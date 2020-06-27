Эстерсунд
2:4
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Норрчёпинг
1:0
35' ГолSimon Kron
1:1
45' ПенальтиНюман Кристоффер
2:1
51' ГолJordan Attah Kadiri
2:2
69' ГолНюман Кристоффер
75' Желтая карточкаСандберг Ноа
2:3
90' ГолТерн Симон
2:4
90' ГолХакшабанович Сеад
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
21
Simon
Kron
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon KronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
35'
1:0
45'
1:1
51'
69'
75'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 15
-
2 Удары в створ 11
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Kron
|1
|0.04
|2.
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|3.
|Перри Небию
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|4 (1)
|0.19
|2.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.1
|3.
|Терн Симон
|2
|0.1
|4.
|Лауритсен Расмус
|2
|0.1
|5.
|Леви Джонатан
|1
|0.05
|6.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|7.
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.05
|8.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|9.
|Ishaq Abdulrazak
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|2
|0
|2.
|Simon Kron
|1
|0
|3.
|Eirik Haugan
|1
|0
|4.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|5.
|Амин Реван
|1
|0
|6.
|Marco Weymans
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|1
|0
|2.
|Смит Эрик
|1
|0
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|5.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Норрчёпинг
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд
Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг
Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Кальмар
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|АИК
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Эльфсборг
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хаммарбю
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Юргорден
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хеккен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Мьельбю
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Хельсинборг
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|16.
|Эстерсунд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0