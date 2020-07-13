Гроруд
3:1
Конец матча
Стадион: Grorud Matchbane
Согндаль
38' Желтая карточкаОгбу Иго
1:0
38' ПенальтиOscar Aga
1:1
49' ГолAlioune Ndour
69' Желтая карточкаEirik Lereng
2:1
71' ГолFredrick Pettersen
3:1
87' ГолSigurd Groenli
90' Желтая карточкаEmil Oedegaard
32
Корник
Лео
19
Oscar
Aga
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Runar Hauge
-
-
-
-
-
12 Mats Viken
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Eirik LerengЗащитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
38'
38'
1:0
49'
1:1
69'
71'
87'
3:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|2 (1)
|0.07
|2.
|Preben Mankowitz
|1
|0.03
|3.
|Sigurd Groenli
|1
|0.03
|4.
|Fredrick Pettersen
|1
|0.03
|5.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alioune Ndour
|3
|0.1
|2.
|Kristoffer Hoven
|2
|0.07
|3.
|Endre Kupen
|2
|0.07
|4.
|Daniel Eid
|2
|0.07
|5.
|Ховен Андреас
|1
|0.03
|6.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.03
|7.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Preben Mankowitz
|1
|0
|2.
|Emil Oedegaard
|1
|0
|3.
|Kevin Mankowitz
|1
|0
|4.
|Trace Murray
|1
|0
|5.
|Корник Лео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|2
|0
|2.
|Фей Рензе
|1
|0
|3.
|Tomas Kristoffersen
|1
|0
|4.
|Eirik Lereng
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гроруд
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Согндаль
|20% (2)
|0
|0
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Гроруд Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен
Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд Гроруд 5:1 Флурё
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль
Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Согндаль
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|5.
|КФУМ
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Улленсакер-Киса
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|9.
|Рёуфосс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Гроруд
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Нест-Сотра
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|12.
|Стрёммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|14.
|Осане
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Дьерв
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Хам-Кам
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0