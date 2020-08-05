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СЯК Сейнайоки
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
КуПС
0' 31'
24
Вийтала
Валтер
18
Марккула
Нико
5
Мянтюля
Теро
2
Nikko
Boxall
4
Matias
Vainionpaeae
21
Раскай
Анель
11
Олейник
Денис
58
Хетемай
Мехмет
45
Serge
Atakayi
88
Нгуекам
Ариэль
19
Сид
Робин
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
30
Joel
Vartiainen
8
Пеннанен
Петтери
20
Саксман
Вилле
25
Urho
Nissila
10
Пурье
Атс
7
Usmani
Sale
11
Нисканен
Ильмари
СЯК Сейнайоки
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуекам Ариэль 2 0.29
2. Олейник Денис 1 0.14
3. Хетемай Мехмет 1 0.14
4. Градецки Матей 1 0.14
5. Serge Atakayi 0 0
6. Daniel Hakans 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.75
2. Urho Nissila 1 0.13
3. Рангел 1 0.13
4. Пирттийоки Юхо 1 0.13
5. Боатенг Бисмарк 1 0.13
6. Aniekpeno Udoh 1 0.13
7. Usmani Sale 0 0
8. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Хетемай Мехмет 3 0
2. Мянтюля Теро 1 1
3. Matias Vainionpaeae 1 1
4. Олейник Денис 2 0
5. Раскай Анель 2 0
6. Нгуекам Ариэль 2 0
7. Nikko Boxall 2 0
8. Serge Atakayi 1 0
9. Daniel Hakans 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 3 0
2. Пеннанен Петтери 1 0
3. Саволайнен Саку 1 0
4. Боатенг Бисмарк 1 0
5. Aniekpeno Udoh 1 0
6. Томаш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СЯК Сейнайоки 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 КуПС 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 1:1 Хака КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн
Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС
КуПС Последние 20 матчей: + = -
ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС
Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС

Последние игры между собой

СЯК Сейнайоки: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 0:1 8 5 1 2 14 - 6 16
2. КуПС 0:0 8 4 4 0 12 - 4 16
3. ХИК 6 4 1 1 13 - 4 13
4. ХИФК 0:0 7 3 2 2 8 - 9 11
5. Хонка 7 2 5 0 7 - 4 11
6. Ильвес 0:0 8 2 4 2 9 - 13 10
7. Лахти 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Мариехамн 1:0 7 2 2 3 9 - 12 8
9. СЯК Сейнайоки 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
10. Хака 0:0 7 0 5 2 7 - 11 5
11. ТПС 6 1 0 5 5 - 12 3
12. РоПС 0:0 7 0 3 4 6 - 11 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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