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Лиллестрём
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Хам-Кам
0'
55' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
1:0
60' Гол
Aleksander Melgalvis
65' Желтая карточка
Ifeanyi Mathew
74'
12
Mads
Hedenstand
33
Aleksander
Melgalvis
23
Амундсен
Мариус
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
7
Torbjoern
Kallevaag
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
90
Густавссон
Даниэль
33
Mathias
Eriksen
II
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
16
Anders
Dieserud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
21
Свендсен
Тобиас
11
Педерсен
Маркус
7
Ahmed
Daghim
Лиллестрём
4-3-3
Хам-Кам
4-4-2

Ход матча

55'
 
Свендсен Тобиас
60'
Aleksander Melgalvis
1:0
64'
 
Kristian Loenstad Onsrud
Йонсен Ларс-Гуннар
64'
 
Emil Sildnes
Педерсен Маркус
65'
Ifeanyi Mathew
 
70'
 
William Moan Mikalsen
Steffen Skogvang Pedersen

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крогстад Фредрик 1 0.03
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
2. Педерсен Маркус 1 0.03

Карточки

Лиллестрём
# Игрок      
1. Ольсен Томас 1 0
2. Torbjoern Kallevaag 1 0
3. Кайринен Каан 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 1 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 0 0 0 0 100% (1) 0
 Хам-Кам 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен
Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Дьерв 1:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Ранхейм 2 2 0 0 8 - 5 6
3. Тромсё 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Лиллестрём 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
6. Рёуфосс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. КФУМ 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Конгсвингер 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Осане 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Улленсакер-Киса 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Стрёммен 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Дьерв 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Хам-Кам 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Схьёрдал-Блинк 2 0 0 2 3 - 6 0
15. Гроруд 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Нест-Сотра 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • 45'
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