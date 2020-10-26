Норрчёпинг
2:2
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
АИК
0:1
26' ГолГойтом Хенок
1:1
46' ГолЛеви Джонатан
2:1
50' ГолКастегрен Хенрик
61' Желтая карточкаГерсон Ларс
72' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
75' Желтая карточкаКарлссон Пер II
2:2
87' ПенальтиЛарссон Себастьян
90' Желтая карточкаEric Kahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
34 Erik RingНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
26'
46'
50'
61'
75'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|13 (1)
|0.52
|2.
|Леви Джонатан
|8
|0.32
|3.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.24
|4.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.2
|5.
|Pontus Almqvist
|5
|0.2
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.12
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.12
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.08
|9.
|Терн Симон
|2
|0.08
|10.
|Кастегрен Хенрик
|2
|0.08
|11.
|Вальквист Линус
|1
|0.04
|12.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.04
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|7
|0.29
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.21
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.13
|4.
|Бауи Набиль
|2
|0.08
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.08
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.04
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.04
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.04
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|5
|0
|2.
|Вальквист Линус
|3
|0
|3.
|Смит Эрик
|3
|0
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|8.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|9.
|Халлениус Линус
|1
|0
|10.
|Тело Кристофер
|1
|0
|11.
|Франссон Александер
|1
|0
|12.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|13.
|Петтерссон Исак
|1
|0
|14.
|Леви Джонатан
|1
|0
|15.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eric Kahl
|6
|0
|2.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|3.
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Бауи Набиль
|5
|0
|5.
|Метс Кароль
|5
|0
|6.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|7.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|8.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|9.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|18.
|Оума Эрик
|1
|0
|19.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|20.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|11.76% (6)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|19.61% (10)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
|АИК
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АИК 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|5.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|11.
|АИК
|24
|8
|7
|9
|26 - 28
|31
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.30
|1.09
|8.30
|1.05
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.12
|1.72
|1.65
|2.15
|1.69
|2.17
|1.49
|2.60
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.13
|5.30
|—
|—
|1.37
|6.25
|1.01
|11.00
|1.07
|7.50
|10.75
|1.06
|8.40
|1.08
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.95
|1.96
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.16
|5.40
|—
|—
|1.13
|6.20
|1.04
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.14
|1.25
|3.46
|1.33
|2.76
|1.48
|2.01
|1.87
|1.69
|2.25
|1.49
|2.73
|1.50
|2.68
|1.45
|2.86
|1.25
|4.11
|1.58
|2.47
|1.38
|3.16
|1.28
|3.84
|—
|—
|—
|—