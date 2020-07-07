Лиллестрём
2:0
Конец матча
Стадион: Аараасен
Хам-Кам
55' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
1:0
60' ГолAleksander Melgalvis
65' Желтая карточкаIfeanyi Mathew
2:0
84' ГолMoses Ebiye
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Moses Ebiye
-
-
-
-
Главный тренер: Arild Sundgot
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Emil SildnesЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
Ход матча
55'
60'
65'
84'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aleksander Melgalvis
|1
|0.03
|2.
|Крогстад Фредрик
|1
|0.03
|3.
|Moses Ebiye
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матланд Йо-Нимо
|1
|0.03
|2.
|Педерсен Маркус
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольсен Томас
|1
|0
|2.
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|3.
|Ifeanyi Mathew
|1
|0
|4.
|Кайринен Каан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|1
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Хам-Кам
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =7 -8Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен
Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Дьерв 1:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ранхейм
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|4.
|Тромсё
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|КФУМ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Стрёммен
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Дьерв
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Хам-Кам
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|15.
|Гроруд
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Нест-Сотра
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0