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  2. Матчи
  3. Швеция
Далкурд
1:1
Второй тайм: 52'
Эстер
0'
19' Желтая карточка
Клемон Уилли
0:1
35' Гол
Кин Джеймс
1:1
45' Гол
Оффия Генри
52'
1
Filip
Anger
8
Emil
Berger
2
Johan
Falkmar
4
John
Stenberg
3
Kadir
Hodzic
13
Hampus
Finndell
15
Daniel
Stensson
14
Берггрен
Густав
11
Клемон
Уилли
90
Оффия
Генри
10
Джуниор
Джон
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
14
Сильверхолт
Оливер
88
Ахмед
Аммар
9
Рочестер
Соренсен
Марк
18
Jonathan
Drott
7
Carl
Johansson
III
28
Кин
Джеймс
2
Mattias
Pavic
Далкурд
4-3-3
Эстер
4-3-3

Ход матча

19'
Клемон Уилли
 
35'
0:1
Кин Джеймс
(Filip Oernblom)
40'
Кабаши Ариан
Джуниор Джон
 
45'
Оффия Генри
(Kadir Hodzic)
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Stenberg 3 0.12
2. Оффия Генри 2 0.08
3. Irfan Jasarevic 1 0.04
4. Patriot Sejdiu 1 0.04
5. Kerfala Cissoko 1 (1) 0.04
6. Hampus Finndell 0 0
7. Daniel Stensson 0 0
8. Джуниор Джон 0 0
9. Kadir Hodzic 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 2 0.08
2. Petar Petrovic 2 (1) 0.08
3. Fredrik Lundgren II 1 0.04
4. Carl Johansson III 1 0.04
5. Перссон Юхан 0 0
6. Filip Oernblom 0 0

Карточки

Далкурд
# Игрок      
1. Hampus Finndell 3 0
2. Irfan Jasarevic 2 0
3. Джуниор Джон 2 0
4. Emil Berger 1 0
5. Daniel Stensson 1 0
6. Kadir Hodzic 1 0
7. Johan Falkmar 1 0
8. Оффия Генри 1 0
9. Клемон Уилли 1 0
10. Christoffer Styffe 1 0
11. Oscar Danielsson 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Перссон Юхан 3 0
2. Кин Джеймс 2 0
3. Jonathan Drott 1 0
4. Карлссон Монц 1 0
5. Fredrik Lundgren II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Далкурд 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Эстер 20% (1) 0 20% (1) 0 0 60% (3)

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: + = -
ГАИС 2:1 Далкурд Далкурд 1:2 Дегерфорс Сундсвалль 1:1 Далкурд Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна
Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер
Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Далкурд 2:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 1:2 Далкурд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Хальмстад 6 4 1 1 10 - 1 13
3. Дегерфорс 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Эстер 1:1 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Браге 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Вестерос СК 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Норрбю 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Треллеборг 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
9. ГАИС 0:1 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Акрополис 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11. Йёнчёпинг 6 2 0 4 7 - 10 6
12. Эргрюте ФФ 6 2 0 4 5 - 12 6
13. Далкурд 1:1 6 1 3 2 9 - 6 6
14. Умео 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Юнгшиле 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Сирианска Эскильстуна 6 1 0 5 6 - 15 3
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Оффия Генри бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Джуниор Джон уходит с поля. Кабаши Ариан выходит вместо него
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кин Джеймс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Willie Clemons получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Далкурд 1:1 Эстер онлайн

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