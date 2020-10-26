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Норрчёпинг
2:2
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
0:1
26' Гол
Гойтом Хенок
1:1
46' Гол
Леви Джонатан
2:1
50' Гол
Кастегрен Хенрик
61' Желтая карточка
Герсон Ларс
72' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
75' Желтая карточка
Карлссон Пер II
2:2
87' Пенальти
Ларссон Себастьян
90' Желтая карточка
Eric Kahl
90'+6
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
23
Яношевич
Будимир
15
Лундстрём
Роберт
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
34
Erik
Ring
Норрчёпинг
4-3-3
АИК
4-3-3

Ход матча

26'
0:1
Гойтом Хенок
(Ларссон Себастьян)
38'
Терн Симон
Нюман Кристоффер
 
46'
Леви Джонатан
(Хакшабанович Сеад)
1:1
50'
Кастегрен Хенрик
(Хакшабанович Сеад)
2:1
61'
 
Люстиг Микаэль
Лундстрём Роберт
61'
 
Сигторссон Колбейнн
Рогич Филип
61'
Герсон Ларс
 
67'
 
Хуссейн Билаль
Enock Kofi Adu1
67'
 
Оума Эрик
Erik Ring
72'
 
Ларссон Себастьян
75'
 
Карлссон Пер II
80'
 
Сильва Стефан
Paulos Abraham
83'
Бинаку Эгзон
Хакшабанович Сеад
 
87'
2:2
Ларссон Себастьян
90'
Kevin Alvarez1
Леви Джонатан
 
90'
 
Eric Kahl

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.52
2. Леви Джонатан 8 0.32
3. Лауритсен Расмус 6 0.24
4. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.2
5. Pontus Almqvist 5 0.2
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.12
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.12
8. Франссон Александер 2 0.08
9. Терн Симон 2 0.08
10. Кастегрен Хенрик 2 0.08
11. Вальквист Линус 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 7 0.29
2. Ларссон Себастьян 5 (2) 0.21
3. Paulos Abraham 3 0.13
4. Бауи Набиль 2 0.08
5. Хуссейн Билаль 2 0.08
6. Рогич Филип 1 0.04
7. Асани Ясир 1 0.04
8. Люстиг Микаэль 1 0.04
9. Метс Кароль 1 0.04
10. Карлссон Пер II 1 0.04
11. Robin Tihi 1 0.04
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.04
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 3 0
3. Смит Эрик 3 0
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Хакшабанович Сеад 2 0
8. Лауритсен Расмус 2 0
9. Халлениус Линус 1 0
10. Тело Кристофер 1 0
11. Франссон Александер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Петтерссон Исак 1 0
14. Леви Джонатан 1 0
15. Carl Bjoerk2 1 0
АИК
# Игрок      
1. Eric Kahl 6 0
2. Офори Эбенезер 4 1
3. Ларссон Себастьян 5 0
4. Бауи Набиль 5 0
5. Метс Кароль 5 0
6. Карлссон Пер II 3 1
7. Папаяннопулос Сотирис 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Линдквист Расмус 1 0
18. Оума Эрик 1 0
19. Tom Strannegaard 1 0
20. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 11.76% (6) 13.73% (7) 19.61% (10) 19.61% (10) 11.76% (6) 23.53% (12)
 АИК 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю
АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АИК 1:4 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 АИК Аллсвенскан
АИК 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 25 11 7 7 51 - 37 40
4. Эльфсборг 25 9 13 3 39 - 32 40
5. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
11. АИК 24 8 7 9 26 - 28 31
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Нюман Кристоффер уходит с поля. Терн Симон выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 5.10 21.00
1.18 5.00 26.00
1.97 3.38 3.90
1.25 5.18 20.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.30 1.09 8.30 1.05 3.75 1.25 2.65 1.44 2.12 1.72 1.65 2.15 1.69 2.17 1.49 2.60 1.72 2.05 1.13 5.30 1.37 6.25 1.01 11.00 1.07 7.50
10.75 1.06 8.40 1.08 3.52 1.31 2.72 1.47 1.95 1.96 1.52 2.57 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
4.14 1.25 3.46 1.33 2.76 1.48 2.01 1.87 1.69 2.25 1.49 2.73 1.50 2.68 1.45 2.86 1.25 4.11 1.58 2.47 1.38 3.16 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 1.92 1.88 1.12 5.55 1.12 5.70 1.03 10.00
2.83 1.43 1.97 1.84 1.44 2.77 1.14 5.80 1.10 7.00
2.89 1.44 2.37 1.62 1.85 2.03 1.53 2.60 1.25 4.12 1.13 6.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.85 1.26 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Норрчёпинг 2:2 АИК онлайн

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