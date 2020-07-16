Хеккен
6:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Эльфсборг
22' Желтая карточкаНильсен Сиверт
42' Желтая карточкаSimon Strand
1:0
43' ГолPatrik Waalemark
2:0
45' ГолБерггрен Густав
3:0
49' ГолСодерлунд Александер
55' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
4:0
56' ПенальтиDaleho Irandust
73' Желтая карточкаЛарссон Юхан
5:0
85' ГолDaleho Irandust
6:0
90' ГолЯсин Ахмед
90' Вторая желтая карточкаSimon Strand
24
Жута
Леонард
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
13 Марич Аднан
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
22'
42'
43'
1:0
45'
49'
56'
4:0
60'
73'
85'
5:0
90'
6:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
15 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.14
|2.
|Содерлунд Александер
|3
|0.1
|3.
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|4.
|Ясин Ахмед
|1
|0.03
|5.
|Patrik Waalemark
|1
|0.03
|6.
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|7.
|Leo Bengtsson
|1
|0.03
|8.
|Adam Andersson II
|1
|0.03
|9.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|10.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|2
|0.07
|2.
|Rasmus Alm
|1
|0.04
|3.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|4.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|5.
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|6.
|Jesper Karlsson1
|1 (1)
|0.04
|7.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|9.
|Ольссон Симон
|0
|0
|10.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|2
|0
|3.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|4.
|Берггрен Густав
|2
|0
|5.
|Линдгрен Расмус
|1
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|7.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|10.
|Марич Аднан
|1
|0
|11.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|3
|1
|2.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|3.
|Фрик Пер
|2
|0
|4.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|5.
|Холмен Самуэль
|0
|1
|6.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|7.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|9.
|Ольссон Симон
|1
|0
|10.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|11.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|12.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|0
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Эльфсборг
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг
Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|3.
|Варберг БоИС
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|4.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Хеккен
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Мальмё
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Эльфсборг
|8
|3
|4
|1
|8 - 11
|13
|8.
|Сириус
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|АИК
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Кальмар
|8
|2
|0
|6
|10 - 14
|6
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0