  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Вестерос
0:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
51' Желтая карточка
Samuel Nnamani
80' Желтая карточка
David Engstroem
0:1
81' Пенальти
Wilhelm Loeper
87' Вторая желтая карточка
David Engstroem
90'+6
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
15
Calle
Svensson
3
Filip
Almstroem-Taehti
7
Pedro
Ribeiro
I
8
Jonas
Hellgren
21
Emil
Skogh
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
6
Simon
Johansson
31
Josh
Wicks
II
2
Adnan
Kojic
5
Pontus
Roedin
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
16
Samuel
Nnamani
7
Adam
Larsson
Вестерос
3-4-3
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

46'
Kevin Custovic
Pedro Ribeiro I
 
51'
 
Samuel Nnamani
54'
 
Chidi Dauda Omeje
Соми Габриэль
76'
William Videhult
Simon Johansson
 
77'
Albin Sporrong
Karwan Safari
 
77'
Спэн Брайан
Emil Skogh
 
80'
David Engstroem
 
81'
0:1
Wilhelm Loeper
83'
Moonga Simba
Sean Sabetkar
 
87'
David Engstroem
 

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 6 (1) 0.33
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.17
3. Chidi Dauda Omeje 2 0.11
4. Wilhelm Loeper 1 (1) 0.06
5. Adam Larsson 1 0.06
6. Govend Haidar 1 0.06
7. Ismet Lushaku 1 0.06
8. Pontus Roedin 1 0.06
9. Ferid Ali 0 0
10. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Moussa Traore3 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 5 1
2. Abdel Diarra 4 0
3. Соми Габриэль 3 0
4. Маннс Йеспер 3 0
5. Росси Карим 3 0
6. Ferid Ali 3 0
7. Aiham Ousou 1 1
8. Adnan Kojic 2 0
9. Wilhelm Loeper 2 0
10. Wille Jakobsson 2 0
11. Chidi Dauda Omeje 1 0
12. Gustav Jarl 1 0
13. Christian Ljungberg 1 0
14. Govend Haidar 1 0
15. Де Са Лесли 1 0
16. Samuel Nnamani 1 0
17. Pontus Roedin 1 0
18. Tim Hartzell 1 0
19. Mark Gorgos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Сирианска Эскильстуна 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: + = -
Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос
Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 2:1 Сирианска Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 18 12 4 2 39 - 16 40
2. Хальмстад 18 11 4 3 31 - 12 37
3. Йёнчёпинг 18 10 2 6 30 - 23 32
4. Эстер 18 8 6 4 25 - 19 30
5. Акрополис 18 7 9 2 26 - 20 30
6. Браге 18 8 4 6 25 - 24 28
7. Эргрюте ФФ 18 7 4 7 22 - 24 25
8. Сундсвалль 18 6 6 6 31 - 27 24
9. Норрбю 18 5 8 5 22 - 22 23
10. Треллеборг 18 5 4 9 18 - 22 19
11. Вестерос 18 5 4 9 21 - 27 19
12. ГАИС 18 4 7 7 16 - 26 19
13. Далкурд 18 3 8 7 23 - 25 17
14. Умео 18 3 8 7 16 - 23 17
15. Сирианска Эскильстуна 18 4 3 11 17 - 36 15
16. Юнгшиле 18 3 5 10 21 - 37 14
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.06
3.20 1.52 7.20
1.59 3.86 5.95
1.63 3.86 5.06
34.84 4.65 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.65 2.15 8.90 1.04 1.09 6.50 2.85 1.39 2.12 1.67 1.07 7.50 1.73 2.03 1.53 2.40 1.03 10.00 1.16 4.90 1.03 10.00 1.04 9.90 1.03 10.00
10.50 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.30 1.02 9.60
8.16 1.05 7.12 1.07 3.40 1.28 2.70 1.42 1.88 1.84 1.49 2.48 1.33 3.09 1.15 4.87 1.12 5.49
2.44 1.58 2.01 1.85 1.55 2.50 1.36 3.19 1.49 2.69 1.27 3.86 1.43 2.89 1.54 2.54 1.18 5.03 1.77 2.11 1.54 2.53 1.48 2.77 1.36 3.23 1.14 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.99 1.76 1.15 5.00 1.14 5.20
3.20 1.35 2.09 1.73 1.48 2.65
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35
1.25 3.99 1.13 6.19 1.19 4.88 1.57 2.45 1.41 2.98
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.73 2.04 1.31 3.25
2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
1.89 1.83
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
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