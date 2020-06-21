Стрёмсгодсет
1:0
Конец матча
Стадион: Мариенлист
Одд
1:0
2' ГолJohan Hove
25' Желтая карточкаAri Leifsson
62' Желтая карточкаLook Sa Nicholas Mickelson
82' Желтая карточкаСальвесен Ларс-Йорген
90' Желтая карточкаРиса Бирк
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
10
Качи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Bilal Njie
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
2'
1:0
25'
59'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|3.
|Johan Hove
|1
|0.03
|4.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Парр Джонатан
|1
|0
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|3.
|Ari Leifsson
|1
|0
|4.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|1
|0
|2.
|Риса Бирк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален
Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|2.
|Бранн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Кристиансунд
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Старт
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Стабек
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Одд
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Викинг
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Хёугесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|16.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|3 - 11
|0
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