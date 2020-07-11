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  3. Швеция
Эргрюте ФФ
0:2
Второй тайм: 54'
Сундсвалль
0'
0:1
48' Гол
Энгблом Понтус
0:2
50' Гол
Энгблом Понтус
54'
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
3
Karl-Johan
Lindblad
5
Ланс
Антон
18
Андреассон
Антон
22
Bubacarr
Jobe
24
Kevin
Ackermann
25
Разак
Абдул
17
Lukas
Lagerfeldt
11
Adam
Wiberg
7
Ailton
Jose
Almeida1
29
Андерссон
Андреас
16
Андерссон
Йохан
II
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
8
Pontus
Silfver
11
Эрикссон
Тобиас
7
Берг
Оливер
18
Jesper
Carstroem
21
Энгблом
Понтус
24
Блумберг
Юхан
Эргрюте ФФ
4-5-1
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

46'
Kevin Fransson
Karl-Johan Lindblad
 
48'
0:1
Энгблом Понтус
(Олссон Деннис)
50'
0:2
Энгблом Понтус

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте ФФ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ailton Jose Almeida1 2 0.08
2. Daniel Paulson 1 0.04
3. Kevin Ackermann 1 0.04
4. Андреассон Антон 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 8 0.32
2. Блумберг Юхан 2 0.08
3. Берг Оливер 1 0.04
4. Albin Palmloev 1 0.04
5. Олссон Деннис 0 0
6. Juanjo Ciercoles 0 0

Карточки

Эргрюте ФФ
# Игрок      
1. Oliver Stanisic 1 1
2. Hannes Sahlin-Gustavsson 1 0
3. Joakim Karlsson II 1 0
4. Bubacarr Jobe 1 0
5. Fredrik Zanjanchi 1 0
6. Ailton Jose Almeida1 1 0
7. Lukas Lagerfeldt 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Блумберг Юхан 1 0
3. Мюрестам Давид 1 0
4. Pontus Silfver 1 0
5. Блумквист Александр 1 0
6. Anton Eriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Эргрюте ФФ 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Сундсвалль 0 20% (2) 40% (4) 30% (3) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: + = -
Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад
Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:1 АИК Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
2. Сундсвалль 0:0 6 3 3 0 10 - 5 12
3. Эстер 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Хальмстад 5 3 1 1 9 - 1 10
5. Норрбю 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Браге 5 2 1 2 6 - 7 7
7. ГАИС 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Эргрюте ФФ 0:0 6 2 1 3 5 - 10 7
9. Акрополис 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Вестерос СК 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Йёнчёпинг 0:1 6 2 0 4 7 - 10 6
12. Далкурд 5 1 2 2 8 - 5 5
13. Умео 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Треллеборг 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Юнгшиле 5 1 1 3 8 - 10 4
16. Сирианска Эскильстуна 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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