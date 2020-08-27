Улленсакер-Киса
0:2
Конец матча
Стадион: Ессхейм
Конгсвингер
66' Желтая карточкаEspen Garnaas
0:1
67' ГолJonas Roenningen
72' Желтая карточкаSimon Marklund
0:2
86' ГолSimon Marklund
27
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
66'
67'
0:1
72'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Espen Garnaas
|4
|0.33
|2.
|Ринстад Стиан
|2
|0.17
|3.
|Henrik Kristiansen
|2
|0.17
|4.
|Mesut Can
|1
|0.08
|5.
|Сундли Мортен
|1
|0.08
|6.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0.08
|7.
|Торп Мартин
|1
|0.08
|8.
|Stefan Hagerup
|1
|0.08
|9.
|Steffen Jensen I
|1
|0.08
|10.
|Nikolas Walstad
|1
|0.08
|11.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0.08
|12.
|Elias Solberg
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.42
|2.
|Simon Marklund
|3
|0.25
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.17
|4.
|Jonas Roenningen
|1
|0.08
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.08
|6.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.08
|7.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Espen Garnaas
|4
|0
|2.
|Steffen Jensen I
|2
|1
|3.
|Ринстад Стиан
|3
|0
|4.
|Christian Aas
|3
|0
|5.
|Сундли Мортен
|2
|0
|6.
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|7.
|Herman Haugen
|2
|0
|8.
|Mesut Can
|1
|0
|9.
|Sverre Oekland
|1
|0
|10.
|Erik Rosland
|1
|0
|11.
|Nikolas Walstad
|1
|0
|12.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|3
|1
|2.
|Harald Holter
|4
|0
|3.
|Simon Marklund
|3
|0
|4.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|5.
|Скагестад Эдвард
|2
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|11.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|12.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Улленсакер-Киса
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Конгсвингер
|18.18% (2)
|0
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: + = -Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:3 Осане
Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Улленсакер-Киса 2:0 Тромсдален Старт 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер
Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|1:0
|12
|9
|1
|2
|20 - 8
|28
|2.
|Ранхейм
|12
|9
|0
|3
|40 - 21
|27
|3.
|Согндаль
|12
|7
|2
|3
|29 - 17
|23
|4.
|Санднес
|12
|6
|2
|4
|20 - 25
|20
|5.
|Осане
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|6.
|Лиллестрём
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|Гроруд
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|9.
|Дьерв
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|10.
|КФУМ
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Конгсвингер
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|12.
|Стрёммен
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|13.
|Рёуфосс
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|14.
|Улленсакер-Киса
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|15.
|Нест-Сотра
|12
|2
|4
|6
|17 - 27
|10
|16.
|Хам-Кам
|0:1
|12
|1
|4
|7
|21 - 29
|7