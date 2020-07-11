Хаммарбю
0:0
Второй тайм: 45'
Стадион: Теле2 Арена
Сириус
10' Желтая карточкаВидгрен Деннис
27' Желтая карточкаKarl Larsson
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
10'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|3
|0.12
|2.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.04
|3.
|Gustav Ludwigson
|1
|0.04
|4.
|Паулиньо II
|1
|0.04
|5.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.08
|2.
|Yukiya Sugita
|2
|0.08
|3.
|Андерссон Элиас
|2
|0.08
|4.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.08
|5.
|Stefano Holmquist
|1
|0.04
|6.
|Karl Larsson
|0
|0
|7.
|Саид Мохаммед
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|2.
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|3.
|Паулиньо II
|2
|0
|4.
|Richard Magyar
|0
|1
|5.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|6.
|Халили Абдул
|1
|0
|7.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|8.
|Сандберг Симон
|1
|0
|9.
|Tim Soederstroem
|1
|0
|10.
|Aimar Sher
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|2
|0
|2.
|Андерссон Элиас
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Ярль Даниель
|1
|0
|6.
|Бьоркстрём Тим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Сириус
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен
Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|12.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0