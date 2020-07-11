Эргрюте ФФ
0:2
Второй тайм: 54'
Сундсвалль
0:1
48' ГолЭнгблом Понтус
0:2
50' ГолЭнгблом Понтус
29
Danny
Ervik
25
Разак
Абдул
11
Adam
Wiberg
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Adam WibergПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миллен Кейт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
9 Marc Mas
-
14 Paya Pichkah
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
48'
0:1
50'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ailton Jose Almeida1
|2
|0.08
|2.
|Daniel Paulson
|1
|0.04
|3.
|Kevin Ackermann
|1
|0.04
|4.
|Андреассон Антон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|8
|0.32
|2.
|Блумберг Юхан
|2
|0.08
|3.
|Берг Оливер
|1
|0.04
|4.
|Albin Palmloev
|1
|0.04
|5.
|Олссон Деннис
|0
|0
|6.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Oliver Stanisic
|1
|1
|2.
|Hannes Sahlin-Gustavsson
|1
|0
|3.
|Joakim Karlsson II
|1
|0
|4.
|Bubacarr Jobe
|1
|0
|5.
|Fredrik Zanjanchi
|1
|0
|6.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0
|7.
|Lukas Lagerfeldt
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|2.
|Блумберг Юхан
|1
|0
|3.
|Мюрестам Давид
|1
|0
|4.
|Pontus Silfver
|1
|0
|5.
|Блумквист Александр
|1
|0
|6.
|Anton Eriksson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте ФФ
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Сундсвалль
|0
|20% (2)
|40% (4)
|30% (3)
|10% (1)
|0
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: + = -Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад
Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:1 АИК Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Сундсвалль
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Эстер
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Хальмстад
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|Норрбю
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Браге
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|ГАИС
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|Акрополис
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Вестерос СК
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Йёнчёпинг
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|12.
|Далкурд
|5
|1
|2
|2
|8 - 5
|5
|13.
|Умео
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Треллеборг
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Юнгшиле
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0