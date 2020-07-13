19' Желтая карточкаКлемон Уилли
0:1
35' ГолКин Джеймс
1:1
45' ГолОффия Генри
11
Клемон
Уилли
90
Оффия
Генри
10
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клемон УиллиНападающий
-
90 Оффия ГенриНападающий
-
10 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paul Olausson
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
19'
35'
0:1
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Stenberg
|3
|0.12
|2.
|Оффия Генри
|2
|0.08
|3.
|Irfan Jasarevic
|1
|0.04
|4.
|Patriot Sejdiu
|1
|0.04
|5.
|Kerfala Cissoko
|1 (1)
|0.04
|6.
|Hampus Finndell
|0
|0
|7.
|Daniel Stensson
|0
|0
|8.
|Джуниор Джон
|0
|0
|9.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Джеймс
|2
|0.08
|2.
|Petar Petrovic
|2 (1)
|0.08
|3.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0.04
|4.
|Carl Johansson III
|1
|0.04
|5.
|Перссон Юхан
|0
|0
|6.
|Filip Oernblom
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Hampus Finndell
|3
|0
|2.
|Irfan Jasarevic
|2
|0
|3.
|Джуниор Джон
|2
|0
|4.
|Emil Berger
|1
|0
|5.
|Daniel Stensson
|1
|0
|6.
|Kadir Hodzic
|1
|0
|7.
|Johan Falkmar
|1
|0
|8.
|Оффия Генри
|1
|0
|9.
|Клемон Уилли
|1
|0
|10.
|Christoffer Styffe
|1
|0
|11.
|Oscar Danielsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перссон Юхан
|3
|0
|2.
|Кин Джеймс
|2
|0
|3.
|Jonathan Drott
|1
|0
|4.
|Карлссон Монц
|1
|0
|5.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Далкурд
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Эстер
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: + = -ГАИС 2:1 Далкурд Далкурд 1:2 Дегерфорс Сундсвалль 1:1 Далкурд Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна
Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС
Эстер Последние 20 матчей: + = -Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер
Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Хальмстад
|6
|4
|1
|1
|10 - 1
|13
|3.
|Дегерфорс
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Эстер
|1:1
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Браге
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Вестерос СК
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Норрбю
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Треллеборг
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|ГАИС
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Акрополис
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|12.
|Эргрюте ФФ
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|13.
|Далкурд
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 6
|6
|14.
|Умео
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Юнгшиле
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0