СЯК Сейнайоки
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: OmaSP Stadion
КуПС
21
Раскай
Анель
19
Сид
Робин
25
Urho
Nissila
10
Пурье
Атс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сид РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Чавес ДарвинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Billy IonsНападающий
-
-
-
14 Jyri Kiuru
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуекам Ариэль
|2
|0.29
|2.
|Олейник Денис
|1
|0.14
|3.
|Хетемай Мехмет
|1
|0.14
|4.
|Градецки Матей
|1
|0.14
|5.
|Serge Atakayi
|0
|0
|6.
|Daniel Hakans
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.75
|2.
|Urho Nissila
|1
|0.13
|3.
|Рангел
|1
|0.13
|4.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.13
|5.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.13
|6.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0.13
|7.
|Usmani Sale
|0
|0
|8.
|Виртанен Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хетемай Мехмет
|3
|0
|2.
|Мянтюля Теро
|1
|1
|3.
|Matias Vainionpaeae
|1
|1
|4.
|Олейник Денис
|2
|0
|5.
|Раскай Анель
|2
|0
|6.
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|7.
|Nikko Boxall
|2
|0
|8.
|Serge Atakayi
|1
|0
|9.
|Daniel Hakans
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|3
|0
|2.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|3.
|Саволайнен Саку
|1
|0
|4.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|5.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
|6.
|Томаш Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СЯК Сейнайоки
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|КуПС
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 1:1 Хака КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн
Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС
КуПС Последние 20 матчей: + = -ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС
Последние игры между собой
СЯК Сейнайоки: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|2.
|КуПС
|0:0
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|3.
|ХИК
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|ХИФК
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|5.
|Хонка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|6.
|Ильвес
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Лахти
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Мариехамн
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Хака
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 11
|5
|11.
|ТПС
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|12.
|РоПС
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3