Эргрюте ФФ
0:3
Конец матча
Хальмстад
0:1
5' ГолДжурич Душан
24' Желтая карточкаAilton Jose Almeida1
0:2
38' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
0:3
60' ГолEmil Tot Wikstroem
29
Danny
Ervik
25
Разак
Абдул
11
Adam
Wiberg
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Adam WibergНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миллен Кейт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баффо ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
-
-
-
22 Isac Larsson
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
5'
38'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.04
|2.
|Daniel Paulson
|1
|0.04
|3.
|Kevin Ackermann
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0.04
|2.
|Джурич Душан
|1
|0.04
|3.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0.04
|4.
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|5.
|Samuel Kroon
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joakim Karlsson II
|1
|0
|2.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Svedberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте ФФ
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Хальмстад
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: + = -Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:1 АИК Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Хальмстад 2:0 Фалькенберг Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад
Последние игры между собой
Эргрюте ФФ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эстер
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Далкурд
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|Дегерфорс
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Вестерос СК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Йёнчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Треллеборг
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Акрополис
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Умео
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Юнгшиле
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Браге
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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