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  3. Норвегия
Ранхейм
1:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Гроруд
0'
0:1
9' Гол
Oscar Aga
1:1
25' Гол
Региниуссен Мадс
29' Желтая карточка
Люндал Мартин
1:2
33' Гол
Nikolai Jakobsen Hristov
38'
12
Magnus
Lenes
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
16
Robert
Williams2
21
Jacob
Tromsdal
22
Солли
Сиверт
23
Adria
Mateo
Lopez
7
Региниуссен
Мадс
15
Erik
Toenne
18
Ivar
Solli
Roenning
1
Emil
Oedegaard
32
Корник
Лео
5
Glenn
Andre
Harviken
21
Geirald
Meyer
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
7
Preben
Mankowitz
19
Oscar
Aga
Ранхейм
4-1-4-1
Гроруд
4-4-1-1

Ход матча

9'
0:1
Oscar Aga
25'
Региниуссен Мадс
(Erik Toenne)
1:1
29'
Люндал Мартин
 
33'
1:2
Nikolai Jakobsen Hristov

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Региниуссен Мадс 1 0.03
2. Ivar Solli Roenning 1 0.03
3. Daniel Kvande 1 0.03
4. Торбьерн Эггем 1 0.03
5. Erik Toenne 0 0
Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 1 0.03

Карточки

Ранхейм
# Игрок      
1. Люндал Мартин 1 0
2. Eirik Valla Doennem 1 0
Гроруд
# Игрок      
1. Trace Murray 1 0
2. Корник Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ранхейм 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0
Гроруд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм
Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм
Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд
Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд Гроруд 5:1 Флурё Сенья 0:2 Гроруд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Санднес 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Улленсакер-Киса 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Согндаль 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рёуфосс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гроруд 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ранхейм 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
9. КФУМ 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Конгсвингер 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Стрёммен 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Дьерв 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Nikolai Jakobsen Hristov бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Oscar Aga бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ранхейм 1:2 Гроруд онлайн

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