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Сарпсборг-08
2:1
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
29' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
30' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
1:0
31' Пенальти
Абделлауйе Мостафа
43' Желтая карточка
Ларсен Йорген
2:0
56' Гол
Хальворсен Уле Йорген
2:1
59' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
90'+8
31
Фальк
Аслак
22
Дюрестам
Микаэль
5
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
10
Ларсен
Йорген
30
Абделлауйе
Мостафа
17
Солтведт
Йоахим
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Sheriff
Sinyan
11
Martin
Ellingsen
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
10
Джеймс
Леке
Сарпсборг-08
3-4-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Хуссейн Эцаз
30'
 
Эурснес Фредрик
31'
Абделлауйе Мостафа
1:0
43'
Ларсен Йорген
 
56'
Хальворсен Уле Йорген
(Исмаила Кулибали)
2:0
59'
2:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Эурснес Фредрик)
61'
 
Хестад Эйрик
Хуссейн Эцаз
61'
 
Квоеме Охи
Эйкрем Магнус
61'
 
Кнутсон Эрлинг
Андерсен Эйрик Улланд
63'
Боянг Сулайман
Абделлауйе Мостафа
 
75'
Адеоти Жордан
Солтведт Йоахим
 
82'
 
Кристенсен Тобиас
Педерсен Маркус Гольмгрен
83'
 
Болли Матис
Брюнхильдсен Ола
86'
Sebastian Jarl
Хальворсен Уле Йорген
 
86'
Тветер Александер Рууд
Ларсен Йорген
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 5 (4) 0.36
2. Исмаила Кулибали 4 0.29
3. Солтведт Йоахим 3 0.21
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0.14
5. Ларсен Йорген 1 0.07
6. Mohamed Ofkir 1 0.07
7. Линнсет Йонатан 1 0.07
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квоеме Охи 6 (3) 0.4
2. Джеймс Леке 6 (1) 0.4
3. Хуссейн Эцаз 6 0.4
4. Эйкрем Магнус 3 0.2
5. Брюнхильдсен Ола 3 0.2
6. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.2
7. Хестад Эйрик 2 0.13
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.13
9. Эурснес Фредрик 2 0.13
10. Хёуген Кристоффер 1 0.07
11. Кристенсен Тобиас 1 0.07
12. Кителано Йон 1 0.07
13. Henry Wingo 1 0.07
14. Грегерсен Стиан 1 0.07
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.07
16. Martin Ellingsen 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Ларсен Йорген 3 0
4. Исмаила Кулибали 3 0
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0
6. Томассен Йоахим 2 0
7. Alexander Jakobsen 2 0
8. Линнсет Йонатан 2 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 4 0
2. Джеймс Леке 2 1
3. Эйкрем Магнус 3 0
4. Эурснес Фредрик 3 0
5. Martin Bjoernbak 3 0
6. Кристенсен Тобиас 3 0
7. Fredrik Sjoelstad 1 1
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Martin Ellingsen 1 0
11. Sheriff Sinyan 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Henry Wingo 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Мольде 15.38% (6) 15.38% (6) 12.82% (5) 23.08% (9) 7.69% (3) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург
Мольде Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга
Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Мольде Типпелиген
Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 15 10 1 4 41 - 17 31
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Русенборг 13 6 3 4 22 - 11 21
6. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 20 18
8. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Сарпсборг-08 14 5 2 7 17 - 18 17
10. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
11. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
12. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
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Букмекер Да Нет
2.35 1.55
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