Вестерос
0:0
Первый тайм: 43'
Сирианска Эскильстуна
21
Emil
Skogh
23
Filip
Tronet
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
-
70 Moonga Simba
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
-
21 Маннс ЙесперПолузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Mark Gorgos
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|6 (1)
|0.33
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.17
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|2
|0.11
|4.
|Adam Larsson
|1
|0.06
|5.
|Govend Haidar
|1
|0.06
|6.
|Ismet Lushaku
|1
|0.06
|7.
|Pontus Roedin
|1
|0.06
|8.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|9.
|Ferid Ali
|0
|0
|10.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Moussa Traore3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|5
|1
|2.
|Abdel Diarra
|4
|0
|3.
|Соми Габриэль
|3
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|3
|0
|5.
|Росси Карим
|3
|0
|6.
|Ferid Ali
|3
|0
|7.
|Aiham Ousou
|1
|1
|8.
|Adnan Kojic
|2
|0
|9.
|Wilhelm Loeper
|2
|0
|10.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|11.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0
|12.
|Gustav Jarl
|1
|0
|13.
|Christian Ljungberg
|1
|0
|14.
|Govend Haidar
|1
|0
|15.
|Де Са Лесли
|1
|0
|16.
|Pontus Roedin
|1
|0
|17.
|Tim Hartzell
|1
|0
|18.
|Mark Gorgos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Сирианска Эскильстуна
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: + = -Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос
Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|18
|12
|4
|2
|39 - 16
|40
|2.
|Хальмстад
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|3.
|Йёнчёпинг
|18
|10
|2
|6
|30 - 23
|32
|4.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|25 - 19
|30
|5.
|Акрополис
|18
|7
|9
|2
|26 - 20
|30
|6.
|Браге
|18
|8
|4
|6
|25 - 24
|28
|7.
|Эргрюте ФФ
|18
|7
|4
|7
|22 - 24
|25
|8.
|Сундсвалль
|18
|6
|6
|6
|31 - 27
|24
|9.
|Норрбю
|0:0
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|10.
|Вестерос
|0:0
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|11.
|Треллеборг
|18
|5
|4
|9
|18 - 22
|19
|12.
|ГАИС
|18
|4
|7
|7
|16 - 26
|19
|13.
|Далкурд
|18
|3
|8
|7
|23 - 25
|17
|14.
|Умео
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Юнгшиле
|0:0
|18
|3
|5
|10
|20 - 36
|14
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|18
|3
|4
|11
|16 - 36
|13
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.50
|1.18
|8.90
|1.04
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.85
|1.39
|2.12
|1.67
|1.27
|3.55
|1.73
|2.03
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.16
|4.90
|1.03
|10.00
|1.04
|9.90
|1.03
|10.00
|10.50
|1.01
|9.40
|1.03
|—
|—
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.15
|4.80
|1.11
|5.30
|1.02
|9.60
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|—
|—
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.84
|—
|—
|1.49
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.09
|1.15
|4.87
|1.12
|5.49
|—
|—
|—
|—
|4.98
|1.18
|3.50
|1.31
|2.37
|1.61
|1.95
|1.92
|1.68
|2.23
|1.43
|2.89
|1.54
|2.54
|1.27
|3.86
|1.77
|2.11
|1.54
|2.53
|1.48
|2.77
|1.36
|3.23
|—
|—
|1.14
|6.16
|—
|—
|—
|—