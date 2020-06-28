Юнгшиле
1:0
Второй тайм: 49'
Треллеборг
12' Желтая карточкаNiklas Olsson
1:0
36' ГолAxel Pettersson
37' Желтая карточкаJoakim Olausson
45' Желтая карточкаAndreas Murbeck
25
Erik
Dahlin
20
Linus
Dahl
- Основной состав
-
25 Erik DahlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Linus DahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Сван ЮханПолузащитник
-
11 Tom SiweПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
12'
36'
1:0
37'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Westermark
|1
|0.04
|2.
|Linus Dahl
|1
|0.04
|3.
|Perparim Beqaj
|1
|0.04
|4.
|Axel Pettersson
|1
|0.04
|5.
|Adam Rosen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mattias Haakansson
|1
|0.05
|2.
|Salif Joensson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Westermark
|1
|0
|2.
|Joakim Olausson
|1
|0
|3.
|Niklas Olsson
|1
|0
|4.
|Andreas Murbeck
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Salif Joensson
|1
|0
|2.
|Isak Joensson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юнгшиле
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Треллеборг
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Юнгшиле Последние 20 матчей: + = -Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Варберг БоИС 0:1 Юнгшиле Хеккен 1:1 Юнгшиле
Юнгшиле 2:1 Торнс Лундс ФФ 1:2 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Оддевольд Утсиктенс 0:0 Юнгшиле Отвидаберг 1:1 Юнгшиле Юнгшиле 3:0 Вернаму Линдоме 2:0 Юнгшиле Юнгшиле 1:0 Твоокер Эскильсминне 0:1 Юнгшиле Юнгшиле 9:0 Оскаршамнс АИК Тролльхеттан 0:2 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Ассириска ИК Ландскруна 1:1 Юнгшиле Юнгшиле 3:0 Сковде АИК Кристианстад 2:3 Юнгшиле Оддевольд 0:1 Юнгшиле
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг
Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг
Последние игры между собой
Юнгшиле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Эстер
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Хальмстад
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Норрбю
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Далкурд
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|6.
|Акрополис
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Дегерфорс
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Умео
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Юнгшиле
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Треллеборг
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Браге
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|ГАИС
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Эргрюте ФФ
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0