|18.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|19.
|Axel Noren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|7
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|4.
|Kevin Wright
|5
|0
|5.
|David Seger
|4
|0
|6.
|Бесара Нахир
|3
|0
|7.
|Хуммет Денис
|3
|0
|8.
|Герзич Нордин
|2
|0
|9.
|Michael Almebaeck
|2
|0
|10.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|11.
|Jake Larsson
|2
|0
|12.
|Колландер Деннис
|2
|0
|13.
|Али Хусейн
|1
|0
|14.
|Мехмети Агон
|1
|0
|15.
|Robin Book
|1
|0
|16.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|17.
|Simon Amin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|Эребру
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг
Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру
Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|23
|10
|6
|7
|46 - 34
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Сириус
|22
|9
|8
|5
|38 - 34
|35
|6.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|7.
|Хаммарбю
|23
|8
|9
|6
|34 - 33
|33
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|9.
|Эребру
|0:0
|24
|8
|7
|9
|28 - 32
|31
|10.
|Эстерсунд
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|11.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|12.
|Варберг БоИС
|23
|7
|6
|10
|32 - 35
|27
|13.
|Гётеборг
|23
|4
|12
|7
|26 - 34
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Кальмар
|23
|4
|7
|12
|25 - 41
|19
|16.
|Фалькенберг
|0:0
|24
|3
|8
|13
|24 - 41
|17
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.05
|1.20
|9.80
|1.03
|1.75
|2.01
|—
|—
|3.55
|1.33
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.97
|1.78
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.23
|3.75
|1.02
|11.00
|1.05
|7.50
|1.01
|12.60
|10.75
|1.01
|9.70
|1.03
|3.98
|1.20
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.25
|3.62
|1.18
|4.60
|1.06
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.45
|1.59
|2.11
|1.78
|1.81
|2.08
|1.62
|2.37
|1.46
|2.81
|1.80
|2.08
|1.63
|2.37
|1.22
|4.53
|—
|—
|1.18
|5.15
|—
|—
|—
|—