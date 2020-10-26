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Норрчёпинг
0:1
Перерыв

Стадион:
АИК
0'
0:1
26' Гол
Гойтом Хенок
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
23
Яношевич
Будимир
15
Лундстрём
Роберт
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
34
Erik
Ring
Норрчёпинг
4-3-3
АИК
4-3-3

Ход матча

26'
0:1
Гойтом Хенок
(Ларссон Себастьян)
38'
Терн Симон
Нюман Кристоффер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.52
2. Леви Джонатан 7 0.28
3. Лауритсен Расмус 6 0.24
4. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.2
5. Pontus Almqvist 5 0.2
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.12
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.12
8. Франссон Александер 2 0.08
9. Терн Симон 2 0.08
10. Вальквист Линус 1 0.04
11. Кастегрен Хенрик 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 7 0.29
2. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.17
3. Paulos Abraham 3 0.13
4. Бауи Набиль 2 0.08
5. Хуссейн Билаль 2 0.08
6. Рогич Филип 1 0.04
7. Асани Ясир 1 0.04
8. Люстиг Микаэль 1 0.04
9. Метс Кароль 1 0.04
10. Карлссон Пер II 1 0.04
11. Robin Tihi 1 0.04
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.04
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Вальквист Линус 3 0
3. Смит Эрик 3 0
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Хакшабанович Сеад 2 0
8. Лауритсен Расмус 2 0
9. Халлениус Линус 1 0
10. Тело Кристофер 1 0
11. Франссон Александер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Петтерссон Исак 1 0
14. Леви Джонатан 1 0
15. Carl Bjoerk2 1 0
АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Eric Kahl 5 0
5. Ларссон Себастьян 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Карлссон Пер II 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Линдквист Расмус 1 0
18. Оума Эрик 1 0
19. Tom Strannegaard 1 0
20. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 12.24% (6) 14.29% (7) 20.41% (10) 16.33% (8) 12.24% (6) 24.49% (12)
 АИК 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю
АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АИК 1:4 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 АИК Аллсвенскан
АИК 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Эльфсборг 0:0 25 9 13 3 39 - 32 40
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Норрчёпинг 0:1 25 11 6 8 49 - 36 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. АИК 1:0 24 9 6 9 25 - 26 33
9. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
10. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
12. Варберг БоИС 0:0 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Нюман Кристоффер уходит с поля. Терн Симон выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
АИК
4.77
3.40
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.40 3.55
4.05 3.10 1.90
1.97 3.38 3.90
4.77 3.38 1.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.09 8.30 1.05 5.40 1.13 2.65 1.44 2.12 1.72 2.08 1.70 1.69 2.17 1.49 2.60 1.14 5.20 1.13 5.30 1.08 7.00 1.01 11.00
10.75 1.06 8.40 1.08 3.52 1.31 2.72 1.47 1.95 1.96 1.52 2.57 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
5.53 1.16 3.05 1.42 3.90 1.27 2.52 1.56 2.03 1.85 1.77 2.13 1.50 2.68 1.31 3.59 1.12 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 1.92 1.88 1.12 5.55 1.12 5.70 1.03 10.00
2.83 1.43 1.97 1.84 1.44 2.77 1.14 5.80 1.10 7.00
2.89 1.44 2.37 1.62 1.85 2.03 1.53 2.60 1.25 4.12 1.13 6.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.85 1.26 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:1 АИК онлайн

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