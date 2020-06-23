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  2. Матчи
  3. Швеция
Эргрюте ФФ
0:3
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
5' Гол
Джурич Душан
24' Желтая карточка
Ailton Jose Almeida1
0:2
38' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
0:3
60' Гол
Emil Tot Wikstroem
90'+4
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
15
Oliver
Stanisic
8
Joakim
Karlsson
II
5
Ланс
Антон
24
Kevin
Ackermann
17
Lukas
Lagerfeldt
25
Разак
Абдул
14
Daniel
Paulson
7
Ailton
Jose
Almeida1
11
Adam
Wiberg
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
14
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
23
Джурич
Душан
6
Алланссон
Йоэль
18
Emil
Tot
Wikstroem
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
9
Боман
Микаэль
Эргрюте ФФ
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Джурич Душан
(Emil Tot Wikstroem)
24'
Ailton Jose Almeida1
 
38'
0:2
Rasmus Wiedesheim-Paul
(Samuel Kroon)
46'
Bubacarr Jobe
Kevin Ackermann
 
60'
0:3
Emil Tot Wikstroem
(Алланссон Йоэль)
62'
Веде Калле
Joakim Karlsson II
 
62'
Андреассон Антон
Ailton Jose Almeida1
 
73'
 
Jonathan Svedberg
Джурич Душан
77'
Fredrik Zanjanchi
Adam Wiberg
 
78'
Mohamed Said Adan
Danny Ervik
 
79'
 
Karim Sadat
Боман Микаэль
82'
 
Erik Ahlstrand
Emil Tot Wikstroem

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте ФФ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ailton Jose Almeida1 1 0.04
2. Daniel Paulson 1 0.04
3. Kevin Ackermann 1 0.04
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Tot Wikstroem 1 0.04
2. Джурич Душан 1 0.04
3. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0.04
4. Алланссон Йоэль 0 0
5. Samuel Kroon 0 0

Карточки

Эргрюте ФФ
# Игрок      
1. Joakim Karlsson II 1 0
2. Ailton Jose Almeida1 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Jonathan Svedberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Эргрюте ФФ 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Хальмстад 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: + = -
Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:1 АИК Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Хальмстад 2:0 Фалькенберг Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад

Последние игры между собой

Эргрюте ФФ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Эстер 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Далкурд 2 1 1 0 5 - 0 4
4. Дегерфорс 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Вестерос СК 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Йёнчёпинг 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Треллеборг 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Эргрюте ФФ 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Акрополис 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Умео 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Юнгшиле 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Браге 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Сирианска Эскильстуна 2 0 0 2 0 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Rasmus Wiedesheim-Paul бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Аилтон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Джурич Душан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад онлайн

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