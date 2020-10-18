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  3. Финляндия
ХИК
3:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
62' Желтая карточка
Victor Vitinho5
68' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
1:0
73' Гол
Вяйринен Тим
79' Желтая карточка
Tino Palmasto
2:0
79' Пенальти
Хасани Феран
3:0
85' Гол
Риски Роопе
87' Желтая карточка
Хасани Феран
90'+2
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
22
Хасани
Феран
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
16
Tino
Palmasto
15
Eero-Matti
Auvinen
17
Jani
Baeckman
98
Victor
Vitinho5
99
Маттссон
Йоэль
19
Kevin
Larsson
7
Ягуби
Моштаг
20
John
Fagerstroem
11
Тукиайнен
Сакари
ХИК
ХИФК

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 14 0.7
2. Вяйринен Тим 8 (1) 0.4
3. Хасани Феран 5 (3) 0.25
4. Риски Рику 4 0.2
5. Танака Атому 4 0.2
6. Шуллер Расмус 3 (1) 0.15
7. Лингман Лукас 2 0.1
8. David Browne II 2 0.1
9. Тенхо Миро 1 0.05
10. Вертайнен Ээту 1 0.05
11. Kai Meriluoto 1 0.05
12. Мурильо Луис-Карлос 0 0
13. Алхо Николай 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тукиайнен Сакари 5 0.25
2. Victor Vitinho5 4 (1) 0.2
3. Маттила Сакари 4 0.2
4. Луис Энрике II 4 (1) 0.2
5. Jabar Sharza 2 0.1
6. Фофана Адама 1 0.05
7. Tiquinho2 1 0.05
8. Jani Baeckman 1 0.05
9. Маттссон Йоэль 1 0.05
10. Ягуби Моштаг 1 (1) 0.05
11. Патронен Ханну 1 0.05
12. John Fagerstroem 1 0.05
13. Eero-Matti Auvinen 1 0.05
14. Riku Selander 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 5 0
2. Лингман Лукас 4 0
3. Алхо Николай 3 0
4. Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Хасани Феран 2 0
6. Риски Рику 2 0
7. Остоич Иван 2 0
8. О'Шоунесси Даниэль 2 0
9. Танака Атому 1 0
10. Шуллер Расмус 1 0
11. Морен Валттери 1 0
12. Регеро Антонио 1 0
13. Вяйринен Тим 1 0
14. Риски Роопе 1 0
15. Тенхо Миро 1 0
16. Pyry Hannola 1 0
17. Вертайнен Ээту 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 7 0
2. Маттила Сакари 4 1
3. Jani Baeckman 5 0
4. Патронен Ханну 4 0
5. Меро Йоэл 4 0
6. Riku Selander 4 0
7. Victor Vitinho5 4 0
8. Ориджи Арнольд 2 1
9. Jukka Halme 3 0
10. Фофана Адама 3 0
11. John Fagerstroem 3 0
12. Маттссон Йоэль 3 0
13. Jabar Sharza 3 0
14. Eero-Matti Auvinen 3 0
15. Tiquinho2 3 0
16. Тукиайнен Сакари 2 0
17. Луис Энрике II 2 0
18. Nikolas Saira 1 0
19. Tino Palmasto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 17.78% (8) 11.11% (5) 11.11% (5) 17.78% (8) 20% (9) 22.22% (10)
 ХИФК 18.52% (5) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7) 7.41% (2) 25.93% (7)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК ХИК 4:0 РоПС ХИК 2:2 ТПС
Хонка 0:0 ХИК Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 3:2 ХИФК ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК
ХИФК 2:2 Мариехамн ХИФК 0:0 Интер Турку ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн

Последние игры между собой

ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
ХИФК 4:3 ХИК Вейккауслига ХИФК 1:2 ХИК Кубок ХИФК 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига
ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 20 13 5 2 47 - 16 44
2. КуПС 20 12 5 3 35 - 20 41
3. Интер Турку 20 11 4 5 32 - 16 37
4. Хонка 20 8 10 2 23 - 12 34
5. Ильвес 20 8 6 6 30 - 27 30
6. Лахти 19 7 7 5 30 - 27 28
7. СЯК Сейнайоки 19 7 5 7 23 - 23 26
8. ХИФК 20 7 4 9 27 - 31 25
9. Мариехамн 20 5 5 10 28 - 38 20
10. Хака 19 4 6 9 22 - 38 18
11. ТПС 18 3 3 12 15 - 33 12
12. РоПС 19 1 2 16 12 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.05 9.00 50.00
1.20 6.90 14.25
1.57 3.06 11.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.55 1.27 11.50 1.01 1.85 1.90 4.20 1.20 1.13 5.40 2.15 1.70 2.03 1.79 1.79 2.03 1.02 11.00 1.33 3.10 1.01 12.60 1.11 6.10 1.03 10.00 1.02 11.50
13.00 1.00 13.50 1.00 5.10 1.15 4.25 1.22 2.58 1.56 1.99 1.82 1.60 2.28 1.31 3.20 1.22 3.74 1.08 6.15 1.06 6.75
4.01 1.25 3.35 1.34 2.67 1.49 1.97 1.90 1.66 2.27 1.45 2.81 1.58 2.43 1.43 2.89 1.76 2.12 1.46 2.78 1.17 5.19 1.76 2.11 1.15 5.73 1.24 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 2.55 1.47 1.05 8.50 1.25 3.70 1.04 9.00
3.52 1.30 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76
1.34 3.34 1.18 4.98 1.44 2.86 1.29 3.65 1.62 2.34 1.42 2.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.95 1.21
Где смотреть матч ХИК 3:0 ХИФК онлайн

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