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Хельсинборг
 
Позже

Стадион:
Фалькенберг
18
Alexander
Nilsson
2
Ravy
Tsouka
Dozi
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
29
Alexander
Timossi
Andersson
6
Андреас
Ландгрен
42
Дискеруд
Миккел
5
Ольсен
Брандур
19
Сисей
Йозеф
39
Ван
ден
Хурк
Антони
16
Норинг
Виктор
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
6
Веде
Антон
17
Edi
Sylisufaj
Нильссон
Хокан
Хельсинборг
4-4-2
Фалькенберг
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.32
2. Max Svensson 5 0.18
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.14
4. Rasmus Joensson 3 0.11
5. Ольсен Брандур 2 0.07
6. Дискеруд Миккел 2 0.07
7. Геро Альхаджи 1 0.04
8. Жигович Армин 1 0.04
9. Assad Al Hamlawi 1 0.04
10. Линдегор Андерс 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.25
2. Nsima Peter 3 0.11
3. Tobias Englund 3 0.11
4. Веде Антон 3 0.11
5. Karl Soederstroem 3 0.11
6. Юханссон Карл II 3 0.11
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Матисен Маркус 2 0.07
9. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
10. Чибуйке Джон 1 0.04
11. Axel Noren 1 0.04
12. Tobias Karlsson1 1 0.04
13. Юза Тибор 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольсен Брандур 6 0
4. Сисей Йозеф 6 0
5. Ольссон Мартин 5 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Сисей Кебба 3 0
9. Erik Figueroa 3 0
10. Alexander Timossi Andersson 3 0
11. Жигович Армин 3 0
12. Ravy Tsouka Dozi 2 0
13. Max Svensson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 5 1
2. Матисен Маркус 6 0
3. Юханссон Карл II 4 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Чибуйке Джон 3 0
7. Nsima Peter 3 0
8. Эрикссон Якоб 3 0
9. Нильссон Хокан 3 0
10. Ван Лой Сандер 3 0
11. Амьо Грегуар 3 0
12. Edi Sylisufaj 3 0
13. Юза Тибор 2 0
14. Кристоффер Карлссон 2 0
15. Веде Антон 2 0
16. Норинг Виктор 2 0
17. Karl Soederstroem 2 0
18. Axel Noren 2 0
19. Johan Brattberg 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6) 31.03% (9)
 Фалькенберг 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 30% (9) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан
Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 28 9 7 12 42 - 41 34
12. Эстерсунд 28 8 9 11 27 - 38 33
13. Гётеборг 28 5 13 10 29 - 41 28
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 28 5 8 15 31 - 51 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 14 8 4 2 27 - 11 28
3. Мьельбю 14 7 4 3 25 - 20 25
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Норрчёпинг 14 6 5 3 25 - 15 23
7. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
8. Варберг БоИС 14 6 3 5 22 - 20 21
9. Хаммарбю 14 4 9 1 23 - 17 21
10. АИК 14 6 2 6 15 - 14 20
11. Сириус 14 5 5 4 27 - 26 20
12. Хельсинборг 14 3 5 6 12 - 15 14
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 14 2 4 8 12 - 23 10
16. Кальмар 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 14 6 6 2 21 - 17 24
2. Юргорден 14 7 2 5 20 - 15 23
3. Мальмё 14 6 5 3 28 - 18 23
4. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
5. Норрчёпинг 14 6 2 6 31 - 27 20
6. Хаммарбю 14 6 2 6 23 - 27 20
7. АИК 14 4 6 4 13 - 16 18
8. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
9. Гётеборг 14 3 8 3 16 - 17 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Кальмар 14 4 4 6 18 - 24 16
13. Эребру 14 4 3 7 14 - 17 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 14 2 4 8 14 - 26 10
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Фалькенберг
2.13
3.85
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 3.60 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.60 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.72 3.50
  2.07 3.85 3.42

Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Фалькенберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фалькенберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Фалькенберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.01 10.50 1.06 4.10 1.21 3.30 1.31 2.12 1.72 2.15 1.70 1.93 1.87 1.70 2.15 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.30 1.04 8.90 0.00 15.00
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
4.40 1.23 2.58 1.53 2.16 1.74 1.93 1.94 1.69 2.24 1.55 2.55 1.45 2.84 1.17 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.49 2.50 1.17 4.70
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
3.28 1.36 2.71 1.49 2.13 1.77 1.68 2.25 1.48 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.21
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Хельсинборг - Фалькенберг онлайн

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