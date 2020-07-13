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Гроруд
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Согндаль
0' 29'
1
Emil
Oedegaard
32
Корник
Лео
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
7
Preben
Mankowitz
19
Oscar
Aga
1
Фей
Рензе
16
Eirik
Lereng
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
5
Daniel
Eid
8
Tomas
Kristoffersen
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Alioune
Ndour
9
Endre
Kupen
11
Ховен
Андреас
Гроруд
4-4-1-1
Согндаль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Preben Mankowitz 1 0.03
2. Oscar Aga 1 0.03
3. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0.03
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 2 0.07
2. Endre Kupen 2 0.07
3. Daniel Eid 2 0.07
4. Alioune Ndour 2 0.07
5. Ховен Андреас 1 0.03
6. Хельгесен Эйвинн 1 0.03
7. Tomas Kristoffersen 0 0

Карточки

Гроруд
# Игрок      
1. Preben Mankowitz 1 0
2. Kevin Mankowitz 1 0
3. Trace Murray 1 0
4. Корник Лео 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Фей Рензе 1 0
2. Tomas Kristoffersen 1 0
3. Огбу Иго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Гроруд 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0
 Согндаль 22.22% (2) 0 0 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен
Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд Гроруд 5:1 Флурё
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль
Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 1:0 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Согндаль 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Тромсё 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Рёуфосс 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Дьерв 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Конгсвингер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Стрёммен 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
10. КФУМ 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Нест-Сотра 2:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Улленсакер-Киса 0:1 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Схьёрдал-Блинк 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Гроруд 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Хам-Кам 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grorud Matchbane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гроруд 0:0 Согндаль онлайн

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