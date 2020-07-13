  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Гроруд
3:1
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
38' Желтая карточка
Огбу Иго
1:0
38' Пенальти
Oscar Aga
1:1
49' Гол
Alioune Ndour
69' Желтая карточка
Eirik Lereng
2:1
71' Гол
Fredrick Pettersen
3:1
87' Гол
Sigurd Groenli
90' Желтая карточка
Emil Oedegaard
90'+5
1
Emil
Oedegaard
32
Корник
Лео
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
7
Preben
Mankowitz
19
Oscar
Aga
1
Фей
Рензе
16
Eirik
Lereng
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
5
Daniel
Eid
8
Tomas
Kristoffersen
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Alioune
Ndour
9
Endre
Kupen
11
Ховен
Андреас
Гроруд
4-4-1-1
Согндаль
3-4-3

Ход матча

38'
 
Огбу Иго
38'
Oscar Aga
1:0
49'
1:1
Alioune Ndour
67'
Fredrick Pettersen
Preben Mankowitz
 
69'
 
Eirik Lereng
71'
Fredrick Pettersen
2:1
74'
 
Kristoffer Hoven
Daniel Eid
76'
Sigurd Groenli
Oscar Aga
 
84'
Magnus Lankhof-Dahlby
Kevin Mankowitz
 
84'
Runar Hauge
Корник Лео
 
85'
Christos Zafeiris
Nikolai Jakobsen Hristov
 
85'
 
Хельгесен Эйвинн
Eirik Lereng
85'
 
Mathias Blaarud
Sivert Heggheim Mannsverk
85'
 
Стейринг Пер-Магнус
Ховен Андреас
87'
Sigurd Groenli
3:1
90'
Emil Oedegaard
 

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 2 (1) 0.07
2. Preben Mankowitz 1 0.03
3. Sigurd Groenli 1 0.03
4. Fredrick Pettersen 1 0.03
5. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0.03
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alioune Ndour 3 0.1
2. Kristoffer Hoven 2 0.07
3. Endre Kupen 2 0.07
4. Daniel Eid 2 0.07
5. Ховен Андреас 1 0.03
6. Хельгесен Эйвинн 1 0.03
7. Tomas Kristoffersen 0 0

Карточки

Гроруд
# Игрок      
1. Preben Mankowitz 1 0
2. Emil Oedegaard 1 0
3. Kevin Mankowitz 1 0
4. Trace Murray 1 0
5. Корник Лео 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 2 0
2. Фей Рензе 1 0
3. Tomas Kristoffersen 1 0
4. Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Гроруд 16.67% (1) 0 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Согндаль 20% (2) 0 0 40% (4) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен
Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд Гроруд 5:1 Флурё
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль
Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Согндаль 3 2 0 1 11 - 5 6
5. КФУМ 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Улленсакер-Киса 3 1 1 1 7 - 8 4
8. Схьёрдал-Блинк 3 1 0 2 8 - 8 3
9. Рёуфосс 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Гроруд 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Нест-Сотра 3 1 0 2 7 - 9 3
12. Стрёммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Конгсвингер 3 1 0 2 5 - 9 3
14. Осане 3 1 0 2 3 - 7 3
15. Дьерв 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Хам-Кам 3 0 0 3 5 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Oscar Aga из команды Гроруд забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Огбу Иго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grorud Matchbane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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