Хаммарбю
0:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Сириус
10' Желтая карточкаВидгрен Деннис
27' Желтая карточкаKarl Larsson
53' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
66' Желтая карточкаХалили Абдул
71' Желтая карточкаAdam Hellborg
90' Желтая карточкаФенгер Мадс
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
10'
27'
53'
66'
71'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|3
|0.12
|2.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.04
|3.
|Gustav Ludwigson
|1
|0.04
|4.
|Паулиньо II
|1
|0.04
|5.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.08
|2.
|Yukiya Sugita
|2
|0.08
|3.
|Андерссон Элиас
|2
|0.08
|4.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.08
|5.
|Stefano Holmquist
|1
|0.04
|6.
|Karl Larsson
|0
|0
|7.
|Саид Мохаммед
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|3.
|Фенгер Мадс
|2
|0
|4.
|Халили Абдул
|2
|0
|5.
|Паулиньо II
|2
|0
|6.
|Richard Magyar
|0
|1
|7.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|8.
|Сандберг Симон
|1
|0
|9.
|Tim Soederstroem
|1
|0
|10.
|Aimar Sher
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|2
|0
|2.
|Андерссон Элиас
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Ярль Даниель
|1
|0
|6.
|Бьоркстрём Тим
|1
|0
|7.
|Adam Hellborg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Сириус
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен
Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|12.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|14.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Фалькенберг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0