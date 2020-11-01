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Мьельбю
 
Позже

Стадион:
Эстерсунд
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
14
Besard
Sabovic
22
Jesper
Gustavsson
5
Kadir
Hodzic
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
1
Кейта
Али
II
20
Felix
Hoerberg
24
Мукийби
Рональд
19
Eirik
Haugan
3
Kalpi
Ouattara
8
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
13
Фрицсон
Лудвиг
18
Тёрготт
Блэйр
9
Francis
Jno-Baptiste
7
Перри
Небию
Мьельбю
3-5-2
Эстерсунд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 10 (1) 0.4
2. Mamudu Moro 5 0.2
3. David Loefquist 5 (2) 0.2
4. Besard Sabovic 4 0.16
5. Jacob Bergstroem 3 0.12
6. Max Watson 1 0.04
7. David Batanero 1 0.04
8. Eric Bjoerkander 1 0.04
9. Jesper Gustavsson 1 0.04
10. Viktor Gustafson 1 0.04
11. Taylor Silverholt 1 0.04
12. Джазе Моханад 0 0
13. Joel Nilsson 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 6 0.24
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.12
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.12
4. Felix Hoerberg 2 0.08
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.08
6. Сандберг Ноа 2 0.08
7. Ишервуд Томас 2 0.08
8. Simon Kron 1 0.04
9. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
10. Амин Реван 1 (1) 0.04
11. Селларс Джерелл 1 0.04
12. Henrik Bellman 1 0.04
13. Перри Небию 0 0
14. Ahmed Awad 0 0
15. Мукийби Рональд 0 0
16. Колкетт Чарли 0 0
17. Marco Weymans 0 0
18. Kalpi Ouattara 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 7 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. Джазе Моханад 3 0
8. Jesper Loefgren 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 7 0
2. Сандберг Ноа 5 1
3. Eirik Haugan 5 0
4. Ссеванкамбо Исак 4 0
5. Менса Самуэль 3 0
6. Колкетт Чарли 3 0
7. Ишервуд Томас 3 0
8. Амин Реван 3 0
9. Felix Hoerberg 3 0
10. Kalpi Ouattara 3 0
11. Jordan Attah Kadiri 3 0
12. Кейта Али II 2 0
13. Перри Небию 2 0
14. Marco Weymans 2 0
15. Simon Kron 1 0
16. Тёрготт Блэйр 1 0
17. Мукийби Рональд 1 0
18. Пурвер Алекс 1 0
19. Арин Франк 1 0
20. Francis Jno-Baptiste 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 15.15% (5) 9.09% (3) 9.09% (3) 18.18% (6) 21.21% (7) 27.27% (9)
 Эстерсунд 4% (1) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 36% (9)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю
АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК
Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:0 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Юргорден 25 12 6 7 41 - 27 42
3. Норрчёпинг 25 11 7 7 51 - 37 40
4. Хеккен 25 10 10 5 38 - 26 40
5. Эльфсборг 25 9 13 3 39 - 32 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 25 9 9 7 40 - 41 36
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
11. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мьельбю - Эстерсунд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эстерсунд
1.94
3.83
4.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.70 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.80 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.58 4.20
  1.87 3.83 4.27

Самый высокий коэффициент на матч «Мьельбю» – «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьельбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьельбю» – «Эстерсунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.00 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.12 1.72 1.89 1.91 1.66 2.21 1.42 2.75 1.20 4.30 1.14 4.90 1.05 8.60 1.04 9.20
11.75 1.04 10.25 1.05 4.30 1.23 3.38 1.33 2.21 1.74 1.73 2.14 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.60
4.47 1.23 3.18 1.39 2.64 1.53 2.21 1.72 1.97 1.92 1.71 2.22 1.56 2.53 1.46 2.83 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.49 2.50 1.16 4.80
3.10 1.37 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
3.39 1.35 2.79 1.48 2.20 1.74 1.71 2.22 1.51 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.60 1.20 3.26 1.34 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.18
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Мьельбю - Эстерсунд онлайн

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