ХИК
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Telia 5G-areena
ХИФК
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хасани ФеранПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
31 Hugo Keto
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
13 Foday Manneh
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|13
|0.65
|2.
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.35
|3.
|Риски Рику
|4
|0.2
|4.
|Танака Атому
|4
|0.2
|5.
|Хасани Феран
|4 (2)
|0.2
|6.
|Шуллер Расмус
|3 (1)
|0.15
|7.
|Лингман Лукас
|2
|0.1
|8.
|David Browne II
|2
|0.1
|9.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.05
|11.
|Kai Meriluoto
|1
|0.05
|12.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|13.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тукиайнен Сакари
|5
|0.25
|2.
|Victor Vitinho5
|4 (1)
|0.2
|3.
|Маттила Сакари
|4
|0.2
|4.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.2
|5.
|Jabar Sharza
|2
|0.1
|6.
|Фофана Адама
|1
|0.05
|7.
|Tiquinho2
|1
|0.05
|8.
|Jani Baeckman
|1
|0.05
|9.
|Маттссон Йоэль
|1
|0.05
|10.
|Ягуби Моштаг
|1 (1)
|0.05
|11.
|Патронен Ханну
|1
|0.05
|12.
|John Fagerstroem
|1
|0.05
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0.05
|14.
|Riku Selander
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Лингман Лукас
|4
|0
|3.
|Алхо Николай
|3
|0
|4.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Риски Рику
|2
|0
|6.
|Остоич Иван
|2
|0
|7.
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|8.
|Танака Атому
|1
|0
|9.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|10.
|Морен Валттери
|1
|0
|11.
|Хасани Феран
|1
|0
|12.
|Регеро Антонио
|1
|0
|13.
|Вяйринен Тим
|1
|0
|14.
|Риски Роопе
|1
|0
|15.
|Тенхо Миро
|1
|0
|16.
|Pyry Hannola
|1
|0
|17.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|6
|0
|2.
|Маттила Сакари
|4
|1
|3.
|Jani Baeckman
|5
|0
|4.
|Патронен Ханну
|4
|0
|5.
|Меро Йоэл
|4
|0
|6.
|Riku Selander
|4
|0
|7.
|Ориджи Арнольд
|2
|1
|8.
|Jukka Halme
|3
|0
|9.
|Фофана Адама
|3
|0
|10.
|John Fagerstroem
|3
|0
|11.
|Маттссон Йоэль
|3
|0
|12.
|Jabar Sharza
|3
|0
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|3
|0
|14.
|Tiquinho2
|3
|0
|15.
|Victor Vitinho5
|3
|0
|16.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|17.
|Луис Энрике II
|2
|0
|18.
|Nikolas Saira
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|ХИФК
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК ХИК 4:0 РоПС ХИК 2:2 ТПС
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 3:2 ХИФК ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК
Последние игры между собой
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0
|20
|12
|6
|2
|44 - 16
|42
|2.
|КуПС
|0:0
|20
|12
|6
|2
|35 - 18
|42
|3.
|Интер Турку
|0:0
|20
|10
|5
|5
|30 - 16
|35
|4.
|Хонка
|0:0
|20
|7
|11
|2
|21 - 12
|32
|5.
|Ильвес
|0:0
|20
|8
|7
|5
|30 - 25
|31
|6.
|Лахти
|19
|7
|7
|5
|30 - 27
|28
|7.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|8.
|ХИФК
|0:0
|20
|7
|5
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Мариехамн
|0:1
|20
|5
|5
|10
|26 - 36
|20
|10.
|Хака
|19
|4
|6
|9
|22 - 38
|18
|11.
|ТПС
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|12.
|РоПС
|19
|1
|2
|16
|12 - 43
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|8.00
|1.05
|11.50
|1.01
|2.80
|1.40
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.62
|2.20
|2.15
|1.70
|2.03
|1.79
|1.79
|2.03
|1.22
|4.00
|1.33
|3.10
|1.05
|8.50
|1.11
|6.10
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|13.00
|1.00
|13.50
|1.00
|5.10
|1.15
|—
|—
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.58
|1.56
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.28
|1.31
|3.20
|1.22
|3.74
|1.08
|6.15
|1.06
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.52
|2.24
|1.68
|1.89
|1.97
|1.63
|2.33
|1.49
|2.70
|1.65
|2.29
|1.45
|2.83
|1.76
|2.11
|1.15
|5.73
|—
|—
|1.24
|4.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—