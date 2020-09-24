ХИК
2:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Telia 5G-areena
ТПС
21' Желтая карточкаЛингман Лукас
24' Желтая карточкаВяйринен Тим
44' Желтая карточкаШуллер Расмус
1:0
56' ГолРиски Рику
64' Желтая карточкаМорен Валттери
2:0
66' ГолВяйринен Тим
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
8
Bubacar
19
Вяйринен
Тим
- Основной состав
-
31 Hugo KetoВратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
54 Casper Terho
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Эритало МикаНападающий
-
-
Главный тренер: Jonatan Johansson
Ход матча
21'
24'
44'
46'
56'
1:0
64'
66'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|10
|0.59
|2.
|Вяйринен Тим
|6 (1)
|0.35
|3.
|Риски Рику
|4
|0.24
|4.
|Хасани Феран
|4 (2)
|0.24
|5.
|Танака Атому
|3
|0.18
|6.
|Лингман Лукас
|2
|0.12
|7.
|David Browne II
|2
|0.12
|8.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.12
|9.
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.06
|11.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|12.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Muhamed Olawale
|3
|0.19
|2.
|Aldayr Hernandez
|2
|0.13
|3.
|Эритало Мика
|1
|0.06
|4.
|Альхассан Масахуду
|1
|0.06
|5.
|Jonni Peraeaho
|1
|0.06
|6.
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0.06
|7.
|Rasmus Holma
|1
|0.06
|8.
|Albijon Muzaci
|1
|0.06
|9.
|Santeri Haarala2
|1
|0.06
|10.
|Sami Raehmoenen
|0
|0
|11.
|Варманен Тату
|0
|0
|12.
|Alim Moundi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Лингман Лукас
|4
|0
|3.
|Алхо Николай
|3
|0
|4.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Остоич Иван
|2
|0
|6.
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|7.
|Танака Атому
|1
|0
|8.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|9.
|Морен Валттери
|1
|0
|10.
|Хасани Феран
|1
|0
|11.
|Риски Рику
|1
|0
|12.
|Регеро Антонио
|1
|0
|13.
|Вяйринен Тим
|1
|0
|14.
|Риски Роопе
|1
|0
|15.
|Тенхо Миро
|1
|0
|16.
|Pyry Hannola
|1
|0
|17.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Albijon Muzaci
|5
|1
|2.
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|1
|3.
|Альхассан Масахуду
|3
|0
|4.
|Копонен Ере
|3
|0
|5.
|Muhamed Olawale
|3
|0
|6.
|Эритало Мика
|2
|0
|7.
|Aldayr Hernandez
|2
|0
|8.
|Sami Raehmoenen
|2
|0
|9.
|Joakim Latonen
|2
|0
|10.
|Alim Moundi
|2
|0
|11.
|Jonni Peraeaho
|1
|0
|12.
|Oskari Jakonen
|1
|0
|13.
|Niklas Pyyhtiae
|1
|0
|14.
|Jesper Karlsson2
|1
|0
|15.
|Santeri Haarala2
|1
|0
|16.
|Jami Siirtola
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|ТПС
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -Хонка 0:0 ХИК Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн
ТПС Последние 20 матчей: + = -Лахти 1:1 ТПС ТПС 1:1 Мариехамн ТПС 2:3 Хака КуПС 3:1 ТПС
Последние игры между собой
ХИК: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
ТПС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
ХИК 2:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига ТПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ТПС Вейккауслига ХИК 0:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ТПС Вейккауслига ХИК 0:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 ХИК Вейккауслига ТПС 0:0 ХИК Вейккауслига ТПС 3:1 ХИК Вейккауслига ТПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 ТПС Вейккауслига ТПС 2:0 ХИК Вейккауслига ТПС 1:3 ХИК Кубок лиги ХИК 2:0 ТПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|17
|11
|4
|2
|37 - 13
|37
|2.
|КуПС
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Интер Турку
|17
|8
|4
|5
|25 - 16
|28
|4.
|Хонка
|16
|6
|9
|1
|18 - 9
|27
|5.
|ХИФК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|6.
|Ильвес
|16
|6
|5
|5
|23 - 23
|23
|7.
|Лахти
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|8.
|СЯК Сейнайоки
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|9.
|Мариехамн
|16
|5
|5
|6
|25 - 29
|20
|10.
|Хака
|17
|2
|6
|9
|18 - 36
|12
|11.
|ТПС
|0:1
|16
|3
|2
|11
|12 - 26
|11
|12.
|РоПС
|17
|1
|2
|14
|12 - 35
|5
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.55
|1.12
|12.00
|1.01
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|4.00
|1.20
|—
|—
|1.38
|2.90
|2.12
|1.72
|1.98
|1.83
|1.74
|2.07
|1.11
|5.80
|1.31
|3.25
|1.02
|11.00
|1.11
|6.30
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|1.01
|12.60
|—
|—
|13.00
|1.00
|—
|—
|5.05
|1.15
|—
|—
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.30
|1.31
|3.20
|1.19
|4.00
|1.08
|6.20
|1.06
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.24
|1.15
|—
|—
|3.73
|1.22
|—
|—
|2.41
|1.56
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.41
|1.28
|3.37
|1.20
|3.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.36
|1.12
|—
|—
|2.73
|1.48
|2.16
|1.73
|1.88
|1.98
|1.59
|2.42
|1.44
|2.85
|1.39
|3.07
|1.53
|2.56
|2.00
|1.86
|1.75
|2.13
|1.24
|4.11
|—
|—
|1.22
|4.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|2.60
|1.50
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.14
|5.20
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|3.44
|1.27
|—
|—
|2.43
|1.55
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.21
|3.80
|—
|—
|1.69
|2.22
|1.42
|2.95
|1.15
|5.67
|1.76
|2.11
|1.53
|2.56
|1.35
|3.26
|—
|—
|—
|—