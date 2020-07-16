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  3. Швеция
Хеккен
6:0
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
22' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
42' Желтая карточка
Simon Strand
1:0
43' Гол
Patrik Waalemark
2:0
45' Гол
Берггрен Густав
3:0
49' Гол
Содерлунд Александер
55' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
4:0
56' Пенальти
Daleho Irandust
73' Желтая карточка
Ларссон Юхан
5:0
85' Гол
Daleho Irandust
6:0
90' Гол
Ясин Ахмед
90' Вторая желтая карточка
Simon Strand
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Хеккен
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

18'
 
Дингеланд Матиас
Tim Roenning
22'
 
Нильсен Сиверт
42'
 
Simon Strand
43'
Patrik Waalemark
1:0
45'
Берггрен Густав
(Patrik Waalemark)
2:0
47'
 
Холмен Самуэль
Robert Gojani
49'
Содерлунд Александер
(Patrik Waalemark)
3:0
53'
Нильссон Хокан
Содерлунд Александер
 
55'
Абрахамссон Петер
 
56'
Daleho Irandust
4:0
59'
Alexander Faltsetas
Фрайберг Эрик
 
59'
Ali Youssef
Patrik Waalemark
 
60'
 
Marokhy Ndione
Rasmus Alm
60'
 
Хуммет Денис
Фрик Пер
67'
 
Jacob Ondrejka
Ольссон Симон
73'
 
Ларссон Юхан
78'
Ясин Ахмед
Leo Bengtsson
 
78'
Adam Andersson II
Жута Леонард
 
85'
Daleho Irandust
(Ясин Ахмед)
5:0
90'
Ясин Ахмед
(Берггрен Густав)
6:0
90'
 
Simon Strand

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 15 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 4 (1) 0.14
2. Содерлунд Александер 3 0.1
3. Берггрен Густав 2 0.07
4. Ясин Ахмед 1 0.03
5. Patrik Waalemark 1 0.03
6. Тойвио Йоона 1 0.03
7. Leo Bengtsson 1 0.03
8. Adam Andersson II 1 0.03
9. Линдгрен Расмус 0 0
10. Марич Аднан 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.07
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Холмен Самуэль 1 0.04
4. Нильсен Сиверт 1 0.04
5. Хольст Фредерик 1 0.04
6. Jesper Karlsson1 1 (1) 0.04
7. Ларссон Юхан 0 0
8. Вяйсянен Лео 0 0
9. Ольссон Симон 0 0
10. Simon Strand 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Alexander Faltsetas 2 0
3. Абрахамссон Петер 2 0
4. Берггрен Густав 2 0
5. Линдгрен Расмус 1 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 1
2. Нильсен Сиверт 2 0
3. Фрик Пер 2 0
4. Jacob Ondrejka 2 0
5. Холмен Самуэль 0 1
6. Хольст Фредерик 1 0
7. Ларссон Юхан 1 0
8. Вяйсянен Лео 1 0
9. Ольссон Симон 1 0
10. Окуму Джозеф 1 0
11. Gustav Henriksson 1 0
12. Jesper Karlsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 0 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Эльфсборг 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг
Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Хеккен 1:2 Эльфсборг Кубок Эльфсборг 1:0 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 8 6 2 0 20 - 7 20
2. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
3. Варберг БоИС 8 4 1 3 11 - 7 13
4. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Хеккен 8 3 4 1 15 - 7 13
6. Мальмё 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Эльфсборг 8 3 4 1 8 - 11 13
8. Сириус 8 3 3 2 10 - 9 12
9. АИК 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Кальмар 8 2 0 6 10 - 14 6
15. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Берггрен Густав бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Simon Strand получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Tim Roenning уходит с поля. Дингеланд Матиас выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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