  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
ХИК
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
ТПС
0'
21' Желтая карточка
Лингман Лукас
24' Желтая карточка
Вяйринен Тим
44' Желтая карточка
Шуллер Расмус
1:0
56' Гол
Риски Рику
64' Желтая карточка
Морен Валттери
2:0
66' Гол
Вяйринен Тим
69'
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
28
Шуллер
Расмус
8
Bubacar
10
Лингман
Лукас
9
Риски
Рику
19
Вяйринен
Тим
24
David
Browne
II
1
Копонен
Ере
4
Rasmus
Holma
25
Aldayr
Hernandez
33
Варманен
Тату
19
Альхассан
Масахуду
6
Jonni
Peraeaho
2
Alim
Moundi
66
Салес
Жеан
Карлос
29
Santeri
Haarala2
18
Muhamed
Olawale
23
Joakim
Latonen
ХИК
ТПС

Ход матча

18'
 
Sami Raehmoenen
Alim Moundi
21'
Лингман Лукас
 
24'
Вяйринен Тим
 
44'
Шуллер Расмус
 
46'
Халсти Маркус
Bubacar
 
56'
Риски Рику
1:0
61'
 
Эритало Мика
Jonni Peraeaho
64'
Морен Валттери
 
66'
Вяйринен Тим
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 10 0.59
2. Вяйринен Тим 6 (1) 0.35
3. Риски Рику 4 0.24
4. Хасани Феран 4 (2) 0.24
5. Танака Атому 3 0.18
6. Лингман Лукас 2 0.12
7. David Browne II 2 0.12
8. Шуллер Расмус 2 (1) 0.12
9. Тенхо Миро 1 0.06
10. Вертайнен Ээту 1 0.06
11. Мурильо Луис-Карлос 0 0
12. Алхо Николай 0 0
ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Muhamed Olawale 3 0.19
2. Aldayr Hernandez 2 0.13
3. Эритало Мика 1 0.06
4. Альхассан Масахуду 1 0.06
5. Jonni Peraeaho 1 0.06
6. Пиккарайнен Юханэ 1 0.06
7. Rasmus Holma 1 0.06
8. Albijon Muzaci 1 0.06
9. Santeri Haarala2 1 0.06
10. Sami Raehmoenen 0 0
11. Варманен Тату 0 0
12. Alim Moundi 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 5 0
2. Лингман Лукас 4 0
3. Алхо Николай 3 0
4. Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Остоич Иван 2 0
6. О'Шоунесси Даниэль 2 0
7. Танака Атому 1 0
8. Шуллер Расмус 1 0
9. Морен Валттери 1 0
10. Хасани Феран 1 0
11. Риски Рику 1 0
12. Регеро Антонио 1 0
13. Вяйринен Тим 1 0
14. Риски Роопе 1 0
15. Тенхо Миро 1 0
16. Pyry Hannola 1 0
17. Вертайнен Ээту 1 0
ТПС
# Игрок      
1. Albijon Muzaci 5 1
2. Пиккарайнен Юханэ 3 1
3. Альхассан Масахуду 3 0
4. Копонен Ере 3 0
5. Muhamed Olawale 3 0
6. Эритало Мика 2 0
7. Aldayr Hernandez 2 0
8. Sami Raehmoenen 2 0
9. Joakim Latonen 2 0
10. Alim Moundi 2 0
11. Jonni Peraeaho 1 0
12. Oskari Jakonen 1 0
13. Niklas Pyyhtiae 1 0
14. Jesper Karlsson2 1 0
15. Santeri Haarala2 1 0
16. Jami Siirtola 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 20.59% (7) 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7)
 ТПС 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
Хонка 0:0 ХИК Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн
ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка
ТПС Последние 20 матчей: + = -
Лахти 1:1 ТПС ТПС 1:1 Мариехамн ТПС 2:3 Хака КуПС 3:1 ТПС
ТПС 1:0 ХИФК ТПС 1:0 Интер Турку Мариехамн 1:0 ТПС ХИФК 2:0 ТПС ТПС 0:2 Хонка РоПС 2:3 ТПС ТПС 1:3 Лахти ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ

Последние игры между собой

ХИК: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
ТПС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
ТПС 0:2 ХИК Вейккауслига ТПС 0:1 ХИК Кубок ХИК 3:0 ТПС Кубок ТПС 0:4 ХИК Вейккауслига
ХИК 2:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига ТПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ТПС Вейккауслига ХИК 0:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ТПС Вейккауслига ХИК 0:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 ХИК Вейккауслига ТПС 0:0 ХИК Вейккауслига ТПС 3:1 ХИК Вейккауслига ТПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 ТПС Вейккауслига ТПС 2:0 ХИК Вейккауслига ТПС 1:3 ХИК Кубок лиги ХИК 2:0 ТПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 17 11 4 2 37 - 13 37
2. КуПС 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Интер Турку 17 8 4 5 25 - 16 28
4. Хонка 16 6 9 1 18 - 9 27
5. ХИФК 15 7 3 5 21 - 19 24
6. Ильвес 16 6 5 5 23 - 23 23
7. Лахти 16 5 7 4 23 - 23 22
8. СЯК Сейнайоки 16 5 5 6 16 - 17 20
9. Мариехамн 16 5 5 6 25 - 29 20
10. Хака 17 2 6 9 18 - 36 12
11. ТПС 0:1 16 3 2 11 12 - 26 11
12. РоПС 17 1 2 14 12 - 35 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Вяйринен Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Alim Moundi уходит с поля. Сами Ряхмёнен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
ТПС
1.40
6.97
15.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 2:0 ТПС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.15 7.75 18.50
1.37 3.70 12.00
1.21 6.70 13.50
1.16 6.97 15.20
1.40 3.89 12.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.55 1.12 12.00 1.01 2.20 1.62 4.00 1.20 1.38 2.90 2.12 1.72 1.98 1.83 1.74 2.07 1.11 5.80 1.31 3.25 1.02 11.00 1.11 6.30 1.02 11.00 1.01 12.00 1.01 12.60
13.00 1.00 5.05 1.15 4.20 1.23 2.56 1.57 1.98 1.83 1.59 2.30 1.31 3.20 1.19 4.00 1.08 6.20 1.06 6.80
4.24 1.15 3.73 1.22 2.41 1.56 1.91 1.91 1.56 2.41 1.28 3.37 1.20 3.87
6.36 1.12 2.73 1.48 2.16 1.73 1.88 1.98 1.59 2.42 1.44 2.85 1.39 3.07 1.53 2.56 2.00 1.86 1.75 2.13 1.24 4.11 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 2.60 1.50 1.15 5.00 1.25 3.65 1.14 5.20
2.59 1.50 1.65 2.24 1.23 4.20
3.44 1.27 2.43 1.55 1.61 2.31 1.21 3.80
1.69 2.22 1.42 2.95 1.15 5.67 1.76 2.11 1.53 2.56 1.35 3.26
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.01 1.75 1.50 2.39 1.29 3.15
3.85 1.26 2.03 1.79 1.51 2.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
2.40 1.52
Букмекер Да Нет
5.20 1.17
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный