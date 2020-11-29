Хельсинборг
Позже
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Фалькенберг
21
Сисей
Кебба
19
Сисей
Йозеф
21
Mahmut
Ozen
26
Амьо
Грегуар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сисей ЙозефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Нападающий
-
-
34 Axel Noren
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (3)
|0.32
|2.
|Max Svensson
|5
|0.18
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.14
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.11
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|6.
|Дискеруд Миккел
|2
|0.07
|7.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|8.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|9.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|10.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.25
|2.
|Nsima Peter
|3
|0.11
|3.
|Tobias Englund
|3
|0.11
|4.
|Веде Антон
|3
|0.11
|5.
|Karl Soederstroem
|3
|0.11
|6.
|Юханссон Карл II
|3
|0.11
|7.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.07
|8.
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|9.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|10.
|Чибуйке Джон
|1
|0.04
|11.
|Axel Noren
|1
|0.04
|12.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|13.
|Юза Тибор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольсен Брандур
|6
|0
|4.
|Сисей Йозеф
|6
|0
|5.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|6.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|8.
|Сисей Кебба
|3
|0
|9.
|Erik Figueroa
|3
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|11.
|Жигович Армин
|3
|0
|12.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|13.
|Max Svensson
|2
|0
|14.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|15.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|16.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|5
|1
|2.
|Матисен Маркус
|6
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|4
|1
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Чибуйке Джон
|3
|0
|7.
|Nsima Peter
|3
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|3
|0
|9.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|10.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|11.
|Амьо Грегуар
|3
|0
|12.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|13.
|Юза Тибор
|2
|0
|14.
|Кристоффер Карлссон
|2
|0
|15.
|Веде Антон
|2
|0
|16.
|Норинг Виктор
|2
|0
|17.
|Karl Soederstroem
|2
|0
|18.
|Axel Noren
|2
|0
|19.
|Johan Brattberg
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|Фалькенберг
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|30% (9)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|16
|9
|3
|58 - 27
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|5.
|Норрчёпинг
|28
|12
|7
|9
|56 - 42
|43
|6.
|Мьельбю
|28
|11
|8
|9
|43 - 41
|41
|7.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|8.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|28
|9
|10
|9
|42 - 48
|37
|11.
|Варберг БоИС
|28
|9
|7
|12
|42 - 41
|34
|12.
|Эстерсунд
|28
|8
|9
|11
|27 - 38
|33
|13.
|Гётеборг
|28
|5
|13
|10
|29 - 41
|28
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|28
|5
|8
|15
|31 - 51
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|14
|8
|4
|2
|27 - 11
|28
|3.
|Мьельбю
|14
|7
|4
|3
|25 - 20
|25
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Норрчёпинг
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|7.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|8.
|Варберг БоИС
|14
|6
|3
|5
|22 - 20
|21
|9.
|Хаммарбю
|14
|4
|9
|1
|23 - 17
|21
|10.
|АИК
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Сириус
|14
|5
|5
|4
|27 - 26
|20
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|12 - 15
|14
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|16.
|Кальмар
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|14
|6
|6
|2
|21 - 17
|24
|2.
|Юргорден
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|3.
|Мальмё
|14
|6
|5
|3
|28 - 18
|23
|4.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|5.
|Норрчёпинг
|14
|6
|2
|6
|31 - 27
|20
|6.
|Хаммарбю
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|АИК
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|9.
|Гётеборг
|14
|3
|8
|3
|16 - 17
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Кальмар
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|13.
|Эребру
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|4
|8
|14 - 26
|10
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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