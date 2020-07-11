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Хаммарбю
0:0
Второй тайм: 45'

Стадион:
Сириус
0'
10' Желтая карточка
Видгрен Деннис
27' Желтая карточка
Karl Larsson
45'
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
16
Gustav
Ludwigson
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
13
Hjalmar
Ekdal
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
22
Stefano
Holmquist
26
Саид
Мохаммед
Хаммарбю
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

Ход матча

10'
Видгрен Деннис
 
27'
 
Karl Larsson

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.12
2. Качаниклич Алекс 1 0.04
3. Gustav Ludwigson 1 0.04
4. Паулиньо II 1 0.04
5. Боянич Дарьян 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Axel Bjoernstroem 2 0.08
2. Yukiya Sugita 2 0.08
3. Андерссон Элиас 2 0.08
4. Nahom Girmai Netabay 2 0.08
5. Stefano Holmquist 1 0.04
6. Karl Larsson 0 0
7. Саид Мохаммед 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Видгрен Деннис 3 0
2. Андерсен Йеппе 2 0
3. Паулиньо II 2 0
4. Richard Magyar 0 1
5. Фенгер Мадс 1 0
6. Халили Абдул 1 0
7. Качаниклич Алекс 1 0
8. Сандберг Симон 1 0
9. Tim Soederstroem 1 0
10. Aimar Sher 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Сисей Кебба 2 0
2. Андерссон Элиас 2 0
3. Stefano Holmquist 2 0
4. Karl Larsson 2 0
5. Ярль Даниель 1 0
6. Бьоркстрём Тим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Сириус 0 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен
Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Сириус 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Сириус 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи
Хаммарбю 3:1 Сириус Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 0:0 7 3 3 1 10 - 8 12
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хаммарбю 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
15. Эстерсунд 0:0 7 1 2 4 4 - 10 5
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Karl Larson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Видгрен Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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