  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эльфсборг
1:0
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
40' Желтая карточка
Ольссон Симон
55' Желтая карточка
Хуммет Денис
77' Желтая карточка
Холмен Самуэль
1:0
88' Гол в свои ворота
Ларссон Якоб
90'+4
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
21
Йоханссон
Эрик
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
24
Эдвардс
Кертис
5
Кёкк
Эллиот
17
Хольмберг
Карл
Эльфсборг
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

40'
Ольссон Симон
 
47'
Хуммет Денис
Rasmus Alm
 
55'
Хуммет Денис
 
59'
Marokhy Ndione
Фрик Пер
 
66'
 
Радетинац Харис
Кёкк Эллиот
66'
 
Куйович Эмир
Ринг Джонатан
70'
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
 
77'
Холмен Самуэль
 
79'
 
Oscar Pettersson
Эдвардс Кертис
79'
Кайб Рами
Маквей Кристофер
 
88'
Ларссон Якоб
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.07
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Холмен Самуэль 1 0.04
4. Нильсен Сиверт 1 0.04
5. Хольст Фредерик 1 0.04
6. Jesper Karlsson1 1 (1) 0.04
7. Ларссон Юхан 0 0
8. Вяйсянен Лео 0 0
9. Ольссон Симон 0 0
10. Simon Strand 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.19
2. Хольмберг Карл 2 0.08
3. Aslak Fonn Witry 1 0.04
4. Куйович Эмир 1 0.04
5. Йоханссон Эрик 1 0.04
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.04
7. Уокер Кевин 1 0.04
8. Oscar Pettersson 1 0.04
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 1
2. Холмен Самуэль 1 1
3. Нильсен Сиверт 2 0
4. Фрик Пер 2 0
5. Ольссон Симон 2 0
6. Jacob Ondrejka 2 0
7. Хольст Фредерик 1 0
8. Хуммет Денис 1 0
9. Ларссон Юхан 1 0
10. Вяйсянен Лео 1 0
11. Окуму Джозеф 1 0
12. Gustav Henriksson 1 0
13. Jesper Karlsson1 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 3 0
2. Йоханссон Эрик 2 0
3. Ларссон Якоб 2 0
4. Ульвестад Фредрик 1 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Юргорден 41.67% (5) 16.67% (2) 25% (3) 0 0 16.67% (2)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё
Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден
Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эльфсборг Кубок Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
4. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Хеккен 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Юргорден 9 4 1 4 13 - 10 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 9 2 2 5 8 - 14 8
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эльфсборг 1:0 Юргорден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный