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Улленсакер-Киса
0:2
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
66' Желтая карточка
Espen Garnaas
0:1
67' Гол
Jonas Roenningen
72' Желтая карточка
Simon Marklund
0:2
86' Гол
Simon Marklund
90'+6
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
5
Nikolas
Walstad
6
Espen
Garnaas
4
Steffen
Jensen
I
11
Christian
Aas
8
Sverre
Oekland
24
Elias
Solberg
21
Sebastian
Remme
Berge
27
Mesut
Can
28
Ринстад
Стиан
31
Andreas
Smedplass
5
Christian
Roeer
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
28
Jonas
Roenningen
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Even
Bydal
16
Harald
Holter
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
Улленсакер-Киса
4-1-2-3
Конгсвингер
3-5-1-1

Ход матча

64'
Edin Oey
Sebastian Remme Berge
 
66'
Espen Garnaas
 
67'
0:1
Jonas Roenningen
68'
 
Martin Tangen Vinjor
Mathias Berg Gjerstroem
68'
 
Fredrik Mani Paalerud
Ridouan Boulahuane Essaeh
72'
 
Simon Marklund
76'
Сундли Мортен
Elias Solberg
 
76'
Vegard Kongsro
Mesut Can
 
78'
 
Dong-Wan Gang
Harald Holter
78'
 
Ludvig Langrekken
Adem Gueven
84'
Henrik Kristiansen
Ole Kristian Langaas
 
84'
Sander Haugaard Werni
Sverre Oekland
 
86'
0:2
Simon Marklund
(Martin Tangen Vinjor)
88'
 
Яласто Вилле
Simon Marklund

Бомбардиры внутри турнира

Улленсакер-Киса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Espen Garnaas 4 0.33
2. Ринстад Стиан 2 0.17
3. Henrik Kristiansen 2 0.17
4. Mesut Can 1 0.08
5. Сундли Мортен 1 0.08
6. Ole Kristian Langaas 1 0.08
7. Торп Мартин 1 0.08
8. Stefan Hagerup 1 0.08
9. Steffen Jensen I 1 0.08
10. Nikolas Walstad 1 0.08
11. Sander Haugaard Werni 1 0.08
12. Elias Solberg 1 0.08
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.42
2. Simon Marklund 3 0.25
3. Ludvig Langrekken 2 0.17
4. Jonas Roenningen 1 0.08
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.08
6. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.08
7. Martin Tangen Vinjor 0 0

Карточки

Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Espen Garnaas 4 0
2. Steffen Jensen I 2 1
3. Ринстад Стиан 3 0
4. Christian Aas 3 0
5. Сундли Мортен 2 0
6. Henrik Kristiansen 2 0
7. Herman Haugen 2 0
8. Mesut Can 1 0
9. Sverre Oekland 1 0
10. Erik Rosland 1 0
11. Nikolas Walstad 1 0
12. Sander Haugaard Werni 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 3 1
2. Harald Holter 4 0
3. Simon Marklund 3 0
4. Ludvig Langrekken 3 0
5. Скагестад Эдвард 2 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Улленсакер-Киса 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Конгсвингер 18.18% (2) 0 0 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: + = -
Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:3 Осане
Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Улленсакер-Киса 2:0 Тромсдален Старт 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер
Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Товарищеские матчи Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 12 9 1 2 20 - 8 28
2. Ранхейм 12 9 0 3 40 - 21 27
3. Согндаль 12 7 2 3 29 - 17 23
4. Санднес 12 6 2 4 20 - 25 20
5. Осане 12 5 4 3 21 - 15 19
6. Лиллестрём 12 5 4 3 17 - 14 19
7. Гроруд 12 5 3 4 19 - 16 18
8. Схьёрдал-Блинк 12 5 3 4 22 - 21 18
9. Дьерв 12 3 6 3 19 - 21 15
10. КФУМ 12 3 4 5 15 - 18 13
11. Конгсвингер 12 3 3 6 14 - 22 12
12. Стрёммен 12 3 2 7 14 - 23 11
13. Рёуфосс 12 2 5 5 16 - 19 11
14. Улленсакер-Киса 12 2 5 5 17 - 25 11
15. Нест-Сотра 12 2 4 6 17 - 27 10
16. Хам-Кам 0:1 12 1 4 7 21 - 29 7
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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