Ранхейм
1:2
Первый тайм: 38'
Стадион: EXTRA Arena
Гроруд
0:1
9' ГолOscar Aga
1:1
25' ГолРегиниуссен Мадс
29' Желтая карточкаЛюндал Мартин
1:2
33' ГолNikolai Jakobsen Hristov
12
Magnus
Lenes
22
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
- Основной состав
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Erik ToenneПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
9'
0:1
25'
1:1
29'
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Региниуссен Мадс
|1
|0.03
|2.
|Ivar Solli Roenning
|1
|0.03
|3.
|Daniel Kvande
|1
|0.03
|4.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|5.
|Erik Toenne
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люндал Мартин
|1
|0
|2.
|Eirik Valla Doennem
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Trace Murray
|1
|0
|2.
|Корник Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ранхейм
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Гроруд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм
Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм
Гроруд Последние 20 матчей: + = -Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд
Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд Гроруд 5:1 Флурё Сенья 0:2 Гроруд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Санднес
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Согндаль
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рёуфосс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гроруд
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ранхейм
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|КФУМ
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Конгсвингер
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Стрёммен
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Осане
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Дьерв
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0