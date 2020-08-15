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Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Мольде
0' 20'
31
Фальк
Аслак
22
Дюрестам
Микаэль
5
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
10
Ларсен
Йорген
30
Абделлауйе
Мостафа
17
Солтведт
Йоахим
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Sheriff
Sinyan
11
Martin
Ellingsen
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
10
Джеймс
Леке
Сарпсборг-08
3-4-3
Мольде
4-2-3-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исмаила Кулибали 4 0.29
2. Абделлауйе Мостафа 4 (3) 0.29
3. Солтведт Йоахим 3 0.21
4. Ларсен Йорген 1 0.07
5. Хальворсен Уле Йорген 1 0.07
6. Mohamed Ofkir 1 0.07
7. Линнсет Йонатан 1 0.07
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квоеме Охи 6 (3) 0.4
2. Джеймс Леке 6 (1) 0.4
3. Хуссейн Эцаз 6 0.4
4. Эйкрем Магнус 3 0.2
5. Брюнхильдсен Ола 3 0.2
6. Хестад Эйрик 2 0.13
7. Кнутсон Эрлинг 2 0.13
8. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.13
9. Эурснес Фредрик 2 0.13
10. Хёуген Кристоффер 1 0.07
11. Кристенсен Тобиас 1 0.07
12. Кителано Йон 1 0.07
13. Henry Wingo 1 0.07
14. Грегерсен Стиан 1 0.07
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.07
16. Martin Ellingsen 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Томассен Йоахим 2 0
6. Alexander Jakobsen 2 0
7. Линнсет Йонатан 2 0
8. Ларсен Йорген 2 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 2 1
2. Эйкрем Магнус 3 0
3. Хуссейн Эцаз 3 0
4. Martin Bjoernbak 3 0
5. Кристенсен Тобиас 3 0
6. Fredrik Sjoelstad 1 1
7. Эурснес Фредрик 2 0
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Martin Ellingsen 1 0
11. Sheriff Sinyan 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Henry Wingo 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 13.33% (2) 13.33% (2) 0 33.33% (5) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Мольде 15.79% (6) 15.79% (6) 13.16% (5) 21.05% (8) 7.89% (3) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга
Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Мольде Типпелиген
Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 0:0 15 10 2 3 40 - 15 32
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Русенборг 13 6 3 4 22 - 11 21
6. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 20 18
8. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
10. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
11. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
12. Сарпсборг-08 0:0 14 4 3 7 15 - 17 15
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
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