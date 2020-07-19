Эльфсборг
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Boraas Arena
Юргорден
40' Желтая карточкаОльссон Симон
55' Желтая карточкаХуммет Денис
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
12
Бротвейт
Пер
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
40'
55'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|2
|0.07
|2.
|Rasmus Alm
|1
|0.04
|3.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|4.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|5.
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|6.
|Jesper Karlsson1
|1 (1)
|0.04
|7.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|9.
|Ольссон Симон
|0
|0
|10.
|Simon Strand
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|5 (3)
|0.19
|2.
|Хольмберг Карл
|2
|0.08
|3.
|Aslak Fonn Witry
|1
|0.04
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0.04
|5.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.04
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0.04
|7.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|8.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|9.
|Радетинац Харис
|0
|0
|10.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|11.
|Беркрот Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|3
|1
|2.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|3.
|Фрик Пер
|2
|0
|4.
|Ольссон Симон
|2
|0
|5.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|6.
|Холмен Самуэль
|0
|1
|7.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|8.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|9.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|10.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|11.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|12.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|2
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|2
|0
|4.
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|5.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Юргорден
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|0
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё
Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден
Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|2.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Юргорден
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Варберг БоИС
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 11
|14
|7.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Хеккен
|0:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|9.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|12.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|14.
|Фалькенберг
|1:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0