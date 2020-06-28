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Юнгшиле
1:0
Второй тайм: 49'
Треллеборг
0'
12' Желтая карточка
Niklas Olsson
1:0
36' Гол
Axel Pettersson
37' Желтая карточка
Joakim Olausson
45' Желтая карточка
Andreas Murbeck
49'
25
Erik
Dahlin
3
Adam
Rosen
5
Teodor
Waalemark
15
Andreas
Murbeck
23
Niklas
Olsson
20
Linus
Dahl
6
Joakim
Olausson
16
Валль
Йоханнес
7
Johan
Brannefalk
9
Perparim
Beqaj
17
Axel
Pettersson
12
Hampus
Nilsson
23
Ливерстам
Фредрик
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
7
Андерссон
Эрик
34
Халльберг
Херман
8
Christian
Koehler
2
Fritiof
Bjoerken
10
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
24
Mattias
Haakansson
Юнгшиле
3-4-3
Треллеборг
3-4-3

Ход матча

12'
Niklas Olsson
 
36'
Axel Pettersson
(Adam Rosen)
1:0
37'
Joakim Olausson
 
45'
 
Haris Brkic
Халльберг Херман
45'
Andreas Murbeck
 

Бомбардиры внутри турнира

Юнгшиле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Westermark 1 0.04
2. Linus Dahl 1 0.04
3. Perparim Beqaj 1 0.04
4. Axel Pettersson 1 0.04
5. Adam Rosen 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mattias Haakansson 1 0.05
2. Salif Joensson 0 0

Карточки

Юнгшиле
# Игрок      
1. Jesper Westermark 1 0
2. Joakim Olausson 1 0
3. Niklas Olsson 1 0
4. Andreas Murbeck 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Salif Joensson 1 0
2. Isak Joensson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Юнгшиле 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Треллеборг 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Юнгшиле Последние 20 матчей: + = -
Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Варберг БоИС 0:1 Юнгшиле Хеккен 1:1 Юнгшиле
Юнгшиле 2:1 Торнс Лундс ФФ 1:2 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Оддевольд Утсиктенс 0:0 Юнгшиле Отвидаберг 1:1 Юнгшиле Юнгшиле 3:0 Вернаму Линдоме 2:0 Юнгшиле Юнгшиле 1:0 Твоокер Эскильсминне 0:1 Юнгшиле Юнгшиле 9:0 Оскаршамнс АИК Тролльхеттан 0:2 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Ассириска ИК Ландскруна 1:1 Юнгшиле Юнгшиле 3:0 Сковде АИК Кристианстад 2:3 Юнгшиле Оддевольд 0:1 Юнгшиле
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг
Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг

Последние игры между собой

Юнгшиле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Юнгшиле 1:3 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 4:0 Юнгшиле Суперэттан Юнгшиле 1:0 Треллеборг Суперэттан Юнгшиле 0:1 Треллеборг Суперэттан
Юнгшиле 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Юнгшиле Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Эстер 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Хальмстад 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Норрбю 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Далкурд 3 1 2 0 6 - 1 5
6. Акрополис 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Вестерос СК 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Дегерфорс 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Умео 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Юнгшиле 1:0 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Треллеборг 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Браге 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 5 3
14. ГАИС 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Эргрюте ФФ 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сирианска Эскильстуна 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Andreas Murbeck получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Халльберг Херман уходит, Haris Brkic вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Joakim Olausson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Axel Pettersson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Никлас Олссон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Юнгшиле 1:0 Треллеборг онлайн

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