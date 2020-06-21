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Стрёмсгодсет
1:0
Конец матча

Стадион:
Одд
0'
1:0
2' Гол
Johan Hove
25' Желтая карточка
Ari Leifsson
62' Желтая карточка
Look Sa Nicholas Mickelson
82' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
90' Желтая карточка
Риса Бирк
90'+4
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
2
Ari
Leifsson
3
Парр
Джонатан
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
14
Нордквелле
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
10
Качи
22
Борвен
Торгейр
8
Markus
Andre
Kaasa
Стрёмсгодсет
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

2'
Johan Hove
(Токстад Кристоффер)
1:0
25'
Ari Leifsson
 
46'
Look Sa Nicholas Mickelson
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
46'
Икаунекс Янис
Токстад Кристоффер
 
59'
 
Леуритсен Тобиас
Качи
62'
Look Sa Nicholas Mickelson
 
65'
Marcus Moelvadgaard
Moses Mawa
 
65'
Kreshnik Krasniqi
Jack Ipalibo
 
76'
 
Filip Roenningen Joergensen
Нордквелле Фредрик
76'
 
Elias Skogvoll
Markus Andre Kaasa
82'
Сальвесен Ларс-Йорген
 
90'
 
Риса Бирк

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стенгель Херман 1 0.03
2. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
3. Johan Hove 1 0.03
4. Токстад Кристоффер 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 1 (1) 0.03

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Парр Джонатан 1 0
2. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
3. Ari Leifsson 1 0
4. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 1 0
2. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Одд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален
Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08
Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёмсгодсет 2:3 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
2. Бранн 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мольде 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Кристиансунд 2 1 1 0 7 - 2 4
5. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Волеренга 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Старт 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Одд 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Викинг 2 0 0 2 2 - 7 0
15. Хёугесунн 2 0 0 2 2 - 8 0
16. Олесунн 2 0 0 2 3 - 11 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Ari Leifsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Johan Hove бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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