Мьельбю
Позже
Стадион: Страндваллен
Эстерсунд
90
Огбу
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|10 (1)
|0.4
|2.
|Mamudu Moro
|5
|0.2
|3.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.2
|4.
|Besard Sabovic
|4
|0.16
|5.
|Jacob Bergstroem
|3
|0.12
|6.
|Max Watson
|1
|0.04
|7.
|David Batanero
|1
|0.04
|8.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.04
|9.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.04
|10.
|Viktor Gustafson
|1
|0.04
|11.
|Taylor Silverholt
|1
|0.04
|12.
|Джазе Моханад
|0
|0
|13.
|Joel Nilsson
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|6
|0.24
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.12
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.12
|4.
|Felix Hoerberg
|2
|0.08
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.08
|6.
|Сандберг Ноа
|2
|0.08
|7.
|Ишервуд Томас
|2
|0.08
|8.
|Simon Kron
|1
|0.04
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|10.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|11.
|Селларс Джерелл
|1
|0.04
|12.
|Henrik Bellman
|1
|0.04
|13.
|Перри Небию
|0
|0
|14.
|Ahmed Awad
|0
|0
|15.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|16.
|Колкетт Чарли
|0
|0
|17.
|Marco Weymans
|0
|0
|18.
|Kalpi Ouattara
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|7
|0
|2.
|David Loefquist
|6
|0
|3.
|Огбу Мозес
|5
|0
|4.
|Besard Sabovic
|5
|0
|5.
|David Batanero
|4
|0
|6.
|Joel Nilsson
|4
|0
|7.
|Джазе Моханад
|3
|0
|8.
|Jesper Loefgren
|3
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|10.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|11.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|12.
|Спельманн Мартин
|1
|0
|13.
|Max Watson
|1
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|1
|0
|15.
|Юханссон Марко
|1
|0
|16.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|17.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|7
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|5
|1
|3.
|Eirik Haugan
|5
|0
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|5.
|Менса Самуэль
|3
|0
|6.
|Колкетт Чарли
|3
|0
|7.
|Ишервуд Томас
|3
|0
|8.
|Амин Реван
|3
|0
|9.
|Felix Hoerberg
|3
|0
|10.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|11.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|12.
|Кейта Али II
|2
|0
|13.
|Перри Небию
|2
|0
|14.
|Marco Weymans
|2
|0
|15.
|Simon Kron
|1
|0
|16.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|17.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|18.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|19.
|Арин Франк
|1
|0
|20.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|27.27% (9)
|Эстерсунд
|4% (1)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|36% (9)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю
АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК
Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|25
|9
|9
|7
|40 - 41
|36
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|11.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мьельбю» – «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьельбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьельбю» – «Эстерсунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|10.00
|1.03
|4.00
|1.22
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.89
|1.91
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.42
|2.75
|1.20
|4.30
|1.14
|4.90
|1.05
|8.60
|1.04
|9.20
|
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|4.30
|1.23
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.19
|4.85
|1.07
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.47
|1.23
|3.18
|1.39
|2.64
|1.53
|2.21
|1.72
|1.97
|1.92
|1.71
|2.22
|1.56
|2.53
|1.46
|2.83
|—
|—
|1.17
|5.49
|—
|—
|—
|—