Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг
Мольде
29' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
30' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
1:0
31' ПенальтиАбделлауйе Мостафа
43' Желтая карточкаЛарсен Йорген
2:0
56' ГолХальворсен Уле Йорген
2:1
59' ГолАндерсен Эйрик Улланд
31
Фальк
Аслак
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Sigurd Kvile
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
29'
30'
31'
43'
56'
59'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|5 (4)
|0.36
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.29
|3.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.21
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0.14
|5.
|Ларсен Йорген
|1
|0.07
|6.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.07
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.07
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квоеме Охи
|6 (3)
|0.4
|2.
|Джеймс Леке
|6 (1)
|0.4
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.4
|4.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.2
|5.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.2
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.2
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0.13
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.13
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.13
|10.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.07
|11.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.07
|12.
|Кителано Йон
|1
|0.07
|13.
|Henry Wingo
|1
|0.07
|14.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.07
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.07
|16.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|4
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|5.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|6.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|7.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|8.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
|11.
|Конте Бубакар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|2.
|Джеймс Леке
|2
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|3
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|5.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|7.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|8.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|10.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|11.
|Sheriff Sinyan
|1
|0
|12.
|Кителано Йон
|1
|0
|13.
|Henry Wingo
|1
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Мольде
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|7.69% (3)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =5 -7Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург
Мольде Последние 20 матчей: +15 =1 -4Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга
Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|11
|2
|0
|45 - 17
|35
|2.
|Мольде
|15
|10
|1
|4
|41 - 17
|31
|3.
|Одд
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Русенборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 11
|21
|6.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|26 - 18
|21
|7.
|Бранн
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8.
|Стабек
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|10.
|Саннефьёрд
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|11.
|Стрёмсгодсет
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|12.
|Хёугесунн
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|13.
|Викинг
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Мьёндален
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|15.
|Старт
|14
|1
|6
|7
|15 - 27
|9
|16.
|Олесунн
|13
|1
|4
|8
|18 - 40
|7