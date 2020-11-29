  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хельсинборг
0:0
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
11' Желтая карточка
Ольссон Мартин
39' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
90' Желтая карточка
Nsima Peter
90'+5
40
Ian
Pettersson
2
Ravy
Tsouka
Dozi
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
29
Alexander
Timossi
Andersson
6
Андреас
Ландгрен
42
Дискеруд
Миккел
5
Ольсен
Брандур
19
Сисей
Йозеф
39
Ван
ден
Хурк
Антони
16
Норинг
Виктор
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
6
Веде
Антон
17
Edi
Sylisufaj
Нильссон
Хокан
Хельсинборг
4-4-2
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

11'
Ольссон Мартин
 
39'
Ван ден Хурк Антони
 
46'
Max Svensson
Alexander Timossi Andersson
 
69'
 
Nsima Peter
Edi Sylisufaj
70'
 
Юза Тибор
Эрикссон Якоб
71'
Rasmus Joensson
Андреас Ландгрен
 
88'
Махолли Шкодран
Ван ден Хурк Антони
 
90'
 
Nsima Peter

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.31
2. Max Svensson 5 0.17
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.14
4. Rasmus Joensson 3 0.1
5. Ольсен Брандур 2 0.07
6. Дискеруд Миккел 2 0.07
7. Геро Альхаджи 1 0.03
8. Жигович Армин 1 0.03
9. Assad Al Hamlawi 1 0.03
10. Линдегор Андерс 1 0.03
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.24
2. Nsima Peter 3 0.1
3. Tobias Englund 3 0.1
4. Веде Антон 3 0.1
5. Karl Soederstroem 3 0.1
6. Юханссон Карл II 3 0.1
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Матисен Маркус 2 0.07
9. Бьёркенгрен Йон 1 0.03
10. Чибуйке Джон 1 0.03
11. Axel Noren 1 0.03
12. Tobias Karlsson1 1 0.03
13. Юза Тибор 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 7 1
3. Ольссон Мартин 6 0
4. Ольсен Брандур 6 0
5. Сисей Йозеф 6 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Сисей Кебба 3 0
9. Erik Figueroa 3 0
10. Alexander Timossi Andersson 3 0
11. Жигович Армин 3 0
12. Ravy Tsouka Dozi 2 0
13. Max Svensson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 5 1
2. Матисен Маркус 6 0
3. Юханссон Карл II 4 1
4. Nsima Peter 4 0
5. Бьёркенгрен Йон 4 0
6. Tobias Karlsson1 4 0
7. Чибуйке Джон 3 0
8. Эрикссон Якоб 3 0
9. Нильссон Хокан 3 0
10. Ван Лой Сандер 3 0
11. Амьо Грегуар 3 0
12. Edi Sylisufaj 3 0
13. Юза Тибор 2 0
14. Кристоффер Карлссон 2 0
15. Веде Антон 2 0
16. Норинг Виктор 2 0
17. Karl Soederstroem 2 0
18. Axel Noren 2 0
19. Johan Brattberg 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6) 31.03% (9)
 Фалькенберг 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 30% (9) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан
Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 29 16 9 4 60 - 30 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 29 10 7 12 45 - 43 37
12. Эстерсунд 29 8 9 12 27 - 42 33
13. Гётеборг 29 6 13 10 33 - 41 31
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 29 5 9 15 31 - 51 24
16. Хельсинборг 29 4 11 14 29 - 45 23
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 14 8 4 2 27 - 11 28
3. Мьельбю 14 7 4 3 25 - 20 25
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 14 6 5 3 25 - 15 23
8. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
9. Хаммарбю 14 4 9 1 23 - 17 21
10. АИК 14 6 2 6 15 - 14 20
11. Сириус 14 5 5 4 27 - 26 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 14 6 6 2 21 - 17 24
2. Юргорден 14 7 2 5 20 - 15 23
3. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Норрчёпинг 14 6 2 6 31 - 27 20
6. Хаммарбю 14 6 2 6 23 - 27 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. АИК 14 4 6 4 13 - 16 18
9. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Кальмар 14 4 4 6 18 - 24 16
13. Эребру 14 4 3 7 14 - 17 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ван ден Хурк Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ольссон Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 1.28 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.72 3.50
  3.14 1.93 4.84

Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Фалькенберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фалькенберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Фалькенберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.31 3.25 10.50 1.06 1.33 3.15 3.30 1.31 2.12 1.72 1.07 7.50 1.93 1.87 1.70 2.15 1.05 8.50 1.21 4.10 1.05 8.50 1.05 8.30 1.04 9.00 0.00 15.00
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
2.26 1.67 1.87 2.00 1.45 2.82 1.30 3.58 1.22 4.33 1.57 2.45 1.34 3.32 1.61 2.36 1.22 4.40 1.81 2.05 1.59 2.42 1.55 2.55 1.15 5.58 1.17 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.08 7.00 2.18 1.68 1.14 5.20 1.17 4.70 1.11 5.80
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
1.60 2.40 1.35 3.26 1.11 6.79 1.55 2.51 1.39 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 Фалькенберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный