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Лиллестрём
2:0
Конец матча

Стадион:
Хам-Кам
0'
55' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
1:0
60' Гол
Aleksander Melgalvis
65' Желтая карточка
Ifeanyi Mathew
2:0
84' Гол
Moses Ebiye
90'+6
12
Mads
Hedenstand
33
Aleksander
Melgalvis
23
Амундсен
Мариус
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
7
Torbjoern
Kallevaag
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
90
Густавссон
Даниэль
33
Mathias
Eriksen
II
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
16
Anders
Dieserud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
21
Свендсен
Тобиас
11
Педерсен
Маркус
7
Ahmed
Daghim
Лиллестрём
4-3-3
Хам-Кам
4-4-2

Ход матча

55'
 
Свендсен Тобиас
60'
Aleksander Melgalvis
1:0
64'
 
Kristian Loenstad Onsrud
Йонсен Ларс-Гуннар
64'
 
Emil Sildnes
Педерсен Маркус
65'
Ifeanyi Mathew
 
70'
 
William Moan Mikalsen
Steffen Skogvang Pedersen
74'
Moses Ebiye
Kristoffer Oedemarksbakken
 
74'
Кайринен Каан
Torbjoern Kallevaag
 
79'
 
Jonas Enkerud
Anders Dieserud
82'
Magnus Knudsen
Густавссон Даниэль
 
84'
Moses Ebiye
2:0
87'
Alexander Sannes
Ольсен Томас
 

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aleksander Melgalvis 1 0.03
2. Крогстад Фредрик 1 0.03
3. Moses Ebiye 1 0.03
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
2. Педерсен Маркус 1 0.03

Карточки

Лиллестрём
# Игрок      
1. Ольсен Томас 1 0
2. Torbjoern Kallevaag 1 0
3. Ifeanyi Mathew 1 0
4. Кайринен Каан 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 1 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Свендсен Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Хам-Кам 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен
Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Дьерв 1:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Ранхейм 2 2 0 0 8 - 5 6
4. Тромсё 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
6. Рёуфосс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. КФУМ 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Конгсвингер 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Осане 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Улленсакер-Киса 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Стрёммен 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Дьерв 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Хам-Кам 2 0 0 2 2 - 5 0
14. Схьёрдал-Блинк 2 0 0 2 3 - 6 0
15. Гроруд 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Нест-Сотра 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 45'
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