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Эльфсборг
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Юргорден
0'
40' Желтая карточка
Ольссон Симон
55' Желтая карточка
Хуммет Денис
62'
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
21
Йоханссон
Эрик
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
24
Эдвардс
Кертис
5
Кёкк
Эллиот
17
Хольмберг
Карл
Эльфсборг
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

40'
Ольссон Симон
 
46'
Хуммет Денис
Rasmus Alm
 
55'
Хуммет Денис
 
59'
Marokhy Ndione
Фрик Пер
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.07
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Холмен Самуэль 1 0.04
4. Нильсен Сиверт 1 0.04
5. Хольст Фредерик 1 0.04
6. Jesper Karlsson1 1 (1) 0.04
7. Ларссон Юхан 0 0
8. Вяйсянен Лео 0 0
9. Ольссон Симон 0 0
10. Simon Strand 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.19
2. Хольмберг Карл 2 0.08
3. Aslak Fonn Witry 1 0.04
4. Куйович Эмир 1 0.04
5. Йоханссон Эрик 1 0.04
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.04
7. Уокер Кевин 1 0.04
8. Oscar Pettersson 1 0.04
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 1
2. Нильсен Сиверт 2 0
3. Фрик Пер 2 0
4. Ольссон Симон 2 0
5. Jacob Ondrejka 2 0
6. Холмен Самуэль 0 1
7. Хольст Фредерик 1 0
8. Ларссон Юхан 1 0
9. Вяйсянен Лео 1 0
10. Окуму Джозеф 1 0
11. Gustav Henriksson 1 0
12. Jesper Karlsson1 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 3 0
2. Йоханссон Эрик 2 0
3. Ларссон Якоб 2 0
4. Ульвестад Фредрик 1 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Юргорден 41.67% (5) 16.67% (2) 25% (3) 0 0 16.67% (2)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё
Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден
Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эльфсборг Кубок Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
4. Юргорден 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Эльфсборг 0:0 9 3 5 1 8 - 11 14
7. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Хеккен 0:1 9 3 4 2 15 - 8 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Эстерсунд 1:0 9 3 1 5 7 - 12 10
12. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
14. Фалькенберг 1:0 9 2 2 5 6 - 11 8
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Хельсинборг 0:1 9 1 3 5 5 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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