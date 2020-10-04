Кальмар
0:4
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Мальмё
0:1
6' ГолТраустасон Арнор
0:2
41' ГолКристиансен Андерс
0:3
61' ГолТойвонен Ола
67' Желтая карточкаCarl Gustafsson
0:4
74' ГолАхмедходжич Анел
77' Желтая карточкаНури Эмин
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelНападающий
- Нападающий
-
93 Rafinha I
-
37 Edvin Crona
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
22 Налич АдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
6'
0:1
41'
61'
0:3
67'
74'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 8
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.22
|2.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.13
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.09
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.09
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.09
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.09
|7.
|Edvin Crona
|2
|0.09
|8.
|Nils Froeling
|2
|0.09
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.04
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|13.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|10 (1)
|0.43
|2.
|Кристиансен Андерс
|8 (1)
|0.35
|3.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.3
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.22
|5.
|Тойвонен Ола
|4
|0.17
|6.
|Брорссон Франц
|2
|0.09
|7.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.09
|8.
|Налич Ади
|2
|0.09
|9.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.04
|10.
|Антонссон Маркус
|1
|0.04
|11.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|12.
|Сарр Амин
|1
|0.04
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0.04
|14.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|15.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|16.
|Баширу Фуад
|0
|0
|17.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|5
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Янссон Исак
|2
|0
|10.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|11.
|Rafinha I
|1
|0
|12.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|13.
|Nils Froeling
|1
|0
|14.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|15.
|Carl Gustafsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|7
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|4
|0
|3.
|Брорссон Франц
|4
|0
|4.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|7.
|Инносент Бонке
|3
|0
|8.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|9.
|Налич Ади
|3
|0
|10.
|Телин Исаак
|1
|1
|11.
|Траустасон Арнор
|2
|0
|12.
|Сафари Беранг
|1
|0
|13.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|21.74% (5)
|0
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|Мальмё
|15.56% (7)
|11.11% (5)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|22.22% (10)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +3 =7 -10Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =5 -3Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё
Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Мальмё: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Мальмё 4:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Мальмё Кубок Мальмё 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Международные матчи (клубы) Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|4:0
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|1:2
|23
|10
|6
|7
|46 - 34
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Сириус
|2:1
|22
|9
|8
|5
|38 - 34
|35
|6.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|7.
|Хаммарбю
|23
|8
|9
|6
|34 - 33
|33
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|28 - 32
|30
|10.
|Эстерсунд
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|11.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|12.
|Варберг БоИС
|0:1
|23
|7
|6
|10
|32 - 35
|27
|13.
|Гётеборг
|1:0
|23
|4
|12
|7
|26 - 34
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Кальмар
|0:4
|23
|4
|7
|12
|25 - 41
|19
|16.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|24 - 41
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|9.30
|1.04
|7.00
|1.08
|2.95
|1.36
|—
|—
|4.20
|1.20
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.04
|9.40
|1.05
|8.50
|12.50
|1.03
|11.00
|1.05
|3.84
|1.27
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.15
|5.55
|—
|—
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.32
|1.13
|3.21
|1.38
|3.11
|1.39
|3.78
|1.29
|3.19
|1.38
|2.60
|1.53
|1.98
|1.90
|1.69
|2.25
|1.48
|2.76
|1.39
|3.11
|1.85
|2.02
|1.56
|2.52
|1.27
|3.94
|1.16
|5.64