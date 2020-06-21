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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
1:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Одд
0'
1:0
2' Гол
Johan Hove
25' Желтая карточка
Ari Leifsson
62' Желтая карточка
Look Sa Nicholas Mickelson
68'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
2
Ari
Leifsson
3
Парр
Джонатан
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
14
Нордквелле
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
10
Качи
22
Борвен
Торгейр
8
Markus
Andre
Kaasa
Стрёмсгодсет
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

2'
Johan Hove
(Токстад Кристоффер)
1:0
25'
Ari Leifsson
 
46'
Look Sa Nicholas Mickelson
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
46'
Икаунекс Янис
Токстад Кристоффер
 
59'
 
Леуритсен Тобиас
Качи
62'
Look Sa Nicholas Mickelson
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стенгель Херман 1 0.03
2. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
3. Johan Hove 1 0.03
4. Токстад Кристоффер 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 1 (1) 0.03

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Парр Джонатан 1 0
2. Ari Leifsson 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Одд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален
Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08
Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёмсгодсет 2:3 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5:0 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Стрёмсгодсет 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кристиансунд 3:2 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стабек 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Саннефьёрд 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Волеренга 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Старт 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
13. Одд 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Олесунн 2:3 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Хёугесунн 0:5 2 0 0 2 1 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Ari Leifsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Johan Hove бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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