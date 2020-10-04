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  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:4
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
6' Гол
Траустасон Арнор
0:2
41' Гол
Кристиансен Андерс
0:3
61' Гол
Тойвонен Ола
67' Желтая карточка
Carl Gustafsson
0:4
74' Гол
Ахмедходжич Анел
77' Желтая карточка
Нури Эмин
90'+3
1
Ole
Soederberg
5
Бергквист
Дуг
36
Стенмарк
Йохан
13
Нури
Эмин
7
Юханссон
Петр
21
Исраэльссон
Эрик
20
Carl
Gustafsson
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
10
Сахпекидис
Филип
19
Янссон
Исак
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
8
Траустасон
Арнор
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
Кальмар
3-4-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Траустасон Арнор
(Тойвонен Ола)
41'
0:2
Кристиансен Андерс
(Бергет Йо Инге)
61'
0:3
Тойвонен Ола
65'
 
Сарр Амин
Тойвонен Ола
65'
 
Рикс Сёрен
Бергет Йо Инге
67'
Carl Gustafsson
 
71'
Edvin Crona
Юханссон Петр
 
72'
Джордж Майрон
Carl Gustafsson
 
72'
York Rafael
Isak Magnusson
 
74'
0:4
Ахмедходжич Анел
(Кристиансен Андерс)
77'
Нури Эмин
 
78'
 
Беихмо Феликс
Кристиансен Андерс
78'
 
Ракип Эрдаль
Ларссон Эрик
84'
 
Сафари Беранг
Кнудсен Йонас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.22
2. Юханссон Петр 3 (1) 0.13
3. Алити Фидан 2 0.09
4. Ромариньо Перейра 2 0.09
5. Ринг Себастьян 2 0.09
6. Ингельссон Сванте 2 0.09
7. Edvin Crona 2 0.09
8. Nils Froeling 2 0.09
9. Исраэльссон Эрик 1 0.04
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
12. Сахпекидис Филип 0 0
13. Янссон Исак 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 10 (1) 0.43
2. Кристиансен Андерс 8 (1) 0.35
3. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.3
4. Рикс Сёрен 5 0.22
5. Тойвонен Ола 4 0.17
6. Брорссон Франц 2 0.09
7. Ахмедходжич Анел 2 0.09
8. Налич Ади 2 0.09
9. Ракип Эрдаль 1 0.04
10. Антонссон Маркус 1 0.04
11. Молинс Гильермо 1 0.04
12. Сарр Амин 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Ларссон Эрик 0 0
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 5 1
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Янссон Исак 2 0
10. Исраэльссон Эрик 1 0
11. Rafinha I 1 0
12. Henrik Loefkvist 1 0
13. Nils Froeling 1 0
14. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
15. Carl Gustafsson 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Нильсен Лассе 4 0
3. Брорссон Франц 4 0
4. Тойвонен Ола 3 0
5. Бергет Йо Инге 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Инносент Бонке 3 0
8. Ахмедходжич Анел 3 0
9. Налич Ади 3 0
10. Телин Исаак 1 1
11. Траустасон Арнор 2 0
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 21.74% (5) 0 26.09% (6) 4.35% (1) 21.74% (5) 26.09% (6)
 Мальмё 15.56% (7) 11.11% (5) 17.78% (8) 15.56% (7) 17.78% (8) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё
Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Мальмё: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Мальмё 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан Мальмё 2:1 Кальмар Товарищеские матчи
Мальмё 4:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Мальмё Кубок Мальмё 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Международные матчи (клубы) Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Сириус 22 9 8 5 38 - 34 35
6. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
7. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эребру 23 8 6 9 28 - 32 30
10. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 23 4 7 12 25 - 41 19
16. Фалькенберг 23 3 7 13 24 - 41 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.02
59.00 20.00 1.01
7.40 4.65 1.43
23.76 8.24 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.30 1.04 7.00 1.08 2.95 1.36 4.20 1.20 1.81 2.00 1.59 2.35 2.31 1.57 1.17 4.60 1.05 8.50 1.04 9.40 1.05 8.50
12.50 1.03 11.00 1.05 3.84 1.27 3.15 1.37 2.10 1.81 1.63 2.31 1.42 2.91 1.19 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
6.32 1.13 3.21 1.38 3.11 1.39 3.78 1.29 3.19 1.38 2.60 1.53 1.98 1.90 1.69 2.25 1.48 2.76 1.39 3.11 1.85 2.02 1.56 2.52 1.27 3.94 1.16 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.05 1.35 2.08 1.75 1.70 2.08 1.14 5.00 1.10 6.25
3.26 1.34 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
3.31 1.37 2.73 1.50 2.15 1.77 1.69 2.26 1.50 2.70 1.28 3.81 1.72 2.20 1.46 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Кальмар 0:4 Мальмё онлайн

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