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Хаммарбю
0:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
10' Желтая карточка
Видгрен Деннис
27' Желтая карточка
Karl Larsson
53' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
66' Желтая карточка
Халили Абдул
71' Желтая карточка
Adam Hellborg
90' Желтая карточка
Фенгер Мадс
90'+13
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
16
Gustav
Ludwigson
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
13
Hjalmar
Ekdal
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
22
Stefano
Holmquist
26
Саид
Мохаммед
Хаммарбю
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

Ход матча

10'
Видгрен Деннис
 
27'
 
Karl Larsson
53'
Андерсен Йеппе
 
63'
Паулиньо II
Боянич Дарьян
 
63'
 
Adam Hellborg
Саид Мохаммед
66'
Халили Абдул
 
68'
Aimar Sher
Качаниклич Алекс
 
68'
Мартинссон-Нгуали Серж
Андерсен Йеппе
 
71'
 
Adam Hellborg
74'
 
Adam Staahl
Karl Larsson
78'
Tim Soederstroem
Сандберг Симон
 
83'
 
Хоаким Перссон
Андерссон Элиас
90'
Фенгер Мадс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.12
2. Качаниклич Алекс 1 0.04
3. Gustav Ludwigson 1 0.04
4. Паулиньо II 1 0.04
5. Боянич Дарьян 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Axel Bjoernstroem 2 0.08
2. Yukiya Sugita 2 0.08
3. Андерссон Элиас 2 0.08
4. Nahom Girmai Netabay 2 0.08
5. Stefano Holmquist 1 0.04
6. Karl Larsson 0 0
7. Саид Мохаммед 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 3 0
2. Видгрен Деннис 3 0
3. Фенгер Мадс 2 0
4. Халили Абдул 2 0
5. Паулиньо II 2 0
6. Richard Magyar 0 1
7. Качаниклич Алекс 1 0
8. Сандберг Симон 1 0
9. Tim Soederstroem 1 0
10. Aimar Sher 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Сисей Кебба 2 0
2. Андерссон Элиас 2 0
3. Stefano Holmquist 2 0
4. Karl Larsson 2 0
5. Ярль Даниель 1 0
6. Бьоркстрём Тим 1 0
7. Adam Hellborg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Сириус 0 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен
Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Сириус 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Сириус 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи
Хаммарбю 3:1 Сириус Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
14. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Karl Larson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Видгрен Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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