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  3. Швеция
Эстерсунд
2:4
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
35' Гол
Simon Kron
1:1
45' Пенальти
Нюман Кристоффер
2:1
51' Гол
Jordan Attah Kadiri
2:2
69' Гол
Нюман Кристоффер
75' Желтая карточка
Сандберг Ноа
2:3
90' Гол
Терн Симон
2:4
90' Гол
Хакшабанович Сеад
90'+7
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
19
Eirik
Haugan
20
Felix
Hoerberg
5
Амин
Реван
22
Колкетт
Чарли
8
Ссеванкамбо
Исак
28
Marco
Weymans
21
Simon
Kron
10
Jordan
Attah
Kadiri
1
Петтерссон
Исак
2
Кастегрен
Хенрик
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
23
Блумквист
Андреас
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Эстерсунд
3-5-2
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

35'
Simon Kron
1:0
45'
1:1
Нюман Кристоффер
46'
Перри Небию
Felix Hoerberg
 
51'
Jordan Attah Kadiri
(Перри Небию)
2:1
62'
Kalpi Ouattara
Marco Weymans
 
63'
 
Ishaq Abdulrazak
Блумквист Андреас
69'
2:2
Нюман Кристоффер
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
75'
Тёрготт Блэйр
Simon Kron
 
75'
Сандберг Ноа
 
78'
 
Франссон Александер
Смит Эрик
88'
Менса Самуэль
Ссеванкамбо Исак
 
89'
Brian Martin2
Jordan Attah Kadiri
 
90'
2:3
Терн Симон
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
90'
 
Pontus Almqvist
Нюман Кристоффер
90'
2:4
Хакшабанович Сеад
(Ishaq Abdulrazak)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Kron 1 0.04
2. Jordan Attah Kadiri 1 0.04
3. Перри Небию 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 4 (1) 0.19
2. Хакшабанович Сеад 2 0.1
3. Терн Симон 2 0.1
4. Лауритсен Расмус 2 0.1
5. Леви Джонатан 1 0.05
6. Кастегрен Хенрик 1 0.05
7. Герсон Ларс 1 (1) 0.05
8. Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
9. Ishaq Abdulrazak 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 2 0
2. Simon Kron 1 0
3. Eirik Haugan 1 0
4. Фрицсон Лудвиг 1 0
5. Амин Реван 1 0
6. Marco Weymans 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 1 0
2. Смит Эрик 1 0
3. Хакшабанович Сеад 1 0
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
5. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Норрчёпинг 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд
Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг
Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Кальмар 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АИК 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Мальмё 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Эльфсборг 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Сириус 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хаммарбю 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Гётеборг 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Эребру 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Юргорден 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Хеккен 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Мьельбю 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Хельсинборг 3 0 1 2 0 - 7 1
16. Эстерсунд 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер из команды Норрчёпинг забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Simon Kroon бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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